Hyundai IONIQ 9: la nuova era degli specchi retrovisori per fendere l’aria e vedere meglio

I retrovisori digitali rappresentano una delle evoluzioni più significative della tecnologia automotive contemporanea: prima protagonisti su supercar e concept di ultima generazione, sono poi approdati su auto di produzione come la gamma IONIQ di Hyundai.

Presenti nella loro più recente evoluzione su IONIQ 9, SUV di grandi dimensioni ammiraglia del Brand, segnano un nuovo standard in termini di innovazione, funzionalità e design. Una soluzione che non solo ridefinisce l’esperienza di guida, ma anticipa il prossimo passo verso una mobilità sempre più intelligente e orientata al futuro.

Fin dal suo debutto, IONIQ 9 si è distinta come espressione della visione Hyundai per una mobilità evoluta e centrata sull’esperienza delle persone, che eleva gli standard di comfort, qualità e soluzioni tecnologiche intelligenti integrando avanzati sistemi progettati per rendere ogni viaggio più intuitivo, sicuro e naturale. Un approccio in cui la tecnologia non è fine a sé stessa, ma uno strumento al servizio del conducente e dei passeggeri, capace di semplificare, proteggere e valorizzare ogni momento a bordo.

Nello specifico, i retrovisori digitali – articolati in retrovisori esterni digitali e specchio retrovisore interno con modalità digitale – utilizzano telecamere ad alta definizione che sostituiscono i tradizionali specchietti, offrendo una visibilità più ampia, nitida e costante in ogni situazione.

A differenza degli specchi convenzionali, la qualità dell’immagine rimane invariata anche al buio e in condizioni atmosferiche sfavorevoli come pioggia, umidità o vetri ghiacciati dopo una notte all’aperto, elementi che normalmente comprometterebbero la visibilità. Allo stesso tempo, il sistema garantisce una visuale ottimale anche quando la posizione della testa del conducente si discosta da quella abituale: un vantaggio significativo rispetto agli specchi tradizionali, la cui efficacia dipende da un allineamento preciso dell’angolo di visione.

Grazie a questa tecnologia, il conducente può osservare ciò che normalmente resterebbe fuori dal campo visivo, cambiando radicalmente il modo di affrontare la strada e aumentando la consapevolezza dell’ambiente circostante. Il risultato è una maggiore sicurezza, che va oltre la semplice protezione e si traduce in controllo, fiducia e serenità alla guida.

Oltre ai benefici in termini di visibilità e sicurezza, i retrovisori digitali contribuiscono in modo concreto all’efficienza aerodinamica che, nel caso di IONIQ 9 raggiunge un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) pari a 0,259. La loro dimensione compatta non riduce solamente la resistenza all’aria, ma anche i fruscii in marcia, migliorando il comfort acustico a bordo.

La ridotta sporgenza rende inoltre superfluo il ripiegamento in fase di chiusura del veicolo durante il passaggio in spazi stretti, aumentando la praticità nell’uso quotidiano.

A supporto della sicurezza attiva, durante i cambi di corsia, il sistema visualizza linee di riferimento sul display che mostrano in tempo reale la distanza dei veicoli in avvicinamento, riducendo il rischio di manovre premature.

Anche in fase di parcheggio, è possibile visualizzare linee guida dedicate, rendendo le manovre più precise e intuitive. La luminosità dei monitor può essere regolata direttamente dal sistema di infotainment, mentre una funzione di riscaldamento integrata mantiene le immagini sempre ben chiare – anche al freddo.

Un ulteriore vantaggio emerge nelle situazioni di assenza di visibilità dal lunotto posteriore dovuto alla presenza delle teste dei passeggeri o dei bagagli stivati oltre il livello della cappelliera. In questi casi, la modalità digitale dello specchio retrovisore interno, attivabile con una semplicissima leva, consente di mantenere una visione chiara e costante di ciò che accade dietro il veicolo, grazie a una telecamera esterna posteriore che trasmette l’immagine in tempo reale, indipendentemente da ostacoli interni all’abitacolo. Una soluzione che aumenta la sicurezza e la tranquillità alla guida, soprattutto nei viaggi lunghi e a pieno carico.

Inseriti in un contesto di eccellenza assoluta, che combina un design “Aerosthetic” elegante e scolpito, un abitacolo in stile lounge spazioso e raffinato, tecnologie EV di primo livello, sistema di soppressione attiva del rumore, piattaforma a 800 Volt con ricarica ultra-rapida e soluzioni avanzate di connettività e intelligenza artificiale con lo Hyundai AI Assistant, i Digital Mirrors rappresentano una delle manifestazioni più tangibili della filosofia Hyundai applicata a IONIQ 9. Innovazione al servizio della vita quotidiana, che trasforma ogni viaggio in un’esperienza più sicura, confortevole e intuitiva.