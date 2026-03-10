Iliad debutta sul grande schermo con “Notte prima degli esami 3.0”

iliad debutta sul grande schermo e lo fa con uno dei racconti più iconici legati al mondo della scuola italiana: Notte prima degli esami. L’operatore di telecomunicazioni è infatti protagonista di Notte prima degli esami 3.0, il nuovo film diretto da Tommaso Renzoni e prodotto da Italian International Film in collaborazione con Rai Cinema.

Presentato in anteprima stampa il 10 marzo 2026 tra Roma e Milano, il film racconta la vigilia dell’esame di maturità di un gruppo di liceali alle prese con amicizie, amori, aspettative e imprevisti dell’ultima notte prima della prova più temuta dagli studenti italiani. Un racconto generazionale che aggiorna il celebre immaginario della saga al contesto contemporaneo, tra social network, connessioni digitali e nuove forme di relazione.

All’interno della pellicola, iliad compare con una presenza integrata e naturale nella quotidianità dei protagonisti. Nelle scene ambientate in casa, la connettività domestica è rappresentata attraverso la iliadbox, il dispositivo per la connessione in fibra dell’operatore. Allo stesso tempo, la rete mobile iliad accompagna i momenti chiave della storia: dalle chat tra amici alle telefonate dell’ultimo minuto, fino alla condivisione di emozioni e paure nelle ore che precedono l’esame.

Il cast del film vede tra i protagonisti l’attrice Sabrina Ferilli e il giovane attore e creator Tommaso Cassissa, affiancati dalla partecipazione straordinaria del cantautore Antonello Venditti, la cui presenza richiama simbolicamente la celebre canzone che ha accompagnato l’immaginario legato alla maturità per intere generazioni.

L’operazione rappresenta per iliad un nuovo passo nel dialogo con il pubblico italiano, portando il brand in un contesto narrativo fortemente legato alla vita quotidiana e ai momenti di passaggio delle nuove generazioni. La presenza nel film non è pensata come una semplice esposizione del marchio, ma come parte integrante delle dinamiche della storia, dove la connettività diventa uno strumento naturale per restare in contatto, organizzarsi e condividere emozioni.

Con Notte prima degli esami 3.0, iliad entra quindi nel linguaggio del cinema italiano contemporaneo, raccontando attraverso lo schermo come tecnologia e relazioni si intreccino sempre più nella vita dei giovani.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 19 marzo 2026.