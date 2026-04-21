Hyundai svela la compatta IONIQ 3: l’inedito design Aero Hatch esalta la tecnologia EV per una mobilità intuitiva, spaziosa e innovativa

Hyundai presenta IONIQ 3, hatchback compatta a due volumi progettata in Europa per rendere la mobilità elettrica intuitiva, confortevole e adatta alle esigenze quotidiane degli automobilisti europei. IONIQ 3 unisce un design inedito, che porta al debutto il linguaggio stilistico “Art of Steel” di Hyundai, a una tecnologia semplice e intuitiva e a interni spaziosi e confortevoli. Riflettendo la vocazione della gamma IONIQ per una mobilità all’avanguardia e uno stile di vita connesso, nell’ambito della visione del Brand “Progress for Humanity”, questa nuova proposta si caratterizza per un approccio progettuale che punta a migliorare l’esperienza dei clienti.

IONIQ 3 si distingue per la nuova silhouette “Aero Hatch” dalla grande personalità, disegnata per offrire una grande efficienza aerodinamica e, al contempo, uno spazio interno generoso. Il frontale basso sfuma in una originale linea del tetto che corre dritta sull’abitacolo, per poi chiudere verso il basso al posteriore e fondersi senza soluzione di continuità con lo spoiler in stile ducktail. Questa silhouette massimizza l’efficienza aerodinamica come anche la spaziosità interna, a beneficio del comfort di tutti i passeggeri.

“Con IONIQ 3 portiamo la nostra esperienza nel settore delle auto elettriche in un nuovo segmento” – afferma Xavier Martinet, Presidente & CEO di Hyundai Motor Europe. “Progettato su misura per le esigenze dei clienti europei, questo modello unisce un’autonomia e un’aerodinamica da prima della classe a livelli straordinari di spazio, comfort e praticità. IONIQ 3 racchiude l’essenza del marchio IONIQ – design innovativo, tecnologia avanzata e un nuovo livello di spaziosità – in un modello compatto pensato per la vita di tutti i giorni”.

Caratteristiche principali

La nuova silhouette “Aero Hatch” offre un equilibrio estremamente originale tra efficienza aerodinamica e spazio interno, con un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,263, al vertice della categoria

Il linguaggio stilistico “Art of Steel” dona al modello una presenza decisa sulla strada, completata dall’iconica firma luminosa Parametric Pixel – distintiva della gamma IONIQ – e da quattro punti luminosi centrali che richiamano la lettera “H” in codice Morse

Costruita sulla Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group con architettura a 400 Volt, IONIQ 3 garantisce prestazioni efficienti, praticità nell’uso quotidiano e una dinamica sempre appagante

Due i tagli di batteria, con un’autonomia di 344 km secondo il ciclo WLTP per la versione Standard Range, e di 496 km per la versione Long Range – che la posiziona ai vertici della categoria

La ricarica rapida in corrente continua consente di passare dal 10 all’80% in circa 29 minuti, mentre la capacità di ricarica in corrente alternata fino a 22 kW permette di sfruttare appieno questo tipo di colonnine

L’abitacolo offre una spaziosità tipica di auto di categoria superiore, grazie alla configurazione a pianale piatto con un passo di ben 2,68 metri, garantendo un elevato confort a tutti i 5 occupanti che è in grado di accogliere.

Gli interni sono arredati richiamando un ambiente domestico secondo il concept “Furnished Space”, per creare uno spazio accogliente e bello da vivere.

La capacità del bagagliaio, pari a 441 litri, è un punto di riferimento nel segmento e garantisce grande praticità nell’uso quotidiano come durante i viaggi, grazie anche alla presenza dell’inedito Megabox

Il nuovo sistema di infotainment Pleos Connect basato su Android Automotive OS (AAOS), con display fino a 14,6’’ è altamente intuitivo e integra perfettamente le funzionalità di connettività

Gli avanzati sistemi di assistenza attiva alla guida (ADAS) Hyundai SmartSense offrono di serie la guida autonoma di Livello 2, e si caratterizzano anche per la presenza dell’Highway Driving Assist 2 (HDA2), del Remote Smart Parking Assist (RSPA) e del Blind-Spot View Monitor

Prodotta in Europa per l’Europa

IONIQ 3 è stata sviluppata per rispondere alle esigenze di spostamenti quotidiani dei clienti europei in ambito urbano ma non solo, rendendosi ideale per chi dà importanza tanto alla funzionalità quanto allo stile. Costruita sulla piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group e dotata di un’architettura elettrica a 400 Volt, IONIQ 3 offre una combinazione equilibrata di efficienza, autonomia e capacità di ricarica, ed è progettata per garantire comfort quotidiano e facilità d’uso. Sono disponibili due opzioni di batteria che offrono autonomie WLTP previste di 344 km (Standard Range) e 496 km (Long Range), consentendo ai clienti di scegliere la configurazione più adatta al proprio stile di vita.

