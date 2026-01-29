Hyundai IONIQ 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Hyundai IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni che rappresenta l’eccellenza del confort e della tecnologia del Brand, sta ottenendo importanti riconoscimenti a livello mondiale in termini di sicurezza, qualità e affidabilità, rafforzando ulteriormente la leadership dell’azienda nella mobilità.

Dal raggiungimento dei massimi livelli nei test di sicurezza negli Stati Uniti e in Europa fino ai riconoscimenti ottenuti da numerose realtà automobilistiche internazionali, IONIQ 9 mette in evidenza l’approccio rigoroso e senza compromessi di Hyundai alla sicurezza, ai sistemi avanzati di assistenza alla guida, alla qualità e all’affidabilità pensata per la vita di tutti i giorni.

Prestazioni di sicurezza avanzate riconosciute a livello globale

L’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha assegnato a Hyundai IONIQ 9 del 2026 l’ambito premio TOP SAFETY PICK+, la più alta designazione di sicurezza secondo i più recenti e rigorosi criteri di valutazione dell’istituto. Il SUV ha ottenuto buone valutazioni in tutte le principali categorie di resistenza e prevenzione degli urti, riflettendo un livello elevato di protezione dei passeggeri, un rilevamento dei pedoni estremamente efficace e sistemi di illuminazione all’avanguardia.

I test IIHS hanno confermato che IONIQ 9 protegge efficacemente gli occupanti negli impatti frontali e laterali, grazie anche agli airbag e ai sistemi di ritenuta che lavorano in sinergia per ridurre al minimo il rischio di lesioni sia per chi è seduto davanti sia per chi siede dietro. Il sistema di prevenzione degli incidenti anteriori attraverso la frenata automatica di emergenza ha dimostrato la capacità di evitare o mitigare significativamente le collisioni con veicoli, pedoni e ciclisti, sia di giorno che di notte.

Nel frattempo, l’European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) ha assegnato a IONIQ 9 la valutazione più alta a cinque stelle, sottolineando la sua protezione completa per i passeggeri di tutte le età, le funzionalità avanzate di assistenza alla sicurezza e la solidità strutturale.

Il SUV completamente elettrico, disponibile nelle configurazioni a sei o sette posti, ha ottenuto risultati particolarmente positivi nella protezione dei bambini occupanti, con un punteggio dell’87%. Sia nei test di offset frontale che in quelli di barriera laterale, tutte le aree critiche del corpo dei manichini per bambini di sei e dieci anni erano ben protette, guadagnando il massimo dei punti e contribuendo in modo significativo al risultato complessivo a cinque stelle del veicolo.

Riconoscimenti globali che confermano le qualità di alto livello, l’eccellenza d’uso e la leadership di Hyundai

Oltre alle prestazioni in termini di sicurezza, IONIQ 9 ha ottenuto ampi riconoscimenti dai numerosi media del settore automobilistico e da giurie indipendenti, a dimostrazione dei suoi innumerevoli punti di forza in termini di design, usabilità, tecnologia e mobilità elettrica incentrata sulle persone.

Questi riconoscimenti includono:

Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2026: Prestigioso titolo di World’s Best Large SUV per design, comfort, efficienza e tecnologia intelligente;

Prestigioso titolo di World’s Best Large SUV per design, comfort, efficienza e tecnologia intelligente; Auto Focus Vehicle of the Year : Elogiato per il suo valore e la praticità delle tre file, che riflettono l’ingegneria incentrata sulla famiglia di Hyundai;

: Elogiato per il suo valore e la praticità delle tre file, che riflettono l’ingegneria incentrata sulla famiglia di Hyundai; German Premium Car of the Year 2026 : Premiato per il suo design aerodinamico, gli interni spaziosi e le capacità di ricarica rapida;

: Premiato per il suo design aerodinamico, gli interni spaziosi e le capacità di ricarica rapida; AUTO ZEITUNG: Classificato al primo posto in un test comparativo, superando un forte gruppo di concorrenti Premium tedeschi e svedesi, ed elogiato per i suoi interni eccezionalmente spaziosi e versatili, la connettività intuitiva, l’ergonomia raffinata e l’eccezionale praticità del carico;

Classificato al primo posto in un test comparativo, superando un forte gruppo di concorrenti Premium tedeschi e svedesi, ed elogiato per i suoi interni eccezionalmente spaziosi e versatili, la connettività intuitiva, l’ergonomia raffinata e l’eccezionale praticità del carico; Electric SUV of Texas : Riconosciuto per la qualità degli interni, le prestazioni e la versatilità dalla Texas Auto Writers Association;

: Riconosciuto per la qualità degli interni, le prestazioni e la versatilità dalla Texas Auto Writers Association; Hispanic Motor Press’s EV of the Year: Onorato per aver soddisfatto al meglio le esigenze delle famiglie moderne attraverso sicurezza, tecnologia, valore e soddisfazione di guida nel mondo reale;

Onorato per aver soddisfatto al meglio le esigenze delle famiglie moderne attraverso sicurezza, tecnologia, valore e soddisfazione di guida nel mondo reale; Northwest Vehicle of the Year & Best BEV at Drive Revolution : Riconosciuto per l’eccezionale innovazione dei veicoli elettrici;

& : Riconosciuto per l’eccezionale innovazione dei veicoli elettrici; Wards’ 10 Best Engines & Propulsion Systems: Celebrato come punto di riferimento per la tecnologia delle batterie e della trasmissione elettrica.

Innovazione di punta per l’era elettrica

Basata sulla piattaforma E-GMP di Hyundai Motor Group, IONIQ 9 fonde design distintivo e super aerodinamico a una combinazione perfetta di sicurezza, comfort e tecnologia EV avanzata. Grazie alle caratteristiche da leader del settore, come la ricarica ultraveloce da 800 Volt, l’autonomia su lunga percorrenza e gli interni spaziosi che possono ospitare fino a sette passeggeri, il modello soddisfa le diverse esigenze dei clienti moderni.

Grazie a rigorosi standard di sicurezza, a un’ingegneria innovativa e a una serie di prestigiosi premi in continua espansione, IONIQ 9 ha stabilito un nuovo punto di riferimento nel mercato dei SUV elettrici, riaffermando la leadership di Hyundai nel panorama della mobilità in continua evoluzione.