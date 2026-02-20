La tecnologia Hyundai al servizio del silenzio: la cancellazione attiva del rumoreesalta l’esperienza di vita a bordo

IONIQ 9, SUV al vertice della gamma IONIQ e manifesto dell’eccellenza Hyundai in ambito di innovazione e tecnologia al servizio delle persone, si fa notare per il design monolitico, elegante e fortemente identitario, ma anche incredibilmente aerodinamico (Cx pari a 0,259). All’interno, un abitacolo progettato per accogliere fino a sette occupanti nel massimo comfort.

Gli interni sono sviluppati con grande attenzione al benessere a bordo: la configurazione dei posti e la generosità degli spazi – ulteriormente valorizzata dal pavimento completamente piatto che ne incrementa la fruibilità – contribuiscono a definire un ambiente arioso, funzionale e orientato alla qualità dell’esperienza.

Per IONIQ 9 i progettisti di Hyundai hanno infatti lavorato con l’obiettivo primario di offrire il massimo livello di comfort per il pieno appagamento degli occupanti in qualsiasi contesto di guida, anche da fermo. Materiali, ergonomia, taratura delle sospensioni e dei parametri di guida, design e colori, insonorizzazione meccanica e innovazione tecnologica integrata al meglio.

L’esperienza al centro

Tra le soluzioni che contribuiscono a elevare ulteriormente il valore del tempo passato a bordo di IONIQ 9 spicca l’Active Road Noise Control (ANC-R), sistema avanzato progettato da Hyundai per ridurre attivamente il rumore percepito all’interno dell’abitacolo.

Grazie a microfoni integrati che rilevano i suoni potenzialmente fastidiosi per guidatore e passeggeri – in particolare i fruscii aerodinamici e il rumore di rotolamento degli pneumatici – la tecnologia elabora ed emette in tempo reale onde sonore opposte attraverso l’impianto audio capaci di annullare quelle provenienti dall’esterno, mantenendo l’ambiente interno estremamente silenzioso e confortevole anche alle velocità più elevate.

Questa innovazione si inserisce in una progettazione complessiva che integra design e tecnologia con l’obiettivo di rendere ogni viaggio più piacevole, naturale e immersivo.

In abbinamento all’impianto audio premium BOSE a 14 diffusori, l’ANC-R contribuisce inoltre a offrire una qualità sonora cristallina e avvolgente, con supporto al surround sound 5.1, per un’esperienza d’ascolto ricca e multidimensionale.

L’ammiraglia della gamma IONIQ conferma così l’approccio Hyundai a una mobilità sempre più evoluta, elevando gli standard di comfort, qualità e soluzioni tecnologiche intelligenti e integrando sistemi progettati per rendere ogni viaggio più intuitivo, sicuro e naturale, con benefici concreti che si estendono alla praticità della vita quotidiana.

Manifesto del comfort e della tecnologia integrata

Al sistema ANC-R si affianca un insieme di soluzioni orientate al benessere e alla praticità quotidiana, come i Relaxation Seats dei sedili della prima fila (e della seconda, nella versione a 6 posti) progettati per reclinarsi e distribuire uniformemente la pressione corporea, alleviando il carico concentrato sulla parte bassa della schiena e sui fianchi. Semplicemente premendo un tasto dedicato, l’angolo della seduta, dello schienale e del supporto per le gambe vengono regolati per raggiungere la posizione ottimale di relax.

Ogni elemento è concepito all’interno di una visione progettuale coerente: dai Relaxation Seats al pavimento piatto, tutto concorre a definire una mobilità pensata per semplificare l’esperienza e accompagnare in modo naturale ogni spostamento.

Ulteriore esempio di innovazione tecnologica su IONIQ 9 è lo Hyundai AI Assistant, il primo assistente vocale del Brand basato su intelligenza artificiale, affiancato dai servizi Features on Demand – che consentono di attivare funzionalità aggiuntive in base alle proprie esigenze – e da Bluelink® Connected Car Services.

A completare l’esperienza digitale, il panoramic display con doppio schermo curvo da 12,3’’ definisce un’interfaccia raffinata e immersiva, progettata per garantire interazioni intuitive, rapide e perfettamente integrate con l’ecosistema di bordo, senza diventare elemento di distrazione.

IONIQ 9 è solo l’ultimo esempio della filosofia “Human-centric” di Hyundai, che si traduce in abitacoli progettati con cura pensando a chi li vive, offrendo ergonomia, versatilità e benessere a ogni livello: dal selettore del cambio spostato dietro al volante nei più recenti modelli del Brand, liberando spazio sulla consolle centrale e risultando più pratico nell’utilizzo, all’equilibrio tra schermi touchscreen e tasti fisici per ridurre le distrazioni, ogni dettaglio è studiato per migliorare l’esperienza di mobilità dei clienti.