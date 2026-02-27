Il risveglio del buonumore: consigli a tavola aspettando la primavera

Marzo è ormai alle porte e rappresenta un mese di transizione fondamentale, che segna il passaggio

dalla stagione invernale a quella primaverile. In questi giorni di fine febbraio, le ore di luce

aumentano visibilmente e, con esse, crescono i livelli di serotonina nel corpo, il cosiddetto “ormone

della felicità”.



Si tratta di un cambiamento fisiologico importante: la luce stimola il nostro benessere interno e

influenza direttamente le nostre scelte a tavola. In questo periodo, infatti, sentiamo il bisogno di

abbandonare i piatti più pesanti. Il passaggio è naturale: si passa dalle zuppe invernali alle vellutate

più fresche, preparate con le prime verdure di stagione.



È il modo in cui il nostro organismo si adatta al nuovo ritmo della natura, cercando leggerezza e vitalità in vista della primavera. Oltre alla scelta di piatti più leggeri, è importante trascorrere più tempo libero all’aria aperta; si può sfruttare l’ora di luce in più per una passeggiata prima di cena: aiuterà la serotonina a fare il suo lavoro, regalandovi un senso di sazietà naturale e un sonno migliore.



A tavola, ortaggi dalle proprietà depurative, come i carciofi, favoriscono l’eliminazione delle scorie

accumulate durante i mesi più freddi. Per gratificare il palato e risollevare l’umore, invece, si può

optare sull’abbinamento tra cioccolato fondente e frutta fresca, come le ultime arance e i kiwi di

stagione. Questo mix goloso non solo delizia il palato, ma grazie al triptofano del cacao e alle

vitamine della frutta, potenzia i livelli di serotonina, regalandovi la giusta carica di energia e

buonumore.



Di seguito, una ricetta che unisce tutti questi ingredienti sotto forma di spiedini. Tagliate due kiwi a

cubetti regolari e qualche spicchio d’arancia, quindi infilateli negli stecchi di legno intervallando i

due frutti: otterrete così degli spiedini colorati da adagiare su un vassoio. Per la guarnizione,

sciogliete il cioccolato fondente e lasciatelo colare a pioggia sulla frutta; prima che si solidifichi ,

cospargete la superficie con granella di mandorle per aggiungere un tocco di croccantezza.

Servite gli spiedini con una ciotolina di yogurt greco, perfetto come salsa in cui intingere la frutta.

Gustate gli “spiedini del buonumore” per uno spuntino pomeridiano all’aria aperta.