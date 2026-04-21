Riapre la storica pizzeria Bedin dal 1862, tradizione ligure e pizza contemporanea nel cuore di Genova
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Riapre la storica pizzeria Bedin dal 1862, tradizione ligure e pizza contemporanea nel cuore di Genova

Riapre la storica pizzeria Bedin dal 1862, tradizione ligure e pizza contemporanea nel cuore di Genova

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Rubriche - 21 Aprile 2026

di Redazione

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