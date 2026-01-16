Irvine Welsh: scrivere per restare vivi

Irvine Welsh non è solo uno scrittore. È una ferita aperta che parla. È una voce ruvida che arriva da un vicolo di Edimburgo e non ha mai imparato ad abbassare il tono. Nei suoi libri non c’è distanza, non c’è protezione: c’è la vita così com’è quando nessuno la osserva con attenzione. Sporcare la pagina, per Welsh, è sempre stato un modo per non sparire.



Cresciuto a Leith, quartiere operaio segnato dalla povertà e dall’abbandono industriale, Welsh conosce bene la sensazione di essere superflui. I suoi personaggi non cercano l’eroismo, cercano tregua. Cercano un modo per passare la notte. È forse per questo che, leggendo le sue pagine, si ha spesso l’impressione che non stia raccontando una storia, ma un ricordo doloroso che non smette di tornare.



Quando pubblica Trainspotting nel 1993, Welsh non immagina di diventare un simbolo generazionale. Sta semplicemente raccontando ciò che vede: amici che si perdono, corpi che si consumano, intelligenze brillanti soffocate da un mondo che non offre spazio. Mark Renton, Sick Boy, Spud e Begbie non sono personaggi “estremi”: sono ragazzi qualunque lasciati senza strumenti. La droga, nei suoi libri, non è mai glamour. È un rifugio temporaneo dal rumore del fallimento.



Welsh scrive come si parla tra persone che non hanno più niente da dimostrare. Usa il dialetto scozzese perché è l’unica lingua che non mente. Non addolcisce, non traduce, non chiede permesso. Il lettore deve adattarsi, inciampare, perdersi. È un atto di onestà radicale: se vuoi capire questo mondo, devi entrarci davvero.



Eppure, sotto la violenza e il sarcasmo, c’è una grande tenerezza. Welsh ama profondamente i suoi personaggi, anche quando li mostra nel loro lato peggiore. Non li salva, ma li accompagna. Non li giudica, ma li espone. Nei romanzi successivi, li ritroviamo più vecchi, più stanchi, spesso più soli. Il tempo passa e non mantiene le promesse. La giovinezza ribelle lascia spazio a un capitalismo ancora più feroce, capace di trasformare anche la ribellione in merce.



La vera ossessione di Welsh non è la droga, ma la perdita di connessione. I suoi personaggi vogliono sentire qualcosa, qualunque cosa. Odiano l’ipocrisia, il successo costruito, le identità preconfezionate. Sono arrabbiati perché intuiscono che il sistema è truccato, ma non hanno il linguaggio politico per dirlo. Così urlano, si autodistruggono, fanno ridere e fanno male.



Negli anni, Irvine Welsh è cambiato, ma non si è addomesticato. Ha scritto sequel, prequel, storie parallele, come se quei personaggi fossero una famiglia disfunzionale da cui non riesce a separarsi. Li segue nel tempo perché sa che il vero dramma non è cadere, ma sopravvivere a se stessi.

Oggi Welsh resta una figura scomoda. Non offre conforto, non propone redenzione facile. Ma in un mondo che chiede continuamente di essere performanti, positivi, vincenti, la sua scrittura fa un gesto radicale: dice che è normale essere persi. Che la rabbia ha una storia. Che il dolore, se raccontato senza filtri, può diventare una forma di verità.



Leggere Irvine Welsh non rende migliori. Rende più onesti. E a volte, questo è l’unico modo per restare umani.