Pink Lady® e GCDS: una partnership strategica per posizionare la mela come icona di lifestyle

La limited edition “Apple Crush” reinventa la mela premium attraverso la moda, la cultura urbana e il linguaggio pop Pink Lady® consolida ulteriormente la propria strategia di marca e annuncia una partnership con GCDS, brand italiano affermato nel settore del new luxury. L’intesa dà vita ad “Apple Crush”, un progetto ambizioso e contemporaneo, pensato per coinvolgere le nuove generazioni e posizionare la mela premium come icona di lifestyle contemporaneo. Per presidiare nuovi territori di comunicazione, in cui moda, cultura urbana e nuovi stili di consumo si intrecciano, “Apple Crush” esprime una visione audace: quella di un frutto che si trasforma in un manifesto di stile, piacere ed espressione personale, andando oltre il semplice atto del consumo. Cuore dell’iniziativa è una limited edition che unisce uno dei prodotti più amati della community GCDS – il calzino logo – all’universo Pink Lady®, reinterpretato con grafiche dedicate pop e urban. Il risultato è un accessorio originale che trasforma l’immaginario della mela in un oggetto da indossare, naturale estensione del lifestyle Pink Lady®. Oltre al drop di calzini, l’attività “Apple Crush” si sviluppa attraverso due ulteriori momenti chiave: un pop-up immersivo a Milano, concepito come una vera e propria esperienza lifestyle per i giovani, e la presenza di Pink Lady® alla sfilata GCDS durante la Fashion Week, rafforzando il dialogo con il mondo della moda e delle tendenze. Ogni azione riflette la medesima visione: rendere Pink Lady® un love brand, desiderato e iconico. A supporto dell’operazione, Pink Lady® lancia ancheun concorso europeo promosso sui canali social, che permette al pubblico di vincere l’esclusivo drop di calzini brandizzati GCDS x Pink Lady®. Un’attivazione pensata per coinvolgere la community e amplificare la visibilità del progetto e rafforzare la sua presenza anche in ambito digitale. L’operazione “Apple Crush” fa parte di un piano di comunicazione globale volto a supportare il nuovo posizionamento di Pink Lady®. L’Associazione ha, infatti, attivato un’importante campagna media multicanale su larga scala volta a massimizzare la visibilità del marchio. In particolare, a Milano, la campagna ha preso forma anche attraverso un’attività di affissione e un tram completamente brandizzato, trasformato in un manifesto itinerante del mondo Pink Lady®, in un periodo di grande affluenza in città. “L’obiettivo di Pink Lady® è chiaro: vogliamo rilanciare la nostra categoria rendendo la mela un vero oggetto di piacere, capace di misurarsi con mondi diversi dal food” – afferma Cédric Modica Amore, Direttore Marketing e Comunicazione di Pink Lady® Europe. “La collaborazione con GCDS è strategica per raggiungere questo traguardo: un incontro inedito che porta la nostra piattaforma internazionale ‘So Crunchy. So Juicy. So Cool.’ nei luoghi dove nascono i trend, dalla moda alla cultura urban. Questa visione trasforma la mela in un’esperienza, un’emozione, uno stato d’animo, parlando alle nuove generazioni con i loro stessi codici, senza mai rinnegare il DNA del prodotto”.