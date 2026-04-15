La firma dell’innovazione Hyundai si chiama IONIQ: design e creatività al servizio della user experience

Il prossimo 21 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Creatività e dell’Innovazione, istituita dalle Nazioni Unite per richiamare il ruolo centrale di questi due elementi come motori capaci di sostenere lo sviluppo umano e favorire nuovi approcci nella ricerca di soluzioni alle sfide contemporanee. Nel mondo dell’automotive, questa ricorrenza assume un significato particolarmente attuale e rilevante: è proprio grazie alla visione progettuale, all’integrazione di tecnologie avanzate e alla capacità di ripensare l’esperienza di utilizzo che la mobilità sta evolvendo verso soluzioni sempre più innovative, efficienti e orientate al futuro.

Per Hyundai, creatività e innovazione non sono concetti astratti: sono un metodo di lavoro che parte dalle persone e si traduce in scelte progettuali riconoscibili nell’esperienza quotidiana. In questa prospettiva, la tecnologia non è un fine ma uno strumento: conta nella misura in cui rende la mobilità più intuitiva, fluida e semplice da vivere, con soluzioni coerenti e orientate all’utente.

In questo contesto si inserisce la gamma IONIQ di Hyundai: una famiglia di auto che unisce design, tecnologie all’avanguardia e attenzione alle persone, interpretando in modo diverso la filosofia progettuale — dallo spazio all’efficienza, fino alle alte prestazioni — mantenendo sempre al centro l’esperienza del guidatore e dei passeggeri.

Hyundai ha infatti avviato da tempo un profondo percorso di trasformazione verso la mobilità del futuro, in linea con la propria visione “Progress for Humanity”. Un’evoluzione che si fonda su tre pilastri strategici – elettrificazione, tecnologia e innovazione – con l’obiettivo di rendere la mobilità più intelligente, sicura e accessibile per tutti. L’innovazione al servizio delle persone si traduce in scelte progettuali all’avanguardia, orientate a facilitare la transizione verso un futuro più sostenibile, ma con al centro sempre l’uomo.

Basata sulla piattaforma dedicata E‑GMP di Hyundai Motor Group, la gamma IONIQ introduce soluzioni pensate per semplificare l’esperienza di guida: la sua architettura a 800 V consente di ricaricare dal 10% all’80% in tempi ridotti fino a 18 minuti (con caricabatterie CC da 350 kW in condizioni ottimali). In questo modo, anche un passaggio cruciale come la ricarica viene letto come parte integrante del viaggio: una pausa più gestibile e compatibile con i tempi reali di spostamento, riducendo sensibilmente l’attrito più comune nella transizione all’elettrico.