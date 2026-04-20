La Sagra del Carciofo e la celebrazione dell’integrazione

In occasione della 55esima Sagra del Carciofo, la cooperativa sociale ArteInsieme ha partecipato mediante il Progetto Sai.

Nei due giorni nei quali si è svolta la sagra, la cooperativa ha allestito il percorso fotografico “Ex Terra Communitas”, atto a celebrare l’incontro e l’integrazione.

Queste le parole della presidentessa di ArteInsieme, Patrizia Marciano:

“Siamo fortemente convinti che l’integrazione passi anche attraverso la condivisione delle tradizioni locali. Fare rete, poi, con le Aziende presenti sul territorio ha conferito a tutti la possibilità di rendere i luoghi, già gradevoli, più suggestivi – ha proseguito Marciano -. Infatti, la collaborazione con delle aziende agricole del territorio ‘Azienda Agricola Luccone’ per la parte artistica, ‘Azienda Agricola Robibero Luigi’ per la struttura, il ‘Vivaio Zelloni’ che ci ha fornito i fiori per l’allestimento, ha dato alle parti la possibilità di partecipare in maniera sinergica a questo importante avvenimento che si perpetra da oramai 55 anni”.

Lo spazio verde in cui è stata realizzata la mostra, che è già in gestione della cooperativa Arteinsieme, mediante un Protocollo d’intesa con il Comune di Sezze e denominato ‘Il verde fa Storia’, ha reso Piazza Margherita ricca di un percorso fotografico corredato da frasi simbolo.