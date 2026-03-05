Pink Lady® debutta alla Milano Fashion Week con GCDS

Milano, 5 marzo 2025 – Dal settore dell’ortofrutta all’ingresso nel mondo della moda: Pink Lady® compie un nuovo passo nel consolidamento del proprio posizionamento e debutta alla Milano Fashion Week, in occasione della sfilata della collezione-anniversario SS26 ‘What’s in my bag’ di GCDS, affermato brand italiano nel new luxury. Durante l’evento, i numerosi ospiti, influencer e addetti ai lavori presenti hanno potuto interagire con l’universo Pink Lady® grazie ad un corner dedicato alla mela iconica, dall’inconfondibile croccantezza e succosità. Oltre 600 le mele distribuite in un originale gift box limited edition e co-branded. Un’attivazione che porta Pink Lady® fuori dal contesto ortofrutta per inserirsi in uno dei palcoscenici più rilevanti della creatività contemporanea. La presenza alla Fashion Week si inserisce nel progetto più ampio “Apple Crush”, nato dalla collaborazione tra Pink Lady® e GCDS. Una partnership che segna un’evoluzione chiara: posizionare la mela come icona di lifestyle contemporaneo, in dialogo con moda, cultura urbana e nuove generazioni. “Apple Crush” interpreta il frutto come manifesto di piacere, personalità ed espressione individuale. Cuore dell’iniziativa è una limited edition che reinterpreta uno dei prodotti più amati della community GCDS – il calzino logo – attraverso l’estetica Pink Lady®, con grafiche pop e urban dedicate. L’accessorio, pensato in continuità con la collezione GCDS Spring Summer 2026, trasforma l’immaginario della mela in un oggetto da indossare, unendo ironia, colore e desiderabilità. Il progetto è stato annunciato attraverso un pop-up immersivo a Milano presso un caratteristico negozio di frutta e verdura e un concorso europeo sui canali social Pink Lady®. L’operazione rientra in un piano di comunicazione globale volto a rafforzare il nuovo posizionamento del marchio e la sua riconoscibilità, anche in ambito digital. Cédric Modica Amore, Direttore Marketing e Comunicazione di Pink Lady® Europe ha dichiarato: “Essere presenti alla Milano Fashion Week ha rappresentato per Pink Lady® un passaggio strategico nel percorso di evoluzione del brand. Non una sponsorizzazione tradizionale, ma una scelta di posizionamento coerente con la nostra ambizione: portare un prodotto fresco in contesti in cui si definiscono linguaggi, tendenze e immaginari contemporanei. Integrare Pink Lady® nel DNA creativo di una passerella internazionale significa affermare una visione moderna dell’eccellenza agroalimentare, capace di dialogare con il mondo della cultura e della moda, mantenendo autenticità e coerenza”.