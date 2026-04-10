Hyundai prosegue nel percorso verso circolarità e Carbon Neutrality 2045

Economia circolare, riduzione delle emissioni e sicurezza delle risorse: sono questi i pilastri su cui Hyundai sta rafforzando la propria strategia di sostenibilità, integrando in modo strutturale materiali riciclati e bio-based all’interno dei propri veicoli. Un approccio che nasce dalla volontà del Brand di migliorare la vita delle persone e delle future generazioni, che si traduce in un sistema di iniziative integrato verso la carbon neutrality lungo l’intera catena del valore dell’azienda.

In questo contesto, Hyundai considera l’innovazione nei materiali, insieme all’elettrificazione e alle nuove tecnologie energetiche, una leva per tradurre la visione “Progress for Humanity” in azioni tangibili e misurabili. L’azienda ha avviato un percorso strutturato per integrare l’economia circolare nello sviluppo dei veicoli, anche in risposta all’evoluzione del quadro regolatorio internazionale.

In Europa, la revisione della normativa End-of-Life Vehicles Regulation (ELVR) prevede, a partire dal 2032, l’obbligo di utilizzare il 25% di plastiche riciclate nei nuovi veicoli, con una quota proveniente da veicoli a fine vita, oltre alla responsabilità estesa dei costruttori per la raccolta e il trattamento degli ELV.

Per affrontare queste sfide, Hyundai ha istituito un comitato interno dedicato all’espansione dell’uso delle plastiche riciclate e nel 2024 ha introdotto linee guida aziendali che definiscono criteri comuni per lo sviluppo, l’applicazione e la gestione dei materiali circolari. Il sistema è supportato da processi di monitoraggio della compliance normativa e da un’infrastruttura di gestione delle informazioni sui materiali, con l’obiettivo di incrementare nel tempo la quota di plastiche riciclate applicate ai componenti dei veicoli di produzione.

L’approccio riguarda l’intero veicolo: dai componenti strutturali come telaio e carrozzeria, fino alle parti interne ed esterne, che rappresentano la quota maggiore dell’utilizzo di materiali plastici.

I modelli come piattaforme di applicazione della circolarità

La gamma IONIQ rappresenta uno dei principali ambiti di applicazione delle soluzioni sviluppate dal Brand in materia di materiali circolari. Su IONIQ 5, ad esempio, numerosi componenti interni sono realizzati con filati ottenuti dal riciclo di bottiglie in PET. Sedili, rivestimenti, headliner e tappetini integrano materiali bio-based derivati da canna da zucchero e mais, mentre le superfici in pelle sono trattate con oli di lino in sostituzione di oli di origine animale. Su Hyundai IONIQ 5 N, Hyundai ha ulteriormente ampliato l’impiego di materiali sostenibili, applicando, in base ai casi, vernici contenenti oli vegetali estratti da colza, mais e altre piante, oltre a pigmenti ottenuti dal riciclo di pneumatici a fine vita. I sedili sono rivestiti in Alcantara® realizzata con poliestere riciclato, dimostrando come anche le versioni ad alte prestazioni possano integrare soluzioni orientate alla circolarità.

Anche Hyundai IONIQ 6 adotta soluzioni come filati da PET riciclato, materiali bio-based e vernici con pigmenti derivati da pneumatici a fine vita, estendendo l’approccio circolare anche a componenti esterni come il rivestimento inferiore del paraurti. In alcune versioni di IONIQ 9, modello di vertice della gamma elettrica Hyundai, l’applicazione di questi materiali si amplia ulteriormente, includendo elementi interni realizzati in bio-poliuretano e rivestimenti del cielo abitacolo rifiniti con bio-suede, rafforzando il legame tra posizionamento premium e una scelta più consapevole dei materiali.

Nel caso di Hyundai NEXO, il SUV a celle a combustibile a idrogeno, nell’abitacolo è presente pelle trattata biologicamente, tessuti in PET riciclato, lino, plastiche con componenti biologiche e riciclate e vernici ecologiche. Su Hyundai INSTER, city car 100% elettrica, materiali come PET riciclato da bottiglie e bio-polipropilene derivato dalla canna da zucchero contribuiscono a ridurre l’impatto ambientale degli interni, mentre per alcuni elementi esterni viene utilizzata una vernice nera lucida che integra pigmenti derivati da pneumatici riciclati. Anche Hyundai KONA Electric integra soluzioni sostenibili attraverso l’Eco Pack, che prevede l’utilizzo di PET riciclato al 100% per i tappetini e trattamenti più ecologici per pelle e rivestimenti.

In questo percorso si inserisce anche l’utilizzo del filato rigenerato ECONYL®, ottenuto dal recupero di reti da pesca dismesse e altri rifiuti in nylon realizzato dall’azienda italiana Aquafil. Le attività di recupero vengono messe in atto da Healthy Seas Foundation – anche grazie a una partnership giunta al suo quinto anno nel 2025 – impegnata nella rimozione dei rifiuti marini e nel ripristino degli ecosistemi oceanici. Il nylon rigenerato, con le stesse prestazioni del materiale vergine ma con un impatto ambientale ridotto, viene impiegato per la realizzazione dei tappetini presenti nella maggior parte delle versioni europee di IONIQ 5, IONIQ 6, IONIQ 9, INSTER, SANTA FE e NEXO.

Parallelamente, Hyundai Italia ha presentato anche Mission to Blue, un progetto che segna l’ingresso del Brand nella Water Defenders Alliance (WDA) di LifeGate, rete nazionale che promuove interventi per la protezione degli ecosistemi acquatici italiani. Nell’ambito dell’iniziativa, consapevole dell’importanza della tutela ambientale, Hyundai sostiene la fornitura di kit assorbenti per la gestione di sversamenti accidentali di oli e idrocarburi, con l’obiettivo di ridurre l’impatto di queste contaminazioni nelle aree coinvolte.

Mission to Blue rappresenta un impegno di responsabilità verso il territorio con l’obiettivo di salvaguardare nel tempo l’acqua e la stretta connessione che lega la nostra vita a questa importante risorsa.

Dalla circolarità dei materiali alla carbon neutrality 2045

L’integrazione di materiali sempre più ecologici nei modelli Hyundai si inserisce in un percorso più ampio delineato dalla visione “Progress for Humanity”, che guida l’evoluzione del Brand verso una mobilità a ridotto impatto ambientale e una value chain sempre più responsabile.

Hyundai ha fissato l’obiettivo di raggiungere la carbon neutrality entro il 2045, intervenendo lungo tutte le fasi del ciclo di vita del veicolo: dalla produzione all’utilizzo, fino alla gestione del fine vita. In questo percorso, l’elettrificazione rappresenta una tappa fondamentale, con una quota crescente di modelli dotati di powertrain elettrificati e una gamma 100% elettrica che interpreta la nuova generazione della mobilità a zero emissioni allo scarico.

Parallelamente, il Brand continua a investire nello sviluppo delle tecnologie a idrogeno, applicate non solo alle autovetture, ma anche ai veicoli commerciali e ad ambiti complementari, con l’obiettivo di ampliare le soluzioni disponibili per una mobilità più pulita. L’impegno verso l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e la riduzione dell’impatto ambientale nei processi produttivi completano una strategia che guarda all’intera catena del valore.