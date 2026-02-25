Hyundai N Vision 74: il Rolling Lab che riscrive le regole delle alte prestazioni a zero emissioni

Hyundai N Vision 74, presentata nel 2022, è un Rolling Lab ad alte prestazioni del Brand N di Hyundai, sviluppato per testare tecnologie avanzate che potrebbero essere integrate in futuri modelli di produzione e per esplorare nuove soluzioni di mobilità a zero emissioni allo scarico. Ibrida a celle a combustibile a idrogeno e a batteria, N Vision 74 è molto più di una concept car: è una dichiarazione d’intenti, un manifesto tecnologico che incarna l’ambizione di Hyundai di guidare la nuova era delle performance elettrificate.

Nel panorama delle vetture ad alte prestazioni, l’elettrificazione rappresenta infatti una sfida epocale. Hyundai N ha scelto di affrontarla con un approccio radicale e sperimentale, dando vita ai Rolling Lab: prototipi ingegnerizzati con la stessa cura dei modelli di serie, concepiti come veri e propri laboratori su quattro ruote. Questi veicoli permettono di raccogliere dati preziosi, perfezionare le soluzioni e trasferire le innovazioni direttamente alla gamma di produzione, spingendo oltre i limiti di ciò che è ritenuto possibile e ridefinendo il concetto di guida sportiva. È qui che Hyundai anticipa le tecnologie potenzialmente destinate ai futuri modelli N, esplorando nuovi orizzonti in termini di powertrain, controllo, reattività ed emozione al volante.

Heritage e futuro: l’anima di N Vision 74

N Vision 74 rappresenta la massima espressione di questa filosofia. Ispirata alla leggendaria Hyundai Pony Coupé Concept del 1974, firmata da Giorgetto Giugiaro, la vettura fonde passato e futuro in un linguaggio stilistico di grande impatto.

Della Pony Coupé Concept, il Rolling Lab eredita le superfici pure, il profilo dalle proporzioni uniche, il montante B distintivo e quell’attitudine audace che, pur non sfociando allora in un modello di serie, segnò profondamente il DNA del Brand. Oggi, quell’eredità si proietta nell’era dell’elettrificazione attraverso linee tese e volumi scolpiti, impreziositi dall’iconica illuminazione Parametric Pixel che conferisce alla vettura un’identità tecnologica immediatamente riconoscibile.

Lunga 4.952 mm, larga 1.995 mm e alta 1.331 mm, con un passo di 2.905 mm, N Vision 74 esprime proporzioni scultoree e una postura da autentica sportiva, dove ogni elemento formale risponde a un’esigenza funzionale.

Al cuore del progetto si trova un sistema a celle a combustibile a idrogeno da 85 kW posizionato anteriormente, abbinato a una batteria agli ioni di litio da 62 kWh collocata tra guidatore e passeggero. Due serbatoi di idrogeno da 2,1 kg completano il layout, consentendo un’autonomia di quasi 600 km e tempi di rifornimento di circa cinque minuti.

A tradurre questa architettura in emozione pura intervengono due motori posteriori indipendenti, capaci di sviluppare complessivamente 680 CV e di proiettare la vettura da 0 a 100 km/h in meno di quattro secondi. La gestione avanzata della distribuzione della coppia con torque vectoring consente un controllo estremamente preciso in curva, mentre il sofisticato sistema di raffreddamento a tre canali integra tecnologia e design in una sintesi funzionale, rispondendo alle esigenze termiche del sistema fuel cell senza compromessi estetici.

Anche l’abitacolo riflette questa tensione tra innovazione e richiami al passato. L’architettura è pura, essenziale, centrata sul guidatore; il quadro strumenti digitale dialoga con pulsanti analogici, evocando un ponte ideale tra heritage e contemporaneità. Lo spazio interno è concepito come un ambiente immersivo, in cui tecnologia e materia si fondono per amplificare la connessione uomo-macchina, senza tradire l’impostazione rigorosa e sportiva che caratterizza il DNA N.

La visione Hyundai: elettrificazione come nuova frontiera del fun to drive

Sin dal debutto della prima sportiva di serie del Brand, la Hyundai i30 N, Hyundai N ha ridefinito il concetto di performance accessibile, fedele al claim “Never just drive”. Con N Vision 74, questa filosofia evolve ulteriormente: l’elettrificazione non è un limite, ma uno spazio di libertà progettuale in cui sperimentare nuove architetture, nuovi equilibri dinamici, nuove forme di coinvolgimento.

Attraverso i Rolling Lab, Hyundai dimostra una competenza ingegneristica capace di integrare sistemi complessi, una visione industriale orientata alla neutralità carbonica e una sensibilità progettuale che fonde estetica e funzione in un’unica narrazione coerente.

N Vision 74 non è soltanto un esercizio di stile o una vetrina tecnologica: è la prova tangibile di come il Brand stia costruendo il futuro delle alte prestazioni sostenibili. Un futuro in cui zero emissioni e massimo divertimento non sono più concetti antitetici, ma le due anime di una stessa, ambiziosa visione.