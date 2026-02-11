Un rituale italiano legato al cibo torna protagonista: Heinz reinterpreta l’iconica storia del maritozzo

San Valentino, ogni anno, promette gesti straordinari. Ma quasi mai parla di un aspetto che può rendere davvero memorabile un momento: il gusto. Heinz parte da qui – dal sapore iconico e riconoscibile del suo Heinz Tomato Ketchup – per raccontare l’amore in un modo diverso: non inventando un nuovo rito, ma riportandone alla luce uno che esisteva già, nato in Italia e legato al cibo.

Il maritozzo, infatti, è stato usato in particolare nell’antica Roma per la proposta di matrimonio, un rituale affascinante che Heinz decide di reinterpretare in occasione di San Valentino. La sorpresa preziosa nascosta all’interno non è un gioiello, ma Heinz Tomato Ketchup, che porta la sua iconicità al cuore di una ricetta ideata in limited edition.

Nasce così il Maritozzo Heinz: un’idea che trasforma la tradizione in qualcosa di inatteso, sostituendo il “gioiello” nascosto al centro del dolce con un tocco di Heinz Tomato Ketchup, la salsa più amata e iconica del brand, che diventa l’ingrediente “a sorpresa” di una ricetta creata ad hoc.

Damiano Carrara: la Tradizione che Incontra l’Inaspettato

Per dare forma a questa storia con credibilità – e con tutta la cura che merita un simbolo italiano – Heinz sceglie Damiano Carrara, pasticcere e volto amatissimo dal grande pubblico. Il suo tratto distintivo è unire tradizione e innovazione, trasformando un classico in qualcosa di premium e contemporaneo, senza tradirne l’anima.

La ricetta firmata da Damiano Carrara gioca proprio su questo: esaltare un ingrediente già straordinario, lavorando su equilibri, contrasti e consistenze per portare il Ketchup Heinz fuori dal suo contesto abituale e trasformarlo nel cuore di un’esperienza dessert inattesa, ma coerente e sorprendentemente armonica.

L’Heinz Maritozzo sarà disponibile in esclusiva presso l’Atelier Damiano Carrara a Lucca per due settimane, dal 14 al 27 febbraio.