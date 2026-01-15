L’artigianato poetico di Coclicò

Come e quando nasce l’idea Coclicò?

Coclicò nasce nel cuore e nell’immaginario di due sorelle gemelle, Ilaria e Sara, molti anni fa, come desiderio profondo di creare bellezza insieme. Un progetto che affonda le radici nelle origini liguri, nel legame con il Mediterraneo e che si arricchisce delle esperienze di viaggio, della vita all’estero e dei percorsi di studio tra arte, pittura e spettacolo.Prende forma concreta solo nel 2025 come progetto e diventa realtà all’inizio del 2026, dando vita a un brand di accessori di design che unisce artigianato, ricerca artistica e visione contemporanea.

Cresciute tra Liguria, Firenze, Parigi e l’India. Quanto e come influiscono culture diverse sulla creazione di un capo?

I luoghi che abbiamo vissuto sono parte integrante del nostro linguaggio visivo. Siamo nate sul mare, a La Spezia, in unaLiguria luminosa che profuma di limone e vento salato. Da qui il giallo fluo della ginestra, il rosso vivo dei corbezzoli, l’eleganza della pimpinella, l’esotismo della tamerice che si ritrovano nelle nostre creazioni. Ma anche creature marine, come timidi pesci palla, polipi curiosi, scorfani spettinatie un po’ selvatici. Figlie di un subacqueo esperto, abbiamo imparato ad amare ciò che sta sotto la superficie, ciò che non si vede subito, che brilla negli abissi. Ci siamo formate tra Firenze e Parigi, dove l’arte è ovunque. Abbiamo studiato pittura, storia dell’arte e dello spettacolo, lavorato tra atelier e palcoscenici. E poi c’è l’India, attraversata da bambine per abbracciare uno zio lontano, e poi scelta negli anni come meta del cuore: una vera “altra casa”, una scatola delle meraviglie che ci ha insegnato la libertà del colore e la forza del simbolo. Tutto questo confluisce nei nostri design, trasformandoli in oggetti narrativi, contaminati, profondamente personali.

Cosa intendete con artigianato poetico?

Lo chiamiamo artigianato poetico, perché comincia da dentro.Tutto inizia da un ricordo, da un colore, da un segno. Ogni design Coclicò è il risultato di un processo creativo profondo, radicato nello stile italiano e Mediterraneo.Disegniamo a Firenze, immerse in una città che racconta bellezza in ogni dettaglio,e sviluppiamo i nostri pattern ispirandoci alla natura, al mondo biologico, ai ritmi del mare e alle geometrie spontanee delle foglie e delle conchiglie.Ogni disegno è il frutto di un lavoro lento, attento,emotivo.Ci accostiamo ai colori e alle forme cercando dicapirli, ci lasciamo attraversare, li ascoltiamo come si ascolta una voce familiare, li annusiamo come una pianta al sole.Liraccogliamo e li mettiamo in ordine,non come in una cartella colori,ma come in un diario segreto. Poi arriva il gesto.Il bozzetto prende vita, si colora, respira.È lì che i ricordi tornano: le estati liguri, le ginestre abbaglianti, il giallo dei limoni seducenti, tutto si fonde in un immaginario Mediterraneo Pop e vitaminico. Nei nostri designabitano creature semplici e simboliche, che raccontano l’imperfezione come valore e il percorso creativo come metafora della vita.Ognuno di loro ha un messaggio: ti sussurrano che si può cadere, si può sbagliare. Fa tutto parte del viaggio – imperfetto, incasinato, meraviglioso. Vivi, ama, credi, sbaglia, ridi, ricomincia. Sii ciò che sei.L’artigianato poetico è questo: non solo fare, ma raccontare una storia fragile e meravigliosa, che va oltre l’oggetto.

Foluard e tote bag, quali sono le prossime novità in arrivo?

Il cuore della collezione Coclicò è il foulard in seta: carré realizzati in 100% satin di seta, stampati su entrambi i lati e rifiniti con orlatura a mano, espressione di alta artigianalità.Parallelamente stiamo lavorando alla nostra prima linea di tote bag artistiche da collezione.Non è la classica tote “usa e getta”, ma una vera e propria borsa ideata per coniugare estetica e funzionalità. Borse eleganti, ma che si sposano con la vita frenetica di tutti i giorni, quindi non solo belle ma anche pratiche: ci puoi andare al lavoro, a fare la spesa, ma anche a teatro o a una mostra d’arte. La prima lineasarà in cotone riciclato in alta grammatura, per garantire resistenza, ampia e svasata, per garantire capienza, con manici lunghi, per il massimo confort. Realizzeremo a breve anche una linea casa con i design Coclicò, quindi tovagliette, sottopiatti e sottobicchieri, cuscini e tessuti per la casa.

Panorama moda mondiale e sogno nel cassetto: con chi progettereste una collaborazione?

La nostra prima grande maestra è la Natura. Guardando alla storia della moda, sentiamo un forte debito verso figure come Elsa Schiaparelli e Rosa Genoni, donne visionarie che hanno saputo unire pensiero, arte e identità.Tra i contemporanei ammiriamo profondamente il lavoro di Iris Van Herpen e Robert Wun e siamo delle “fan” di Giorgina Siviero e della sua rigorosa idea di eleganza, ma dovendo esprimere un songo nel cassetto sarebbe quello di poter realizzare una collaborazione con il grande Maestro Roberto Capucci.

Cosa vi ha spinto a puntare su prodotti con edizione limitata?

Viviamo in un’epoca di consumo veloce e di tendenze effimere. Scegliere accessori in edizione limitata è per noi un gesto consapevole e controcorrente. Significa rallentare, restituire valore al tempo, alle mani e alle scelte che stanno dietro ogni creazione.Ogni pezzo Coclicò è una piccola storia da indossare, un lusso gentile che celebra l’imperfezione come firma dell’anima. L’edizione limitata custodisce questa dimensione poetica del fare. Ogni pezzo diventa un microcosmo di bellezza in movimento – un po’ come le conchiglie che sembrano tutte uguali da lontano, ma che, viste da vicino, rivelano mondi diversi. Come tutti noi.L’edizione limitatainoltre non è solo una questione estetica, ma anche ecologica. Produrre meno significa produrre meglio. Significa rispettare le risorse, evitare sprechi, dare valore ai materiali.

📩info@coclico.shop

🌐https://coclico.shop/

📍 Firenze