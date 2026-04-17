Genesis annuncia la collaborazione con Larusmiani, storico marchio milanese del lusso fondato nel 1922.

Con oltre un secolo di tradizione sartoriale, Larusmiani è riconosciuto per l’eccellenza nel menswear, l’alta qualità dei tessuti e una forte connessione con il mondo dell’automotive, da cui trae ispirazione in termini di design e performance.

La collaborazione prende vita in occasione della Milano Design Week e del debutto di Genesis nel motorsport. Dal 17 al 30 aprile, la Genesis GMR-001 Hypercar sarà esposta nella boutique Larusmiani di via Montenapoleone, all’interno di The Automotive Gallery, spazio iconico dedicato alla passione per il mondo automobilistico e alle vetture più esclusive. L’installazione racconta l’incontro tra design e performance, elementi chiave che definiscono l’identità del brand Genesis.

GMR-001 Hypercar traduce la filosofia stilistica del Brand in una pura espressione prestazionale, in cui precisione aerodinamica e linee scultoree si combinano in un equilibrio tra eleganza e carattere.

La Milano Design Week sarà inoltre l’occasione per presentare, in boutique e online, la capsule collection Genesis x Larusmiani, composta da capi di abbigliamento e accessori lifestyle.

“Questa collaborazione dimostra come la nostra filosofia di design ‘Athletic Elegance’ possa dialogare in modo naturale e creativo con il mondo della moda e del lifestyle”, ha dichiarato Luc Donckerwolke, President e Chief Creative Officer di Genesis. “Genesis e Larusmiani condividono un’estetica raffinata, una grande attenzione al dettaglio e, soprattutto, una dedizione comune all’eccellenza progettuale e artigianale”.

Guglielmo Miani, CEO di Larusmiani, ha commentato: “Genesis esprime un linguaggio di design che abbiamo riconosciuto fin da subito, in cui forma e performance sono inscindibili e l’attenzione al dettaglio rappresenta un principio fondante, non un elemento finale. Portare la GMR-001 Hypercar in via Montenapoleone e tradurne le linee in una capsule collection realizzata dai nostri artigiani milanesi è stato un passaggio naturale, in linea con la visione della nostra Automotive Gallery, ovvero la convinzione che un’automobile davvero straordinaria meriti lo stesso sguardo che riserviamo al grande design”.

Dalla pista di Imola alla Milano Design Week: GMR-001 Hypercar viene esposta in città dopo il debutto ufficiale alla 6 Hours of Imola, che ha segnato l’esordio del team Genesis Magma Racing nel FIA World Endurance Championship 2026.

L’arrivo di Genesis in Italia: un nuovo capitolo per il Brand

Fondata a Seul nel 2015, Genesis ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano a gennaio, dopo oltre un decennio di sviluppo a livello internazionale. La gamma per l’Italia comprenderà tre modelli: GV60, C-SUV compatto e sportivo dalla forte personalità stilistica; Electrified GV70, D-SUV spazioso e rifinito, pensato per offrire precisione di guida e tecnologia discreta; ed Electrified G80, berlina di rappresentanza che esprime il posizionamento premium del brand in Europa.

Dopo il debutto ufficiale, le prime due location retail apriranno a Roma e Padova. Il lancio commerciale è previsto in primavera, insieme all’apertura dei listini, mentre le attività di test-drive sono già in corso. Parallelamente sarà attivata una rete post-vendita dedicata, in linea con il posizionamento del brand.

“Attraverso collaborazioni come quella con Larusmiani, Genesis intende radicarsi nel territorio italiano in modo autentico, scegliendo realtà affini al proprio universo valoriale. In questo contesto, questa partnership ci permette di esprimere il concetto coreano di ospitalità ‘Son‑Nim’ – che ispira la filosofia di Brand – attraverso un dialogo armonioso con la raffinatezza e l’eccellenza del Made in Italy” ha commentato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.