L’Executive Chair Chung di Hyundai Motor Group presenta la visione per il 2026: trasformazione incentrata sul cliente e collaborazione basata su un ecosistema di intelligenza artificiale

Hyundai Motor Group ha condiviso oggi la sua visione strategica per il 2026 con i dipendenti di tutto il mondo. L’Executive Chair Euisun Chung ha illustrato le priorità basate sulla continua trasformazione incentrata sul cliente, sul rafforzamento della competitività dell’ecosistema e sull’innovazione guidata dall’intelligenza artificiale per affrontare le dinamiche di mercato in continua evoluzione e guidare i nuovi standard del settore.

Durante il suo discorso di Capodanno, l’Executive Chair Chung ha presentato cinque priorità strategiche chiave – evoluzione incentrata sul cliente, processo decisionale agile, competitività dell’ecosistema, partnership visionarie e nuovi standard di settore all’avanguardia – per navigare nel panorama globale in costante sviluppo.

Al timone della trasformazione, con il cliente sempre al centro

L’Executive Chair Chung ha esordito esprimendo sentita gratitudine ai dipendenti e ai clienti, riconoscendo i cambiamenti senza precedenti del contesto economico del 2025 e ringraziando i collaboratori per le eccezionali prestazioni e gli acquirenti per la continua fiducia. Ha osservato che il 2026 porterà sia venti contrari che opportunità, poiché il panorama economico globale continua a evolversi rapidamente.

Chung ha sottolineato come la continua trasformazione sia guidata dai bisogni dei clienti: “Quando le condizioni diventano difficili e la concorrenza agguerrita, la nostra più grande forza sarà la nostra innegabile capacità di evolverci continuamente rimanendo vicini ai nostri clienti”.

In particolare, ha incoraggiato i dipendenti a prendersi un momento per valutare alcune domande fondamentali: “Abbiamo riflettuto a fondo sulle prospettive dei clienti nei nostri prodotti? Abbiamo mai fatto compromessi nel processo di pianificazione o sviluppo? Possiamo parlare con sicurezza della nostra qualità di fronte ai clienti? Attraverso queste domande, possiamo guardare indietro al nostro lavoro con lucidità e impegnarci per progredire, mantenendo così la nostra resilienza di fronte a qualsiasi sfida”.

Decisioni rapide guidate dal coinvolgimento diretto

L’Executive Chair Chung ha accolto con favore la trasformazione dei metodi di lavoro e della leadership: “I leader devono scendere in campo, interagire direttamente con le persone e comprendere l’essenza delle situazioni in prima persona”.

Ha sottolineato, inoltre, l’importanza della rapidità e della chiarezza nelle operazioni organizzative, ribadendo che solo grazie a un approccio originale, il Gruppo può continuare a produrre innovazione: “Soprattutto, ciò che conta è una comunicazione rapida e chiara e un processo decisionale agile e libero da formalità. In questo modo possiamo lavorare in modo più che efficiente”.

Costruire un vantaggio competitivo attraverso la forza dell’ecosistema

L’Executive ChairChung ha ribadito l’importanza della forza di essere un ecosistema, sottolineando che le attività del Gruppo, come la produzione di veicoli e robot umanoidi, coinvolgono decine di migliaia di componenti, che richiedono prestazioni e qualità eccezionali lungo l’intera catena di produzione.

“La forza del nostro ecosistema di fornitura amplifica direttamente il nostro vantaggio competitivo. Una crescita sostenibile è possibile solo quando l’intero ecosistema rimane sano”.

Partnership visionarie al servizio della trasformazione guidata dall’AI

Con il rapido sviluppo della tecnologia AI e il cambiamento delle dinamiche competitive, l’industria manifatturiera globale sta attraversando una fase di grande trasformazione. In questo contesto, l’Executive Chair ha evidenziato la necessità di progredire attraverso collaborazioni visionarie e coraggiose con diversi partner per affrontare i cambiamenti frutto dell’AI.

“Guardando al solo mercato automobilistico, siamo entrati in un’era in cui la competitività dei prodotti di base è determinata dalle capacità dell’intelligenza artificiale”ha osservato. Per questo, Hyundai Motor Group sta rapidamente sviluppando le capacità necessarie per competere ai massimi livelli, sfruttando la progettazione di prodotti e le competenze di produzione di livello mondiale, oltre ai preziosi dati provenienti dai siti produttivi e dalle esperienze degli utenti.

Chung ha condiviso la sua forte convinzione nella competitività del Gruppo nel campo dell’intelligenza artificiale fisica e di come questa continuerà a crescere a beneficio dei clienti.

