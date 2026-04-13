Hyundai IONIQ 6 N apre una nuova strada,quella delle berline supersportive 100% elettriche

Con IONIQ 6 N, Hyundai porta su strada una nuova espressione di sportività elettrica, trasformando una delle berline più aerodinamiche del mercato in un concentrato di prestazioni, precisione e piacere di guida.

Derivata da Hyundai IONIQ 6 che vanta un CX quasi da record mondiale, la versione N ne amplifica il carattere, reinterpretandone le linee fluide in chiave prestazionale e dando vita a una vettura capace di muoversi con naturalezza tra due mondi: quello della quotidianità, fatto di comfort e fluidità, e quello della guida più intensa, adrenalinica, dove emergono reattività, controllo e coinvolgimento sensoriale.

IONIQ 6 N nasce con un obiettivo preciso: restituire centralità al guidatore anche nell’era dell’elettrificazione. Non si limita a offrire numeri di riferimento, ma costruisce un’esperienza di guida mai provata prima, fatta di dialogo continuo tra uomo e macchina, di risposte immediate e di sensazioni che si sviluppano curva dopo curva. Il risultato è una berlina elettrica che non sorprende solo per ciò che è in grado di fare, ma per come lo fa: progressiva quando serve, incisiva quando richiesto, sempre coerente e comunicativa. Una vettura pensata per accompagnare ogni momento della giornata, capace di trasformarsi all’occorrenza e offrire, anche in pista, prestazioni ripetibili e appaganti.

“Con IONIQ 6 N dimostriamo che le prestazioni di un’auto elettrica non si esprimono solo nei valori di picco, ma nella capacità di offrire controllo, coerenza e connessione con il guidatore. Questo modello trasferisce il DNA motorsport Hyundai N in una berlina estremamente precisa alla guida e coinvolgente sulle strade europee, garantendo al tempo stesso elevate prestazioni in pista. IONIQ 6 N rappresenta il nostro impegno nello sviluppo di EV ad alte prestazioni, per l’uso quotidiano e per la guida impegnata in pista” – ha dichiarato Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

Sin dal debutto al Goodwood Festival of Speed 2025, IONIQ 6 N ha attirato grande attenzione tra gli appassionati, raccogliendo l’eredità di Hyundai IONIQ 5 N e portando a un livello ancora più evoluto il concetto di elettrificazione ad alte prestazioni sviluppato da Hyundai N.

IONIQ 6 N è stata eletta “World Performance Car” ai World Car Awards 2026, affermandosi come nuovo punto di riferimento nel segmento delle sportive e confermando l’avanguardia del Brand N di Hyundai, che già aveva conquistato questo riconoscimento con IONIQ 5 N nel 2024.

Design e identità N: forma e funzione in perfetto equilibrio

È proprio dal design che prende forma il carattere di IONIQ 6 N. Le proporzioni filanti di Hyundai IONIQ 6, nate per fissare nuovi standard di efficienza aerodinamica per massimizzare l’autonomia ed elevare il comfort uditivo, vengono qui reinterpretate attraverso un linguaggio più deciso e funzionale, in cui ogni elemento contribuisce in modo concreto alle prestazioni.

L’inedito alettone posteriore a collo di cigno, i passaruota allargati e i cerchi accuratamente studiati a livello aerodinamico non sono semplici segni distintivi, ma componenti sviluppati per aumentare la deportanza e migliorare la stabilità alle alte velocità, rendendo la vettura più precisa e gestibile nella guida più impegnata. In questo equilibrio tra efficienza e carico aerodinamico, IONIQ 6 N mantiene un coefficiente di resistenza estremamente contenuto (0,27 CX), confermando la coerenza progettuale tra base e sviluppo prestazionale.

La firma visiva N emerge con ancora più forza attraverso elementi distintivi come l’esclusiva finitura Performance Blue Pearl, i parafanghi allargati e l’assetto ribassato, che sottolineano immediatamente la vocazione sportiva del modello. I cerchi forgiati da 20 pollici completano un’estetica solida e funzionale, pensata non solo per esprimere performance ma anche per supportarle concretamente.

All’interno, l’abitacolo è progettato come un’estensione naturale dell’esperienza di guida. L’impostazione è chiaramente orientata alla performance, con una palette monocromatica nera arricchita da accenti Performance Blue che definiscono un ambiente essenziale e coerente con l’identità N. I sedili avvolgenti in Alcantara e pelle offrono supporto e contenimento anche nelle fasi di guida più dinamiche, contribuendo a mantenere una postura stabile e precisa.