Stile e personalità

Il design porta al debutto la filosofia “Art of Steel” di Hyundai, che trasforma la resistenza e la flessibilità dell’acciaio in un linguaggio di bellezza scultorea. Le superfici presentano volumi ridotti e ben definiti che creano un impatto visivo forte e preciso, riproducendo in maniera naturale la flessibilità della lamiera d’acciaio. I Parametric Pixel rafforzano ulteriormente l’identità del modello come parte della famiglia IONIQ, completati da quattro punti centrali che richiamano la lettera “H” di Hyundai in codice Morse. L’ottimizzazione aerodinamica porta a un coefficiente di resistenza (Cx) di appena 0,263, favorendo così l’efficienza e migliorando il comfort acustico, rafforzando al contempo un’identità di design chiara e moderna. I clienti possono personalizzare la loro IONIQ 3 con undici colori per gli esterni, diverse combinazioni per gli interni e opzioni di cerchi che vanno da 16 a 19 pollici (comprese le varianti N Line). L’allestimento N Line strizza l’occhio al mondo della sportività e si distingue per elementi di design più dinamici e tocchi esclusivi, creando una presenza ancor più dinamica.

Tecnologia innovativa per un’esperienza semplice e intuitiva

La tecnologia di IONIQ 3 è progettata per semplificare la guida quotidiana. È il primo modello Hyundai in Europa a essere dotato del sistema di infotainment Pleos Connect, basato su Android Automotive OS (AAOS), con display da 12,9 pollici o da 14,6 pollici (a seconda delle versioni) per un accesso intuitivo alle funzioni del veicolo, alla navigazione e alla connettività. Funzionalità come Hyundai Digital Key 2 consentono l’accesso senza chiave tramite smartphone o dispositivi indossabili con tecnologia NFC, mentre un pianificatore di percorso EV integrato, la tecnologia Plug & Charge e la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) interna ed esterna supportano un’esperienza di utilizzo senza pensieri. La ricarica rapida in corrente continua permette di passare dal 10 all’80% in 29 minuti in condizioni ottimali ed è integrata dalla capacità di ricarica in corrente alternata fino a 22 kW che permette di sfruttare al meglio le colonnine presenti sul territorio.

Dimensioni compatte che non compromettono spazio interno e comfort

Nonostante le dimensioni esterne compatte, IONIQ 3 offre un abitacolo spazioso e flessibile progettato per il comfort dei passeggeri, seguendo un approccio “Furnished Space” in cui gli elementi sono disposti come mobili per creare un ambiente accogliente e bello da vivere. Il passo lungo e il pavimento piatto garantiscono ampio spazio per le gambe e per la testa degli occupanti, mentre l’ampio vano bagagli aumenta la praticità quotidiana. Il Megabox integrato nel vano bagagli offre uno spazio di stivaggio aggiuntivo, sapientemente nascosto sotto il piano di carico. A seconda degli allestimenti, IONIQ 3 offre caratteristiche quali sedili Relaxation, la funzione di riscaldamento e ventilazione. A questo si aggiungono materiali tessili accuratamente selezionati e ispirati ai paesaggi naturali e al design dell’arredamento italiano degli anni ’70, inclusi materiali riciclati e a base biologica. Il sistema audio BOSE® Premium, il climatizzatore automatico bizona e l’illuminazione ambientale a LED completano il raffinato ambiente interno. Alcuni Easter egg, presenti in tutta l’auto, contribuiscono a rendere piacevole la scoperta dei vari dettagli che danno carattere a IONIQ 3.

Dotazioni di sicurezza per elevare l’esperienza quotidiana

IONIQ 3 è dotata dei più recenti sistemi avanzati di assistenza alla guida Hyundai SmartSense per elevare la sicurezza e supportando il conducente durante la guida. Le caratteristiche principali includono l’Highway Driving Assist 2 (HDA2), il Remote Smart Parking Assist (RSPA), il Memory Reverse Assist (MRA), il Surround View Monitor (SVM) e il Blind-Spot View Monitor (BVM), supportati da sette airbag di serie.

I fari a LED con Intelligent Front-Lighting System (IFS) e l’illuminazione di benvenuto dinamica migliorano ulteriormente la visibilità e la sicurezza nelle condizioni di guida quotidiane.

Una nuova frontiera della mobilità elettrica in Europa

IONIQ 3 è stata progettata in Europa e verrà prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, sottolineando così l’impegno della Casa coreana nei confronti dei clienti europei. Grazie a efficienti motori elettrici che possono erogare fino a 107,8 kW (147 CV) con una coppia di 250 Nm e una velocità massima di 170 km/h, IONIQ 3 risponde perfettamente alle esigenze di un cliente europeo che cerca un’auto compatta ma anche dinamica, con una forte dose di carattere.