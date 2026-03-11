Le verdure di marzo: colori e benessere a tavola

Marzo è il mese che apre le porte alla primavera: le tavole si arricchiscono di cibi colorati che gratificano non soltanto la vista, ma anche il gusto. Ogni sfumatura cromatica racchiude proprietà benefiche per l’organismo. Tra le verdure protagoniste di questo periodo troviamo gli asparagi, presenti in tre varietà: bianca, verde e violetta. Si tratta di un tipico esempio di come un ortaggio, pur appartenendo alla stessa specie, possa presentare caratteristiche nutrizionali differenti anche in base alla pigmentazione. Gli asparagi verdi, cresciuti alla luce del sole, sono ricchi di clorofilla, un potente antiossidante; la varietà bianca ne è invece priva perché cresce sottoterra, ma vanta un sapore più delicato e risulta più digeribile grazie alla minore presenza di fibre dure.



Gli asparagi violetti, invece, contengono una maggiore quantità di antociani e hanno un sapore leggermente più dolce. Il viola è anche la tonalità tipica di alcune varietà di carciofo. Questo colore è dovuto alla presenza di antocianine, pigmenti antiossidanti che contribuiscono a proteggere il cuore e i vasi sanguigni. Grazie anche alla presenza della cinarina, sostanza che favorisce la funzione epatica, il carciofo diventa un prezioso alleato del benessere: aiuta infatti i naturali processi depurativi dell’organismo e lo prepara alla vitalità primaverile.



Per quanto riguarda le insalate, marzo è un mese particolarmente interessante perché permette di accostare gli ultimi ortaggi invernali, come i vari tipi di radicchio, alle prime foglie tenere della valeriana. In molte regioni italiane questo è inoltre il momento ideale per le puntarelle: la loro base bianca è ricca di acqua e potassio, preziosi per l’idratazione, mentre le punte verdi apportano vitamine e altri nutrienti essenziali. Grazie al loro effetto rinfrescante e leggermente drenante, sono perfette per chi avverte la sensazione di gambe pesanti con l’arrivo dei primi caldi stagionali.



Per gustare al meglio queste primizie, potete preparare un’insalata multicolore a base di punte di asparagi appena scottate, cuori di carciofi violetti tagliati sottili e puntarelle croccanti. Il tutto può essere condito con un’emulsione di olio extravergine d’oliva e succo di limone, utile anche per favorire l’assorbimento di alcuni nutrienti. Infine, per guarnire, potete aggiungere una manciata di frutta secca: oltre ad arricchire il gusto, apporterà grassi “buoni”, come gli acidi grassi insaturi, importanti per la protezione del sistema cardiovascolare.