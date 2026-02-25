Pistachios e Snowit: al via il concorso per vincere 75 voucher skipass

Wonderful® Pistachios scende in pista insieme all’app Snowit e lancia un nuovo concorso dedicato a tutti gli sportivi e amanti della neve. Fino al 7 marzo 2026, infatti, sarà possibile partecipare al concorso Wonderful® Pistachios x Snowit, un’iniziativa pensata per rendere ancora più speciali le giornate in montagna e offrire la possibilità concreta di vincere uno skipass.

Partecipando al concorso (https://www.wonderful-snowit.com/), è, infatti, possibile provare a vincere uno dei 75 voucher skipass Snowit da 50€, ideali per vivere la montagna senza pensieri e organizzare la prossima uscita sulle piste. Un’opportunità che unisce la passione per la neve, il piacere delle esperienze all’aria aperta e il gusto inconfondibile di Wonderful® Pistachios.

Il concorso è attivo in modalità instant win e partecipare è semplice e immediato: è sufficiente accedere alla pagina dedicata, registrarsi inserendo nome, cognome ed e-mail e scoprire subito se si è tra i vincitori. E se la fortuna non arriva al primo tentativo, è possibile riprovare ogni giorno, perché ogni tentativo rappresenta una nuova occasione per aggiudicarsi lo skipass e programmare una giornata sulla neve.

L’iniziativa è pensata sia per chi vive la montagna con continuità sia per chi ama concedersi qualche giornata sulle piste durante la stagione invernale. L’app Snowit rende l’accesso alla montagna più semplice e immediato, mentre Wonderful® Pistachios accompagna questi momenti con uno snack pratico, gustoso e perfetto anche in alta quota.

«Lo sport e uno stile di vita attivo fanno parte del DNA di Wonderful® Pistachios», dichiara Chiara Cazzola, SG Marketing per Wonderful® Pistachios. «I pistacchi sono lo snack ideale da portare con sé anche in montagna, perfetti da gustare prima o dopo l’attività sportiva. La collaborazione con Snowit nasce proprio dalla volontà di essere al fianco di chi ama vivere la neve e lo sport in modo autentico, rendendo l’esperienza ancora più semplice, accessibile e piacevole».

Il concorso è valido dal 7 gennaio al 7 marzo 2026.