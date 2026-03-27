Lo store romano di Filippo Sorcinelli “container_zerozero” cambia veste

Nel cuore di Roma, a pochi passi dalla Città del Vaticano, lo spazio Container_zerozero di Filippo Sorcinelli si rinnova e si amplia, confermandosi come uno dei punti di riferimento più significativi per la profumeria artistica contemporanea. Nato nel 2022 in Borgo Vittorio, accanto allo storico atelier LAVS dedicato alle vesti sacre, lo store evolve oggi in una dimensione più ampia e dinamica, rispondendo a un interesse crescente verso le fragranze di nicchia.

Il nuovo ambiente, esteso su circa 80 metri quadrati, si distingue per un linguaggio estetico essenziale e radicale. Dominato da tonalità di bianco, nero e acciaio, lo spazio rinuncia a qualsiasi decorazione superflua per lasciare emergere un’architettura che si fa discreta, quasi invisibile. La scelta progettuale si colloca tra suggestioni brutaliste e post-minimaliste: le superfici conservano i segni del tempo, tra abrasioni e imperfezioni volutamente mantenute, evocando una sensibilità affine al wabi-sabi giapponese e a una visione della rovina come valore estetico.

In questo contesto, l’esperienza sensoriale diventa protagonista assoluta. Le strutture espositive sono concepite per accompagnare, non per sovrastare, mentre la luce, calibrata con precisione, guida il visitatore lungo un percorso intimo e progressivo. Container_zerozero si trasforma così in un luogo di attraversamento, dove il tempo sembra rallentare e l’olfatto riacquista una centralità spesso trascurata.

All’interno dello store è possibile esplorare l’intero universo creativo di Sorcinelli. Dalla celebre UNUM collection, che ha segnato l’identità del brand, alle linee Memento, Atmosphere d’Emotion, Extrait de Musique, Superfuo?, Xsè e Delire de Voyage, ogni fragranza racconta una storia complessa e stratificata. A queste si affianca la Scented Home Collection, una selezione di diciannove profumi per ambienti, oggi presentati con un packaging rinnovato che ne esalta la dimensione materica ed emozionale.

Particolarmente significativa è la presenza di TU ES PETRUS, fragranza esclusiva disponibile solo nello store romano. Ispirata ai ricordi personali dell’artista legati alla Basilica di San Pietro — tra esperienze di studio, musica e spiritualità — questa creazione si declina sia in extrait de parfum che in diffusore per ambienti, offrendo un racconto olfattivo intimo e profondamente evocativo.

A completare l’esperienza, lo spazio accoglie anche opere visive di Sorcinelli, tra pittura e scultura, testimoni di una ricerca artistica che attraversa linguaggi diversi. Container_zerozero non è dunque solo una boutique, ma un luogo in cui arte, memoria e percezione si incontrano, restituendo al pubblico un’esperienza estetica totale.