Pintauro riapre in via ToledoUna storia che rinasce e si rinnova

Riaprirà il prossimo mese di marzo in via Toledo, 275 la storica pasticceria Pintauro 1785, simbolo della tradizione dolciaria napoletana e luogo identitario della memoria collettiva cittadina. Il locale è stato rilevato dall’imprenditore napoletano Francesco Bernardo insieme al socio pasticciere Davide Piterà ed è al momento oggetto di interventi di ammodernamento nel pieno rispetto della storicità del sito.



“Ho acquistato un pezzo di Napoli e ne sono profondamente orgoglioso – dichiara Bernardo –. Il nostro obiettivo è restituire alla città un’eccellenza storica, capace di parlare ai napoletani e ai visitatori attraverso ricette tradizionali, materie prime territoriali e un laboratorio produttivo rinnovato attraverso azioni di manutenzione ordinaria dei macchinari”.



Fondata nell’Ottocento dal pasticciere Pasquale Pintauro, la pasticceria ha attraversato generazioni e passaggi di proprietà, rimanendo un punto di riferimento della vita sociale e gastronomica cittadina. Il progetto di riapertura prevede la valorizzazione degli elementi storici del locale: nei 50 metri quadrati affacciati su via Toledo torneranno visibili l’effigie della Madonna Addolorata, le storiche vetrine, l’antica lampada settecentesca e gli arredi in legno e marmo.



Particolare attenzione è stata riservata alla continuità delle competenze e della memoria del luogo. Accanto alle nuove figure professionali, rientreranno gli storici collaboratori di Pintauro, il banconista Peppe Tomei e il pasticcere Giuseppe Scardinale coordinati dal socio Davide Piterà. “Conservare la storicità del luogo e salvaguardare la qualità del prodotto restano i nostri valori fondanti”, conclude Francesco Bernardo.