L’esclusivo volante N adotta il pulsante rosso dell’N Grin Boost che permette di erogare la potenza massima di 650 CV. A questo si aggiungonoi pulsanti dedicati N1 e N2 per una selezione immediata di modalità di guida personalizzate, mentre la pedaliera in metallo firmata N assicura un controllo preciso durante la guida. Il supporto per le ginocchia migliora il controllo in curva, e la presenza di comandi fisici aggiuntivi garantisce un’interazione intuitiva, sempre focalizzata sul guidatore.

A completare l’esperienza, dettagli come l’illuminazione di benvenuto con logo N e gli emblemi dedicati contribuiscono a creare un ambiente che richiama il mondo delle competizioni, senza rinunciare alla qualità e alla fruibilità quotidiana. Il risultato è un abitacolo che non si limita a ospitare il guidatore, ma lo coinvolge attivamente in ogni fase della guida.

Corner Rascal: precisione e controllo in ogni situazione

IONIQ 6 N si basa sulla filosofia dei tre pilastri Hyundai N – Corner Rascal, Racetrack Capability ed Everyday Sportscar – un approccio che guida lo sviluppo di ogni componente, integrando prestazioni da circuito e fruibilità quotidiana in un’unica piattaforma tecnologica.

Il modello offre precisione in curva di riferimento grazie a una geometria delle sospensioni evoluta. Gli ammortizzatori ECS (Electronically Controlled Suspension) con rilevamento della corsa e il centro di rollio ribassato lavorano in sinergia per migliorare aderenza e stabilità, assicurando un comportamento sicuro sia su fondi irregolari sia in pista.

La nuova geometria contribuisce alla stabilità alle alte velocità e introduce boccole riviste per bilanciare precisione e comfort. Il differenziale elettronico a slittamento limitato (e-LSD) gestisce attivamente la distribuzione della coppia, migliorando trazione e dinamica complessiva. Gli interventi su rigidità degli assali e precisione dello sterzo riducono le vibrazioni e aumentano la qualità della marcia su diverse superfici.

Dal punto di vista aerodinamico, elementi come l’alettone posteriore a collo di cigno e i cerchi aerodinamici incrementano la deportanza, mantenendo un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,27 CX e assicurando stabilità alle alte velocità, oltre a enfatizzare il carattere sportivo del modello.

La rigidità della scocca è stata ulteriormente migliorata con saldature aggiuntive, adesivi strutturali e rinforzi dedicati. Tra gli interventi principali figurano una barra antirollio posteriore più rigida e un rinforzo del sottoscocca, che migliorano la precisione dello sterzo, riducono le vibrazioni e aumentano il comfort.

Il sistema frenante combina componenti ad alte prestazioni e controllo intelligente per ottimizzare stabilità ed efficienza. Le modalità dedicate supportano sia la guida quotidiana sia l’uso in pista, mentre la frenata rigenerativa si adatta alle condizioni per massimizzare recupero energetico e autonomia.

Racetrack Capability: ingegneria di precisione per il massimo delle prestazioni

IONIQ 6 N è stata progettata per offrire prestazioni eccezionali e costanti in pista, grazie a un sistema di potenza integrato che eleva efficienza e capacità di erogazione oltre ogni standard, distinguendosi nettamente rispetto alle altre versioni.

Il sistema di trazione combina un’unità anteriore ad alta efficienza – che integra motore, inverter e riduttore – con un motore posteriore che funge da unità principale, garantendo una distribuzione ottimale della coppia e una trazione superiore.

Con 650 CV (478 kW) e 770 Nm, IONIQ 6 N accelera da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi (con Launch Control) e raggiunge una velocità massima di 257 km/h. Il modello è equipaggiato con pneumatici Pirelli P Zero sviluppati specificamente (275/35 R20), pensati per massimizzare grip e precisione in pista.

Il sistema N e-Shift introduce una logica di cambiata ispirata al motorsport, simulando i rapporti del cambio come una tradizionale sportiva termica, rispetto alla quale, però, può vantare prestazioni nettamente superiori. A questo si integra l’amplificazione sonora (N Active Sound+) che contribuisce anch’essa a coinvolgere il guidatore e restituire un’esperienza sensoriale mai provata prima. Lavora in sinergia con funzioni chiave come N Launch Control, N Grin Boost, N Torque Distribution e N Drift Optimizer, consentendo un controllo preciso anche nelle condizioni più estreme.

