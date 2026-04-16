Genesis Magma Racing debutta nel FIA World Endurance Championship (WEC)

Genesis Magma Racing, il programma motorsport di Genesis, debutta nel FIA World Endurance Championship (WEC) in occasione della 6 Hours di Imola, in programma sul mitico circuito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari dal 18 al 20 aprile.

Questo debutto rappresenta un nuovo passo nel percorso di sviluppo globale di Genesis e segna, per Genesis Magma Racing, il passaggio dalla fase di sviluppo alla competizione in un arco di tempo estremamente breve. Infatti, è passato meno di un anno e mezzo dall’annuncio dell’ingresso nella serie.

Il Brand affronta per la prima volta la competizione di endurance più prestigiosa al mondo, scendendo in pista accanto a costruttori e team già affermati al termine di un intenso programma di test che, dall’agosto 2025, ha visto la GMR-001 Hypercar completare oltre 25.000 km in pista. Il team affronta il primo weekend di gara con un approccio solido e determinato, concentrandosi su affidabilità e gestione operativa, con l’obiettivo di portare entrambe le vetture al traguardo dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari nelle migliori condizioni possibili.

I preparativi finali hanno incluso una sessione di test proprio sul circuito di Imola, che ha permesso di simulare condizioni di gara e definire un setup di base condiviso, punto di partenza per il Prologo ufficiale e le sessioni di prove libere. Questo lavoro si è rivelato particolarmente importante alla luce delle caratteristiche tecniche del tracciato, che richiede una gestione precisa di cordoli e sconnessioni per sfruttare appieno la potenza del motore G8MR 3,2 l Turbo V8 della GMR-001 Hypercar.

Il team schiererà due vetture, entrambe affidate a equipaggi di tre piloti: Pipo Derani, Mathys Jaubert e André Lotterer condivideranno la Hypercar numero 17 con livrea “liquid metal”, mentre Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet e Dani Juncadella saranno al volante della numero 19, caratterizzata da una livrea prevalentemente nera.

Cyril Abiteboul, Team Principal di Genesis Magma Racing, ha dichiarato: “Il weekend del FIA World Endurance Championship a Imola rappresenta un momento molto importante per Genesis Magma Racing e per Genesis come costruttore. Siamo un team al debutto e sappiamo di non essere ancora nella posizione di puntare subito alla prestazione a inizio stagione. Per questo motivo, ci concentreremo sugli aspetti che possiamo controllare in termini di affidabilità e operatività, assicurandoci innanzitutto di eseguire al meglio ogni dettaglio, prima di poter ambire a risultati in gara. Non sappiamo ancora come ci confronteremo con i team più esperti, ma siamo consapevoli che ci attende un primo weekend impegnativo. Sarà un weekend di successo quello di Imola per noi se riusciremo a portare entrambe le nostre GMR-001 Hypercar al traguardo, garantendo la massima affidabilità e senza incorrere in criticità tecniche o penalità, lavorando come team in modo coeso”.

Gabriele Tarquini, Sporting Director di Genesis Magma Racing, ha dichiarato: “Imola non è soltanto un weekend di gara per Genesis Magma Racing, ma la nostra prima gara in assoluto: un momento molto importante nella nostra storia. L’intero team è entusiasta di iniziare e, una volta partiti, sono certo che troveremo ulteriore motivazione per il resto della stagione. Dopo un lungo periodo di test, ci mancavano lo stress e l’adrenalina della competizione vera. L’obiettivo per questa prima gara è portare entrambe le GMR-001 Hypercar in griglia senza errori e concludere la corsa con entrambe le vetture al traguardo. Questo è il primo gradino del nostro percorso e sarà importante vedere come i nostri piloti, che hanno lavorato molto bene insieme durante i test, si comporteranno in gara. Sappiamo che i nostri avversari sono molto forti ed esperti, ma sono convinto che abbiamo tutto ciò che serve per iniziare presto a competere con loro.”

Justin Taylor, Chief Engineer di Genesis Magma Racing, ha aggiunto: “Imola è un circuito unico, non solo per la sua storia, ma anche per alcune caratteristiche specifiche. Per essere veloci qui è fondamentale utilizzare i cordoli e assorbire bene le asperità, il che richiede un compromesso sul piano aerodinamico. Abbiamo acquisito un’esperienza preziosa sul tracciato durante un test svolto a febbraio e continueremo a costruire su questa base nel corso del Prologo ufficiale, concentrandoci sull’adattamento della GMR-001 Hypercar alle dinamiche di un intero evento WEC, inclusa la gestione del traffico con le altre Hypercar e le LMGT3, un aspetto impossibile da simulare completamente. Ci sono emozioni contrastanti all’idea di andare finalmente in gara dopo uno sviluppo così intenso: da un lato una certa tensione, legata all’incertezza su come la vettura si confronterà con il resto dello schieramento, dall’altro grande entusiasmo per il raggiungimento di una tappa così importante, in cui tempi sul giro e i risultati iniziano davvero a contare”.

Il debutto nel FIA World Endurance Championship si colloca in un momento chiave dello sviluppo di Genesis nel mercato italiano con l’imminente apertura dei primi due showroom, a Padova e a Roma. Le aperture avverranno nel corso della primavera, quando è previsto il lancio commerciale con l’apertura dei listini e la possibilità di effettuare test-drive dei modelli.

A proposito della partecipazione alla 6 Hours of Imola, Charles Fuster, Brand Director Genesis per l’Italia, ha commentato: “Debuttare su un circuito iconico e ricco di storia come quello di Imola rappresenta per noi un momento di grande emozione e orgoglio. Portare la visione di Genesis – fatta di alte prestazioni, design distintivo e innovazione tecnologica – al pubblico italiano, in un contesto così coinvolgente e autentico, ha un significato speciale. Questo appuntamento segna non solo l’inizio della nostra avventura nel motorsport, ma anche un passo importante nel percorso di crescita del Brand in Italia”.

Genesis porta una gamma di tre modelli pensati per il nostro mercato: GV60 è un C-SUV compatto (lungo poco più di 4,5 metri) e sportivo dalla spiccata personalità stilistica, dotato di qualità dinamiche appaganti. Electrified GV70– D-SUV spazioso e rifinito, lungo poco oltre 4,70 metri – è un modello pensato per chi cerca precisione di guida e una tecnologia che lavora con discrezione senza compromesso, unite a maggior spazio a bordo. Electrified G80, infine, è la berlina di rappresentanza, riferimento di Genesis in Europa, un modello che esprime autorevolezza e prestigio.