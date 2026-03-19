Il Mediterraneo torna a Roma: KAMPOS apre la sua prima boutique nella Capitale

Roma custodisce da sempre il cuore del Mare Nostrum, là dove il Mediterraneo ha trovato la sua cultura e la sua identità. Oggi, KAMPOS riporta simbolicamente quel mare alle sue origini, inaugurando la sua prima boutique in una città non marittima, nel cuore della Capitale. Il brand di luxury beachwear Made in Italy compie così un passo significativo nel proprio piano di espansione retail, portando lo spirito del Mediterraneo fuori dalle coste e dentro la città, trasformando l’esperienza dello store in un invito a vivere una dimensione di vacanza urbana, in ogni stagione dell’anno. La nuova boutique apre in Via Bocca di Leone 89, una delle vie più prestigiose del quadrilatero romano dello shopping, a pochi passi dalle grandi maison del lusso internazionale. Un contesto altamente simbolico e strategico, frequentato da una clientela cosmopolita e da viaggiatori internazionali, che trovano in KAMPOS un’idea di lusso autentico, consapevole e profondamente legato alla cultura mediterranea. Lo spazio, intimo e raffinato (30 mq), riflette l’estetica distintiva del brand: un design elegante e minimalista, impreziosito dall’iconica stampa Coral Red, emblema del legame di KAMPOS con il mare. La boutique diventa così un luogo sospeso tra città e costa, capace di evocare sensazioni di evasione, luce e libertà, anche lontano dalla spiaggia. «Aprire a Roma significa riportare il Mediterraneo nel luogo che storicamente ne è stato il cuore –dichiara Alessandro Vergano, CEO & Founder di KAMPOS –. Questa è la nostra prima boutique in una città non marittima ed è una scelta fortemente simbolica: vogliamo offrire un’esperienza che faccia sentire in vacanza anche in città, tutto l’anno. Roma è una vetrina globale e un crocevia di culture, perfetta per raccontare la nostra visione di lusso sostenibile, autentico e Made in Italy.» Con l’apertura romana, KAMPOS consolida un network che oggi conta 20 punti vendita monomarca, presenti in alcune delle più esclusive località balneari italiane – tra cui Porto Cervo, Porto Rotondo e Santa Margherita Ligure – oltre a importanti store nel travel retail negli aeroporti di Milano Linate, Bologna, Genova, Olbia e Cagliari. L’ingresso nella Capitale segna l’inizio di una nuova fase per il brand: una strategia di espansione che mira a portare l’estetica e i valori di KAMPOS nei grandi centri urbani e negli hub internazionali del turismo, trasformando lo shopping in un’esperienza emozionale, capace di evocare il mare anche lontano dalle sue rive. Con Roma, KAMPOS riporta il Mediterraneo alle sue origini e invita a viverlo ogni giorno, anche in città.

K A M P O S

K A M P O S è il brand di luxury beachwear che ridefinisce il concetto stesso di lusso trasformando l’inquinamento marino in prodotti di altissima qualità realizzati artigianalmente. Ogni dettaglio dei prodotti del brand è sostenibile, 100% Made In Italy e contribuisce alla salvaguardia dei nostri mari. Fondata nel 2019 nel cuore della Costa Smeralda dall’imprenditore Alessandro Vergano, l’azienda è Bcorp dal 2021 e nel 2022 è stata eletta tra le migliori aziende sostenibili al mondo. Il brand conta oggi 20 punti vendita monomarca in alcune località balneari come Porto Cervo, Santa Margherita Ligure, Porto Rotondo, Hotel Cala di Volpe, San Pantaleo, Alassio, Ibiza, Milano Linate, Bologna Aeroporto, Genova Aeroporto, Cagliari aeroporto, Dubai, Roma, Diamonds Thudufushi e Diamonds Athuruga (Maldive), Jeju e Busan in Corea del Sud, oltre a due store all’aeroporto di Olbia Costa

Smeralda. www.kampos.com