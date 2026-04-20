Genesis avvia la commercializzazione in Italia

Genesis annuncia l’apertura dei listini in Italia e l’avvio dell’ordinabilità della propria gamma: GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80.

In Italia, Genesis avvia il proprio percorso con un piano di sviluppo progressivo focalizzato su un’esperienza d’acquisto di altissima qualità, in parallelo all’implementazione della rete post-vendita. Il primo showroom del Brand ha recentemente aperto nella città di Padova presso Ferri Auto in Via Venezia 69/A, mentre il secondo aprirà a Roma entro l’estate. Ulteriori aperture sono previste nei mesi successivi.

Il Brand si pone l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza coinvolgente e di elevatissima qualità, secondo un approccio ispirato al concetto tradizionale di ospitalità coreana “Son-nim”.

“Con l’apertura dei listini, portiamo sul mercato una gamma composta da tre modelli 100% elettrici che interpretano in modo diverso la stessa idea di lusso contemporaneo, sempre riconoscibile nel linguaggio di design Athletic Elegance e in un’attenzione al dettaglio che privilegia equilibrio, comfort e fluidità dell’esperienza. L’avvio dell’ordinabilità segna l’ingresso concreto di Genesis nel nostro Paese e conferma la volontà di costruire una presenza solida, basata su valori chiari e su una proposta distintiva fin dal primo giorno”, ha dichiarato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.