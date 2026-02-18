Hyundai sceglie Arval come partner per Hyundai Renting

Hyundai Italia e Arval Italia, uno dei principali attori nel noleggio a lungo termine di veicoli e specializzata in soluzioni di mobilità, annunciano una nuova collaborazione che vede Arval diventare partner di Hyundai Renting, il servizio di noleggio a lungo termine del Brand pensato per clienti privati, aziende e titolari di Partita IVA.

Hyundai Renting è un servizio già presente e consolidato nell’offerta Hyundai e, grazie alla collaborazione con Arval, si rafforza ulteriormente in termini di qualità del servizio, affidabilità e semplicità di gestione per il cliente finale. Il servizio è disponibile presso la rete di concessionari ufficiali Hyundai in Italia, che conta 130 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, a garanzia di prossimità, assistenza qualificata e continuità dell’esperienza cliente.

Il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione di mobilità semplice e moderna, che consente di utilizzare un veicolo senza doverlo acquistare, a fronte di un canone fisso mensile. Hyundai Renting include, oltre all’utilizzo dell’auto, i principali servizi legati alla sua gestione, offrendo ai clienti serenità, trasparenza e protezione da imprevisti. Tra questi, la copertura assicurativa, l’assistenza stradale 24/24, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti gli interventi di assistenza e manutenzione vengono effettuati presso la rete ufficiale Hyundai, assicurando standard elevati di qualità e professionalità. Un approccio che ha consentito a Hyundai Renting di affermarsi anche a livello internazionale, con il servizio offerto in partnership con Arval presente oggi in quattordici Paesi.

È possibile sottoscrivere il servizio Hyundai Renting sull’intera gamma Hyundai, un’offerta ampia e articolata in grado di rispondere a differenti esigenze di mobilità e contesti di utilizzo. Dai modelli compatti come i20 e BAYON, ideali per la guida quotidiana anche in città, ai SUV KONA, TUCSON e SANTA FE, che offrono versatilità, comfort e contenuti tecnologici avanzati, risultando particolarmente adatti anche alle esigenze del mondo business e delle flotte. L’offerta comprende inoltre i modelli 100% elettrici INSTER e INSTER Cross, ultra-compatte perfette per l’uso urbano ma non solo, e l’intera gamma IONIQ, pensata per clienti esigenti che desiderano il massimo della tecnologia in ambito di propulsione 100% elettrica, grazie alla presenza della piattaforma 800 Volt che permette ricariche ultra-rapide. Una proposta completa, declinata su diversi segmenti e powertrain che consente a Hyundai di offrire soluzioni coerenti con le aspettative di una clientela sempre più esigente e che non si accontenta.