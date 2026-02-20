Da Biske’ pizza e brace

Una serata stampa esclusiva dedicata alla celebrazione dei sapori e delle tradizioni culinarie italiane,

con un percorso sensoriale che unisce l’anima autentica della Puglia allo spirito vivace di Roma. È

questo il concept di Biskè – Anima Pugliese spirito Romano che si terrà martedì 24 febbraio alle ore

20.00. L’evento offrirà ai giornalisti e agli ospiti selezionati una degustazione unica, pensata come

un vero e proprio viaggio gastronomico dai profumi e sapori intensi della cucina pugliese fino alle proposte contemporanee della capitale, un racconto di territori, ingredienti e passione per la qualità.



A guidare la narrazione saranno Giuseppe Todaro e sua moglie Maria, anime e cuori pulsanti di un progetto familiare, che ogni giorno accolgono i clienti con calore e professionalità. Giuseppe ha iniziato il suo percorso lavorativo nel 1991, imparando sul campo tra cucine e forni, guidato da maestri e tanta voglia di fare. Dopo un’esperienza nel mondo del pesce, ha scelto la sua vera strada: pizza e carne alla brace. Insieme a Maria, sua compagna nella vita e nel lavoro, ha costruito un locale che sa di casa, sogno, famiglia: Biskè. Fatto in casa, fatto con cura, fatto per chi ama davvero mangiare bene è questa la filosofia di Giuseppe Todaro ed è lo stesso filo che unirà tutta la degustazione della serata.



Si partirà da un verticale di fritti, poi un giro di pizze gourmet che unirà il Salento e Roma e per finire con un dolce fatto in casa. Il tutto accompagnato da una selezione di vini pugliesi. Da Biskè tutto è homemade: dall’impasto della pizza ai fritti, dal pane ai dolci, fino ai liquori. Ogni pietanza è preparata con cura, passione e attenzione alla stagionalità e alla filiera corta. Perché la qualità non si improvvisa e non si sostituisce.



Il tocco in più lo regala il servizio veloce e cordiale: ascolto e rispetto per il cliente sono fondamentali, tanto quanto l’utilizzo di materie prime eccellenti.



“Crediamo nei prodotti genuini, nel lavoro quotidiano e nella responsabilità di servire qualcosa che rappresenti davvero chi siamo. Noi non inseguiamo le mode. Scegliamo la tradizione e la semplicità, e ci concentriamo su quello che sappiamo fare bene: pizzeria e braceria. Con gusto, tecnica e tanto cuore, sempre con un sorriso” dichiara Giuseppe che invita giornalisti, a scoprire un’esperienza sensoriale che unisce la tradizione del Sud con l’energia della Capitale.