Hyundai i20: per vivere la città serve una grande macchina, non una macchina grande

Hyundai i20 rappresenta uno dei pilastri dell’offerta del Brand da oltre quindici anni. Con circa 140 mila unità vendute in Italia dal lancio della prima generazione nel 2008, i20 si è affermata come uno dei modelli di maggior successo nella storia recente di Hyundai e nel segmento B, contribuendo in modo determinante alla crescita e al consolidamento del Brand nel nostro Paese come in Europa.

Generazione dopo generazione, il modello ha saputo evolversi senza perdere la propria identità, coniugando design distintivo, contenuti tecnologici di livello, affidabilità e piacere di guida in una proposta affidabile e di valore.

Fin dal lancio della prima generazione nel 2008, pensata per rafforzare la gamma europea e sostituire la precedente Getz, i20 si è distinta per abitabilità, solidità costruttiva e facilità d’uso. Nel tempo, il modello ha progressivamente elevato le proprie caratteristiche e rafforzando qualità percepita, sicurezza e connettività, fino a diventare un riferimento per completezza di offerta nel segmento B e un elemento centrale della gamma “i”.

Hyundai i20 ha accompagnato l’evoluzione della mobilità urbana ed extraurbana, interpretando con coerenza le esigenze degli automobilisti e consolidando la propria posizione come compatta moderna e dalla forte personalità.

Grazie a una promozione dedicata, con permuta o rottamazione, Hyundai i20 è offerta a 18.850 € e proposta con uno speciale finanziamento Hyundai Plus con tasso agevolato (TAN 0,99%; TAEG 2,69%): il vantaggioso piano di finanziamento prevede rate da 85 euro al mese per 35 mesi a fronte di un anticipo di 6.140 €.

Design distintivo e funzionale

Il design è da sempre uno dei pilastri dell’identità di Hyundai i20. Le proporzioni equilibrate, il passo allungato e il profilo basso del tetto danno vita a una silhouette dinamica, capace di coniugare eleganza e sportività con naturalezza. Superfici pulite e volumi scolpiti definiscono un progetto maturo, studiato non solo per catturare lo sguardo, ma anche per ottimizzare l’efficienza aerodinamica e contribuire a una qualità di guida superiore.

Nel tempo, il linguaggio stilistico di i20 si è evoluto preservando una forte riconoscibilità, esaltata da una firma luminosa immediatamente identificabile e da soluzioni di design che esprimono modernità e dinamismo. Pur restando fedele alle dimensioni compatte del segmento, l’abitacolo offre uno spazio sorprendentemente ampio per passeggeri e bagagli, a conferma dell’attenzione di Hyundai per la funzionalità quotidiana e il comfort.

Tecnologia e sicurezza: uno dei pacchetti più completi del segmento B

Uno dei fattori chiave dell’innegabile successo di Hyundai i20 è la capacità di offrire si dagli allestimenti di ingresso dotazioni complete e tecnologicamente avanzate, superiori alle aspettative del segmento B. Nel corso delle generazioni, il modello ha progressivamente integrato sistemi di connettività e di assistenza alla guida, facendo della tecnologia un elemento centrale dell’esperienza a bordo.

Nel corso del 2024, nel pieno di un percorso di rinnovamento della gamma city-car, Hyundai ha introdotto l’attuale generazione di i20, pensata per consolidare ulteriormente la posizione del modello come punto di riferimento del segmento B. Il design unisce eleganza e sportività, con un frontale ridisegnato, nuovi gruppi ottici posteriori e cerchi in lega dal carattere deciso. Le proporzioni armoniche, il profilo ribassato del tetto e il passo lungo migliorano aerodinamica, maneggevolezza ed efficienza, senza rinunciare a un’abitabilità di riferimento per la categoria.

All’interno, i20 offre un abitacolo curato e tecnologico, pensato per rendere ogni viaggio più confortevole e intuitivo. Il doppio display da 10,25 pollici per strumentazione e infotainment, i servizi di connettività avanzata, gli aggiornamenti Over-the-Air e l’integrazione completa con smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto definiscono uno dei pacchetti tecnologici più completi tra le compatte sul mercato. La sicurezza è garantita da una suite di sistemi Hyundai SmartSense tra le più articolate della categoria, a supporto del conducente e per la protezione di tutti gli occupanti e degli utenti della strada, rendendo i20 un modello moderno, affidabile e tecnologicamente avanzato.

Dalla strada alle competizioni: il legame con il motorsport

Accanto alla sua vocazione razionale e tecnologica, Hyundai i20 sprigiona un’anima autenticamente racing. Da anni protagonista del programma sportivo Hyundai nel FIA World Rally Championship, il modello affronta uno dei palcoscenici più duri e prestigiosi dell’automobilismo internazionale, dove performance, affidabilità e spirito competitivo vengono spinti al limite, gara dopo gara.

Con la i20 WRC prima, e oggi con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, Hyundai Motorsport ha scritto pagine decisive della propria storia agonistica, conquistando importanti titoli iridati: il Campionato Costruttori nel 2019 e 2020 e, nel 2024, i titoli Piloti e Copiloti nel FIA World Rally Championship. Un patrimonio di esperienza maturato nelle condizioni più estreme del rally mondiale, che non si è fermato alle competizioni, ma si è trasformato in un autentico laboratorio di sviluppo, capace di trasferire know-how, soluzioni tecniche e DNA sportivo anche nei modelli di serie.

Questa eredità ha trovato la sua massima espressione in Hyundai i20 N, la versione ad alte prestazioni che incarna il DNA sportivo del modello. Introdotta come parte integrante della gamma N, i20 N ha portato nel segmento B una proposta autenticamente orientata al piacere di guida, sviluppata con il contributo diretto del centro R&D di Namyang e affinata sul Nürburgring.

Dotata di soluzioni tecniche dedicate, di un assetto specifico e di un carattere marcatamente sportivo, i20 N ha rappresentato una dichiarazione di competenza da parte di Hyundai, dimostrando la capacità del Brand di trasferire il know-how maturato nel motorsport in un’auto compatta, coinvolgente e credibile anche per gli appassionati più esigenti. Pur non essendo più in produzione, i20 N è oggi considerata un modello iconico, capace di lasciare un segno profondo nella storia recente delle hot hatch compatte.

i20 oggi: un modello maturo, pronto a nuove evoluzioni

Hyundai ha recentemente annunciato la versione Model Year 2026, con cui i20 prosegue il proprio percorso di evoluzione, rafforzando ulteriormente i valori che ne hanno decretato il successo. La gamma motori è stata razionalizzata per offrire maggiore potenza e maggiori prestazioni: il nuovo 1.0 T-GDI da 90 CV sostituisce tutte le precedenti motorizzazioni per offrire al cliente un’esperienza di guida ancora più brillante. La nuova i20 MY26 garantisce una maggiore velocità massima e, soprattutto, una migliore accelerazione: lo 0-100 km/h è risolto in 11,9’’, quasi 2 secondi in meno rispetto al modello uscente. Non solo prestazioni: comfort ed efficienza sono gli altri pilastri della nuova i20 MY26. Il nuovo 1.0 T-GDI 90 cv è infatti offerto sia con cambio manuale che con cambio a doppia frizione DCT con 7 rapporti.

Coniugando stile, tecnologia, sicurezza e prestazioni, Hyundai i20 conferma il proprio ruolo di compatta di riferimento, capace di rispondere alle esigenze degli automobilisti di oggi e di anticipare quelle di domani.