“Possediamo capacità di livello mondiale nella progettazione e nella produzione di prodotti fisici. Se immaginiamo un futuro più grande e sviluppiamo con coraggio la collaborazione con i vari partner per ampliare l’ecosistema industriale, sono fiducioso che forniremo un valore ancora maggiore ai clienti” ha aggiunto.

AI ed esecuzione strategica: una tavola rotonda dedicata

Dopo il discorso dell’Executive Chair, si è tenuta una tavola rotonda a cui hanno preso parte figure apicali del Gruppo, come il Vice Chair Jaehoon Chang, José Muñoz (Presidente e CEO di Hyundai Motor Company), Ho Sung Song (Presidente e CEO di Kia Corporation), Gyu Suk Lee (Presidente e CEO di Hyundai Mobis Co.) e i Presidenti di Hyundai Motor Group Luc Donckerwolke, Sung Kim e Manfred Harrer.

La sessione è stata moderata dall’Executive Vice President and Head of Corporate HR, Hae In Kim. La discussione, basata su un sondaggio condotto su oltre 7.200 dipendenti in tutto il mondo, ha affrontato temi quali la preparazione al futuro, le strategie di sviluppo tecnologico e la cultura organizzativa.

L’Executive Chair Chung ha approfondito l’importanza strategica dell’AI, definendola non come una tecnologia plug-and-play, ma come una forza che sta ridefinendo radicalmente il modo in cui operano le aziende e i diversi settori. Ha spiegato che l’AI è la prima tecnologia nella storia dell’umanità in grado di individuare autonomamente i problemi e creare nuove conoscenze, evidenziando che le aziende che spiccano nell’internalizzazione dell’AI definiranno il futuro del settore.

Ha sottolineato che, con lo spostamento dell’attenzione verso l’intelligenza artificiale fisica, i dati di Hyundai Motor Group provenienti da veicoli, robot e processi di produzione diventano sempre più differenziati, aggiungendo che “il nostro futuro dipende dalla scelta di non trattare l’intelligenza artificiale come uno strumento ma di adottarla come motore dell’evoluzione organizzativa. L’unico modo per mantenere la nostra posizione di leadership globale negli anni a venire è integrare l’intelligenza artificiale nel DNA della nostra organizzazione, senza attingere dall’esterno”.

Rafforzare la leadership nella trasformazione digitale, nella robotica e nell’idrogeno

Il Vice Chair Jaehoon Chang ha ribadito l’impegno del Gruppo nei confronti dell’evoluzione digitale, sottolineando che la trasformazione in un’azienda di mobilità basata sul software è essenziale per il successo futuro e la leadership nel settore.

“Credo che ciò che abbiamo costruito finora nel campo inesplorato dei Software-Defined Vehicles diventerà una solida base per il futuro immaginato dal Gruppo. Siamo ancora nella fase di perfezionamento e ci stiamo preparando con costanza a implementare gli SDV su vari modelli” – ha affermato, aggiungendo che il quadro di collaborazione con 42dot rimane invariato e che i principali progetti di sviluppo che incorporano la tecnologia SDV procederanno come previsto.

Per quanto riguarda le iniziative di Hyundai Motor Group nel campo della robotica, il Vice Chair Chang ha illustrato i progressi nello sviluppo dell’intelligenza artificiale fisica: “Grazie alla nostra collaborazione con Boston Dynamics, stiamo portando avanti congiuntamente lo sviluppo dell’hardware e dell’intelligenza artificiale fisica, combinando una ricerca e sviluppo di livello mondiale nel campo della robotica con la nostra esperienza nella produzione”. Ha poi raccontato che il robot per la logistica Stretch e il robot quadrupede Spot stanno già raccogliendo dati di utilizzo reali sia all’interno che all’esterno del Gruppo, migliorando costantemente le loro prestazioni, la sicurezza e la competitività in termini di costi. Il robot umanoide Atlas dovrebbe aiutare le persone ad allontanarsi da ambienti pericolosi e compiti ripetitivi, consentendo loro di concentrarsi su ruoli creativi e di alto valore.

Ha inoltre ricordato la leadership globale del Gruppo nell’intera catena del valore dell’idrogeno: “L’idrogeno funge sia da vettore energetico che da soluzione di stoccaggio che integra le energie rinnovabili e migliora l’efficienza. Oltre alla mobilità a idrogeno, il nostro Gruppo è leader nell’intera catena del valore, dalla produzione allo stoccaggio, fino alle applicazioni industriali” – ha affermato Chang, sottolineando che i risultati ottenuti dal Gruppo nel settore dell’idrogeno stanno ottenendo un crescente riconoscimento a livello globale.