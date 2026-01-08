Imperfette per scelta, la femminilità di Coclicò

Dalla complicità profonda tra due sorelle gemelle, Ilaria e Sara, nasce Coclicò, un brand guidato da una visione chiara: la bellezza è imperfetta, consapevole, ironica, gentile. Dopo anni tra Firenze e Parigi, le fondatrici trasformano il loro vissuto – le radici liguri, i viaggi in India, le estati italiane della loro infanzia – in un progetto che parla attraverso colori, pattern e memorie condivise dando vita ad una linea di foulard contemporanei, pop e Mediterranei.

Si dichiarano ispirate ai colori dell’arte medievale e rinascimentale, tra tutti Giotto e Beato Angelico, ai capolavori dell’arte moderna e contemporanea, ma anche alle icone della moda, prima tra tutte Elsa Schiaparelli, per il suo legame con il mondo dell’arte ed il forte senso ironico, Rosa Genoni per il suo intuito visionario, ma anche Roberto Capucci per il suo amore per l’Oriente, Iris Van Herpen e Robert Wun per la fluidità eterea delle loro creazioni.

Per Coclicò, l’eleganza non richiede sforzo: è autentica solo quando sa non prendersi troppo sul serio. Coclicò veste ogni tipo di femminilità: ama le donne e le incoraggia ad essere la versione più vera, più semplice, più potente di sé stesse.

Mediterraneo femminile: la geografia emotiva di Coclicò

Ogni foulard Coclicò nasce da un processo creativo profondo, che affonda le sue radici nella cultura italiana e mediterranea. I disegni, realizzati a mano a Firenze, si ispirano alla natura, e all’immaginario visivo che ha cresciuto le due fondatrici: il giallo abbagliante delle ginestre, il rosso liturgico dei corbezzoli, l’eleganza vanitosa delle tamerici; ma anche i racconti dei nonni di Procida; gli abissi marini immortalati dalle foto del padre sommozzatore.

Dentro ogni linea, ogni colore, ogni disegno vive la memoria del Mediterraneo, la sua cultura, le sue storie, le sue ricchezze e tradizioni. Un omaggio al mare e alle sue terre, agli animali, ai minerali, ai vegetali e agli esseri umani che lo abitano. Per Coclicò Mediterraneo è un liquido amniotico, luogo femminile per eccellenza: madre, abbondanza, abbraccio, casa. Ogni foulard è un frammento di questo immaginario poetico e vibrante – il risultato di un lavoro lento, attento, profondamente emotivo.

Qualità ed eleganza consapevole

Coclicò nasce da un’idea precisa di responsabilità: creare oggetti belli, durevoli e rispettosi del pianeta. Per questo la produzione è pensata in tirature limitate, i partner vengono scelti per le loro certificazioni ambientali, e ogni dettaglio — dal tessuto al packaging — segue principi di sostenibilità. È un approccio consapevole che riconosce nella lentezza un valore, senza mai sacrificare la qualità.

Ogni foulard Coclicò è realizzato in 100% seta, stampato su entrambi i lati e rifinito con orlatura a mano, un tratto distintivo dell’alta artigianalità. La seta è stata scelta per la sua leggerezza e per la capacità di accompagnare le forme senza imporle, lasciando libertà di movimento e interpretazione. “Disegniamo foulard che possano parlare a donne diverse, con stili diversi.

Sono accessori universali: ognuna li indossa e li reinterpreta secondo il proprio linguaggio.” Il foulard diventa così un manifesto silenzioso: una dichiarazione di femminilità sfaccettata e multiforme, capace di cambiare, evolvere, scegliere ogni giorno quale storia raccontare.