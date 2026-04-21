“Unfold Stories”: Hyundai alla Milano Design Week con uno percorso esperienziale dedicato al processo creativo di IONIQ 3

Hyundai presenta “Unfold Stories”, l’installazione con cui – fino a domenica 26 aprile – il Brand partecipa alla Milano Design Week 2026.

Allestito negli spazi di Torneria Tortona (via Tortona 32, Milano), il percorso espositivo racconta in modo immersivo, interattivo e coinvolgente la più recente evoluzione della filosofia di design del Brand e culmina con l’esposizione di IONIQ 3, la nuova berlina compatta della gamma IONIQ che Hyundai ha scelto di svelare al mondo proprio nell’ambito della manifestazione che più di ogni altra celebra il design in Europa.

La Milano Design Week rappresenta la cornice ideale per illustrare la visione di Hyundai: un dialogo aperto con la creatività europea volto a testimoniare come il design abbia continuamente ispirato l’approccio del Brand alla mobilità, con un percorso iniziato nel 1974 da Giorgetto Giugiaro con Hyundai Pony Coupé fino a IONIQ 3, espressione contemporanea di un’identità stilistica in perenne evoluzione.

Un processo creativo che prende vita

L’installazione immersiva “Unfold Stories” accompagna i visitatori attraverso una sequenza di spazi interconnessi, che rappresentano l’unicità del percorso progettuale e creativo che ha portato alla nascita di un nuovo corso stilistico e al design di IONIQ 3. In “Art of Steel Exterior Space”, una semplice superficie curva si trasforma, attraverso una progressione di forme scultoree, fino a diventare un oggetto finito, per raccontare l’approccio “From Paper to Steel” di Hyundai, nel quale l’esplorazione dei materiali diventa un elemento distintivo del linguaggio di design.

La narrazione prosegue con “Furnished Interior Space”, dove i visitatori possono esplorare la filosofia progettuale degli interni di Hyundai attraverso materiali, layout ed elementi interattivi. Questo spazio riflette un approccio al design incentrato sull’uomo, che privilegia il comfort, l’emozione e i rituali personali rispetto all’espressione meccanica, offrendo un’atmosfera calda e intuitiva modellata da luce, texture e proporzioni.

Completano l’esperienza alcuni workshop tenuti dai designer di Hyundai per una comprensione pratica dei principi alla base dell’approccio progettuale di Hyundai.

I visitatori potranno inoltre rilassarsi nel cortile interno alla location, dove caffè e gelato saranno offerti al pubblico.

“From Paper to Steel”: Hyundai presenta IONIQ 3

Tappa conclusiva del percorso espositivo, che trasforma l’intuizione nata su carta nell’espressione compiuta della filosofia di design “Art of Steel”, è lo svelamento di IONIQ 3: superfici pulite, proporzioni decise e una struttura rigorosa, secondo un approccio progettuale che sta plasmando i nuovi modelli di Hyundai.

I Parametric Pixel – la firma luminosa distintiva della gamma IONIQ – sono completati da quattro punti luminosi al centro, che richiamano la lettera H in codice Morse e rafforzano l’identità unica di Hyundai. Disponibile in diverse varianti, con design esclusivo dei cerchi e con colori esterni e scelte di finiture dedicate, IONIQ 3 spicca per la versione N Line, caratterizzata da uno stile sportivo.

All’interno, IONIQ 3 si apre su un ambiente sereno, spazioso ed estremamente generoso. I volumi interni sono modellati con morbidezza e rifiniti seguendo un’unica direzione coerente, per riprodurre il comportamento naturale dei materiali, esaltandone la qualità e il comfort. Ispirato agli spazi abitativi degli anni Settanta, l’interno porta materiali appaganti, forme nitide e sicurezza funzionale in un ambiente contemporaneo. Concepito come uno “spazio arredato” (“Furnished Space”), l’abitacolo diventa un ambiente flessibile che punta sulla chiarezza, sul comfort e sull’esperienza delle persone.

“Unfold Stories” è aperta al pubblico da mercoledì 22 a domenica 26 aprile, dalle 9.00 alle 18.00.