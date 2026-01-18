Reza Pahlavi, l’erede in esilio e il richiamo dell’Iran che cambia

Reza Pahlavi è una figura che sembra muoversi costantemente in controluce, sospesa tra una storia ingombrante e un presente che chiede risposte nuove, ed è forse proprio questa ambiguità a renderlo interessante agli occhi di chi osserva l’Iran da fuori. Figlio dell’ultimo Scià, Mohammad Reza Pahlavi, Reza nasce nel 1960 a Teheran e cresce con il destino già scritto addosso, salvo vederlo dissolversi bruscamente nel 1979, quando la rivoluzione islamica spazza via la monarchia e trasforma l’erede al trono in un esule permanente. Da allora la sua vita si svolge lontano dall’Iran, prevalentemente negli Stati Uniti, ma l’Iran resta il centro simbolico e politico del suo discorso. A differenza dell’immagine stereotipata del principe in attesa della restaurazione, Reza Pahlavi ha costruito negli anni una narrazione più complessa, cercando di presentarsi non tanto come un pretendente al trono, quanto come un catalizzatore di un’opposizione laica e democratica al regime della Repubblica islamica. È una posizione che gli ha attirato consensi, soprattutto tra parte della diaspora iraniana e tra giovani che vedono in lui un’alternativa al clericalismo, ma anche critiche feroci: per alcuni è ancora troppo legato all’ombra autoritaria del passato monarchico, per altri è un leader senza una vera base organizzata sul terreno. Il suo linguaggio, spesso misurato e privo di toni rivoluzionari, riflette una strategia che punta più sulla legittimazione internazionale e sull’unità simbolica che sulla mobilitazione diretta. Reza Pahlavi parla di diritti civili, separazione tra religione e Stato, autodeterminazione del popolo iraniano, evitando accuratamente di imporre la monarchia come soluzione obbligata, un dettaglio tutt’altro che secondario. È consapevole che il suo cognome è al tempo stesso un passaporto e un ostacolo, una chiave che apre porte mediatiche ma che suscita diffidenza in un Paese segnato da decenni di propaganda anti-Pahlavi. Eppure, proprio questa tensione tra memoria e futuro rende la sua figura degna di attenzione: Reza Pahlavi non è soltanto “il figlio”, ma il simbolo di una domanda irrisolta, quella di un Iran che cerca una via d’uscita dal presente senza sapere fino in fondo quale passato sia disposto a perdonare. Oggi, nel mezzo delle ampie proteste che scuotono l’Iran dalla fine del 2025 e che hanno trasformato le prime manifestazioni economiche in un’ondata di contestazione al regime del Leader supremo, Pahlavi ha assunto un ruolo più marcato nello scenario politico: dalle sue basi a Washington lancia appelli ai cittadini iraniani a non abbandonare le strade e alla comunità internazionale di intensificare la pressione sul governo di Teheran, suggerendo sanzioni mirate e misure per indebolire le Guardie della Rivoluzione e sostenere i manifestanti. Alcuni manifestanti nelle città iraniane hanno persino intonato slogan in suo favore, come “Questa è la battaglia finale, Pahlavi tornerà”, evidenziando la sua rinnovata visibilità come figura di riferimento simbolico dell’opposizione. Pur restando critico verso l’intervento militare straniero e affermando di cercare una transizione democratica piuttosto che la restaurazione monarchica, la sua strategia di collegare il movimento interno con un progetto politico più ampio gli conferisce un ruolo inedito e dibattuto nelle tensioni attuali, tra chi lo vede come potenziale guida di una futura fase di transizione e chi mette in discussione il reale radicamento della sua leadership all’interno dell’Iran.