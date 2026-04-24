Hyundai “Run to Progress” alla Stramilano 2026: condivisione e passione con Nuova IONIQ 3

Hyundai torna a correre al fianco degli appassionati di running e sarà presente a Stramilano 2026 in qualità di Official Automotive Partner, portando nel cuore della città meneghina un’esperienza pensata per coinvolgere corridori e famiglie con una presenza diffusa tra Villaggio Expo Centro, percorso e traguardi. La tappa milanese si inserisce nel progetto pan‑europeo “Run to Progress”, con cui Hyundai supporta eventi podistici in tutta Europa nel segno di valori condivisi: perseveranza, progresso continuo e responsabilità verso sé stessi, le comunità e l’ambiente.

Giunta alla 53ª edizione, Stramilano è uno degli appuntamenti più riconoscibili del calendario cittadino: una giornata che trasforma il capoluogo lombardo in un’esperienza collettiva, in cui convivono sfide personali e l’energia della community. Domenica 3 maggio 2026 la manifestazione riunirà, come da tradizione, più distanze e diversi livelli di partecipazione, con il centro della città come scenografia naturale e con la possibilità di vivere la corsa anche in modalità non competitiva.

L’entusiasmo attorno all’evento è già evidente: la Stramilano Half Marathon (21 km) è ufficialmente sold-out, con pettorali esauriti. Restano invece aperte le iscrizioni per le prove 10 km e 5 km, pensate per un pubblico ampio e trasversale che vuole vivere la corsa come momento di condivisione e festa di città.

Nel weekend di gara, il Villaggio Expo Centro Stramilano in Piazza Duomo rappresenterà il punto di riferimento della manifestazione: un luogo di incontro e informazione, oltre che spazio dedicato a iscrizioni e attività per i partecipanti. Il Centro sarà aperto dal 29 aprile al 2 maggio (10:00–20:00) e, nella giornata di Stramilano, domenica 3 maggio, osserverà un orario speciale 6:30–13:00. Hyundai animerà il Centro con le attivazioni “Run to Progress” e con un’area aperta ai visitatori: oltre alle attività dedicate, il Brand proporrà anche la Nuova IONIQ 3, per chi desidera avvicinarsi e scoprirla da vicino durante il weekend. Prima IONIQ compatta, il modello è pensato per rendere la mobilità elettrica più semplice, comoda e intuitiva nella quotidianità, senza rinunciare a spazio e versatilità. Il modello porta inoltre al debutto il nuovo linguaggio di design Art of Steel del Brand, che trasforma la resistenza e la flessibilità dell’acciaio in un linguaggio di bellezza scultorea. La naturale plasmabilità del materiale rivela volumi fluidi e linee precise che evocano la qualità estetica distintiva dell’acciaio: potente, delicata e senza tempo.

L’esperienza Hyundai accompagnerà i partecipanti anche lungo il percorso e nei punti chiave dell’evento. In Piazza 5 Giornate, l’Arco Hyundai ospiterà l’attivazione “One Last Push”: premendo l’Hyundai Boost Button, i runner potranno ricevere una carica sonora immediata pensata per sostenere gli ultimi chilometri. All’arrivo della 5/10 km, all’Arco della Pace, sarà attivo il Car Wrap Hyundai, una “superficie condivisa” dove runner e tifosi potranno lasciare un messaggio, un incoraggiamento o esprimere l’emozione della gara; nello stesso punto, lo Specchio Kudos permetterà di scattare selfie con hashtag brandizzati e messaggi di congratulazioni. All’arrivo della 21 km, in Piazza Castello, il LED Wall “You Left Your Mark” celebrerà in tempo reale i risultati e il traguardo raggiunto dalla community.

Con Stramilano 2026, Hyundai rinnova ancora una volta il proprio impegno nel running, rafforzando il legame con uno sport che riflette in modo autentico i valori del Brand: un percorso coerente con la visione “Progress for Humanity”, che traduce il progresso in azioni concrete, nella corsa come nella vita.