N Track Manager rappresenta uno strumento avanzato per l’utilizzo in pista: consente di configurare circuiti personalizzati, monitorare i tempi sul giro e analizzare le prestazioni in tempo reale, anche attraverso la funzione “ghost car” per il confronto diretto.

Il sistema N Drift Optimizer permette anche ai meno esperti di esibirsi i drift controllati, grazie alla regolazione fine dei parametri di guida – ingresso, angolo e slittamento – adattando il comportamento del veicolo alle preferenze del guidatore e alle condizioni del fondo.

Per garantire prestazioni ripetibili, IONIQ 6 N integra il sistema N Battery, progettato per una gestione termica avanzata. I circuiti di raffreddamento indipendenti per batteria e motori, insieme alle modalità dedicate (drag, sprint, endurance, a seconda), consentono di ottimizzare la temperatura prima e durante la guida sportiva, mantenendo livelli di performance elevati anche in sessioni prolungate.

La batteria aggiornata offre maggiore densità energetica e migliore capacità di risposta, supportata da una ICCU potenziata che aumenta la densità di potenza e la capacità di ricarica. Grazie all’architettura multi-ricarica 400V/800V, la ricarica dal 10% all’80% può avvenire in circa 18 minuti.

Everyday Sportcar: prestazioni elettrizzanti e versatilità quotidiana

Accanto alle prestazioni in pista, IONIQ 6 N è progettata per offrire un elevato livello di comfort e versatilità nell’utilizzo quotidiano attraverso diverse modalità di guida: Normal: privilegia il comfort di marcia nella guida quotidiana, pur mantenendo la sensazione di solidità e orientamento alle prestazioni tipica di un veicolo ad alte prestazioni, Sport: ottimizzata per una guida più dinamica, offre un’esperienza coinvolgente ed emozionante, N: ottimizzata per le massime prestazioni, consente ai conducenti di sperimentare appieno le capacità di IONIQ 6 N in pista.

Il sistema evoluto N Active Sound+ arricchisce l’esperienza di guida con colonne sonore dedicate – “Ignition”, “Evolution” e “Lightspeed” – progettate per integrarsi allo stile di guida e all’ambiente di guida.

A completare l’esperienza, l’N Ambient Shift Light introduce un feedback visivo sincronizzato con i punti di cambiata, creando una connessione multisensoriale tra guidatore e veicolo.

Il telaio e le sospensioni sono stati calibrati per garantire un equilibrio tra comfort e dinamica, permettendo una transizione naturale tra guida urbana, lunghi viaggi e utilizzo sportivo.

Tecnologie Hyundai N

IONIQ 6 N integra una suite completa di caratteristiche prestazionali specifiche della linea N, progettate per offrire ai conducenti un maggiore controllo, un coinvolgimento totale e prestazioni impeccabili in un’ampia gamma di situazioni di guida, ridefinendo gli standard della categoria.

L’N Launch Control gestisce automaticamente la coppia del motore per ottenere uno slittamento ottimale delle ruote (settabile a seconda dell’aderenza del fondo stradale), consentendo la massima trazione e una rapida accelerazione. Durante la guida dinamica, l’N e-Shift aggiunge una logica di cambio marcia ispirata alle competizioni automobilistiche che migliora il coinvolgimento del conducente, mentre l’N Active Sound+ fornisce un chiaro feedback acustico per supportare un controllo preciso dell’acceleratore e del veicolo.

Per brevi scatti di massima prestazione, l’N Grin Boost aumenta temporaneamente la potenza erogata (+41 CV) e la reattività del motore, favorendo sorpassi sicuri e una forte accelerazione. Per garantire che le prestazioni rimangano costanti sotto carico, il sistema N Battery pre-condiziona la batteria a una temperatura ottimale a seconda dello scopo di guida selezionato: Drag, Sprint o Endurance.

I sistemi regolabili dal conducente, come N Torque Distribution, che offre un controllo della coppia anteriore-posteriore completamente variabile su più livelli, e N Pedal, che affina la risposta in ingresso in curva, consentono di adattare il carattere del veicolo agli stili di guida individuali. Per un controllo avanzato del veicolo, N Drift Optimizer consente una regolazione fine dell’inizio della derapata, dell’angolo e dello slittamento delle ruote, mentre N Brake Regen eroga fino a 0,6 G di decelerazione rigenerativa per migliorare la resistenza dei freni durante la guida sportiva. A completamento del pacchetto prestazionale, la modalità TPMS Custom Mode permette ai conducenti di definire i valori di pressione degli pneumatici preferiti, supportando un assetto orientato alla pista pur mantenendo il monitoraggio della sicurezza.