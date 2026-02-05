Asim Munir e il nuovo Pakistan: il generale al centro del ritorno strategico degli Stati Uniti in Asia meridionale

Negli ultimi mesi Field Marshal Syed Asim Munir è diventato non solo il volto più potente della geopolitica pakistana, ma anche un cardine dell’evoluzione delle relazioni tra Islamabad e Washington in un momento critico per l’Asia meridionale e l’ordine globale. Munir è un generale dell’esercito pakistano, ufficiale di carriera e veterano dell’intelligence che ha guidato sia il Military Intelligence sia l’Inter-Services Intelligence (ISI) prima di assumere la carica di Chief of Army Staff nel novembre 2022 – la posizione più influente delle forze armate di un paese in cui l’esercito storicamente domina la politica interna ed estera. Nel maggio 2025 è stato promosso al rarissimo grado di Field Marshal in riconoscimento del suo ruolo nella crisi militare con l’India, diventando il secondo uomo nella storia pakistana ad assumere questa onorificenza e, successivamente, anche il primo Chief of DefenceForces con poteri su esercito, marina ed aeronautica, estendendo il suo mandato e consolidando il proprio controllo sulle forze armate con immunità legale speciale. La figura di Munir non è neutrale: mentre il Pakistan affronta un’economia in grave difficoltà – con il governo costretto a viaggi diplomatici e prestiti internazionali per colmare un buco finanziario – il capo militare è diventato il principale interlocutore di Washington, superando in visibilità i leader civili. In un cambio di passo sorprendente rispetto a una decina di anni in cui la relazione USA-Pakistan era rimasta congelata dopo il ritiro dall’Afghanistan, l’amministrazione del presidente Donald Trump ha invitato Munir alla Casa Bianca più volte e lo ha descritto informalmente come il suo “field marshal preferito”, segnale di una riattivazione del dialogo strategico tra i due paesi. Questi incontri con Trump si inseriscono in un contesto geopolitico in rapide trasformazioni: gli Stati Uniti hanno imposto tariffe penalizzanti all’India, causando tensioni con Nuova Delhi mentre allo stesso tempo cercano di riconnettersi con Islamabad su questioni come sicurezza regionale, cooperazione nel medio oriente e accesso alle risorse minerarie critiche. Il piano pakistano di proporre agli investitori statunitensi di sviluppare un porto di Pasni per sfruttare giacimenti di minerali strategici riflette questa apertura verso Washington, pur restando in parte un tentativo di bilanciare l’influenza cinese legata al corridoio economico CPEC. La posizione di Munir cambia anche la dinamica con l’India, rivale storica di Islamabad: subito dopo il conflitto di maggio 2025, Munir ha adottato un tono duro nei confronti di Nuova Delhi, dalla minaccia di risposte militari a richiami al diritto d’acqua e al Kashmir, offrendo una narrazione nazionalista che consoliderebbe consenso interno ma che rischia di alimentare ulteriori tensioni. Per gli Stati Uniti questo rappresenta un doppio dilemma: da un lato, Washington ha interesse a contrastare l’influenza cinese e mantenere un equilibrio di potere in Asia; dall’altro, sviluppare troppo strette relazioni con Islamabad mentre contemporaneamente lascia freddo Nuova Delhi – partner strategico chiave contro Pechino – potrebbe compromettere la coesione della politica estera americana nella regione. In termini economici e di forza globale, la mossa verso gli Stati Uniti potrebbe portare a investimenti diretti, cooperazione nel settore minerario e qualche apertura commerciale, ma difficilmente ribalterà radicalmente la fragilità dell’economia pakistana, ancora dipendente da prestiti esterni e riforme strutturali. Al contempo, il rafforzamento del ruolo militare di Munir – con poteri estesi e autonomia quasi incontestabile – segna una tendenza verso un’autorità accentrata che rimodella il Pakistan su un modello in cui la leadership militare più che civile guida le scelte strategiche, con impatti profondi sia sul rapporto con gli Stati Uniti sia sulla già delicata convivenza con l’India e altri attori regionali