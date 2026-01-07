Hyundai Motor Group presenta al CES 2026 la sua strategiaper la robotica basata su AI e incentrata sull’uomo

Hyundai Motor Group ha presentato al Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026) la sua strategia trasformativa di robotica basata su AI e una roadmap audace per promuovere la collaborazione uomo-robot, sotto il tema “Partnering Human Progress”.

“Partnering Human Progress” è l’evoluzione del concetto presentato al CES 2022 “Expanding Human Reach” e segna il passaggio dalla robotica basata sull’hardware ai robot adattivi basati sull’intelligenza artificiale, progettati per amplificare il potenziale umano. Al centro di questo processo c’è la robotica AI incentrata sull’uomo, creata per assistere e collaborare con le persone.

Per raggiungere questo obiettivo, la strategia di robotica basata su AI di Hyundai Motor Group si fonda su tre diverse forme partnership ugualmente fondamentali per promuovere il progresso e aprire possibilità completamente nuove per l’industria e la società:

Collaborazione tra esseri umani e robot: robot progettati per assistere e collaborare con le persone a partire dagli ambienti di produzione, svolgendo compiti pericolosi e ripetitivi. Collaborazione tra il network di valore del Gruppo e Boston Dynamics: unire le competenze di Boston Dynamics nel campo della robotica AI con la portata globale e le capacità produttive di Hyundai Motor Group per creare ambienti di addestramento sicuri e una catena del valore End-to-End (E2E) nel campo della robotica AI. Collaborazione con realtà leader nel campo dell’intelligenza artificiale: partnership con i pionieri globali dell’intelligenza artificiale per aprire nuovi capitoli nell’innovazione della robotica basata sull’intelligenza artificiale e alimentare la visione “Progress for Humanity”.

Sulla base di questa strategia, Hyundai Motor Group intende assumere una posizione di leadership, con un approccio incentrato sull’uomo, nel settore dell’intelligenza artificiale fisica, sfruttando la sua catena del valore a livello di gruppo e il suo ampio portafoglio di prodotti. L’intelligenza artificiale fisica si riferisce alla realizzazione tangibile di tecnologie che raccolgono dati utilizzando hardware in ambienti reali per prendere decisioni autonome, in settori quali la robotica, le fabbriche intelligenti e la guida autonoma.

Man mano che il Gruppo acquisisce i dati essenziali per l’implementazione dell’AI fisica lungo l’intera catena del valore, dalla produzione alla logistica fino alle vendite, avvierà un ciclo di miglioramento continuo digitalizzando i dati del mondo reale per l’apprendimento dell’AI e applicandoli ai prodotti. Questo approccio consentirà lo sviluppo di settori che vanno dalla mobilità alla robotica.

Hyundai Motor Group promuoverà inoltre la creazione del Hyundai Motor Group Physical AI Application Center, che svolgerà un ruolo chiave nel progresso dell’ecosistema dell’AI fisica. Inoltre, il Gruppo prevede di costruire un impianto di produzione di robot e una fonderia basati su tecnologie robotiche personalizzate sviluppate attraverso AI fisica.

1. Collaborazione tra esseri umani e robot: una nuova era della robotica AI incentrata sull’uomo

Boston Dynamics ha avuto un ruolo pionieristico nel ridefinire i confini della robotica per oltre 30 anni, ispirando milioni di persone in tutto il mondo con le sue innovazioni. Hyundai Motor Group ha già dimostrato risultati tangibili e scalabilità implementando i robot Boston Dynamics in contesti industriali per migliorare la sicurezza e l’efficienza.

L’agile robot quadrupede Spot è ora operativo in oltre 40 paesi, svolgendo compiti delicati come la raccolta di dati e il monitoraggio della sicurezza nei siti industriali. Stretch, il robot progettato per i magazzini, ha scaricato oltre 20 milioni di scatole in tutto il mondo dal suo lancio nel 2023, trasformando l’automazione dei magazzini grazie alla sua capacità di svolgere compiti pesanti in condizioni estreme.

Hyundai Motor Group mira a stabilire un rapporto sicuro e collaborativo tra esseri umani e robot, a partire dagli ambienti di produzione, unendo i suoi dati e la sua comprovata esperienza e capacità produttiva con la leadership internazionale di Boston Dynamics nella ricerca e sviluppo,

Per cosa è stato progettato il robot Atlas di Boston Dynamics

Presentato al CES 2026, il robot umanoide Atlas rappresenta un passo avanti rivoluzionario nell’innovazione robotica progettata per applicazioni industriali. In quanto umanoide per uso generico, Atlas è costruito per integrarsi con le strutture esistenti, garantendo la flessibilità necessaria per adattarsi all’evoluzione delle esigenze aziendali, dando priorità alla sicurezza, all’affidabilità e alla prevedibilità.

Il prototipo di Atlas funge da modello di ricerca, per testare le capacità fondamentali essenziali per i prodotti futuri. Dotato di giunti rotanti e sensori avanzati, Atlas è in grado di muoversi in ambienti industriali complessi, eseguire compiti ripetitivi e sfruttare l’apprendimento basato sull’intelligenza artificiale per adattarsi rapidamente a nuovi ruoli. Il suo design meccanico consente movimenti dinamici, garantendo il funzionamento in spazi tradizionalmente adatti agli esseri umani.

Atlas inaugura una nuova fase della robotica industriale: con 56 gradi di libertà, la maggior parte con giunti completamente rotanti e mani a misura d’uomo con sensori tattili, è progettato per gestire in modo autonomo compiti impegnativi. Supporta una vasta gamma di applicazioni, tra cui la sequenzializzazione dei materiali, l’assemblaggio e la manutenzione delle macchine, dando priorità alla sicurezza, all’affidabilità e alla collaborazione negli spazi di lavoro condivisi.

Le capacità di Atlas definiscono uno nuovo standard di settore

Facilità di apprendimento delle attività : la maggior parte delle attività può essere appresa in meno di un giorno, ottimizzando i tempi di implementazione.

: la maggior parte delle attività può essere appresa in meno di un giorno, ottimizzando i tempi di implementazione. Autonomia e autosufficienza : Atlas opera in modo indipendente fin dal primo giorno, con funzionalità quali la sostituzione automatica della batteria e il funzionamento continuo.

: Atlas opera in modo indipendente fin dal primo giorno, con funzionalità quali la sostituzione automatica della batteria e il funzionamento continuo. Forza e precisione : capace di sollevare fino a 50 kg e di eseguire compiti di precisione, Atlas eccelle in ambienti che richiedono un lavoro manuale ripetitivo e faticoso.

: capace di sollevare fino a 50 kg e di eseguire compiti di precisione, Atlas eccelle in ambienti che richiedono un lavoro manuale ripetitivo e faticoso. Resistente e impermeabile: Atlas è resistente all’acqua e progettato per essere lavato. Funziona a pieno regime, compresa la capacità di sollevamento, tra i 20 °C e i 40 °C.

Hyundai Motor Group stima che gli umanoidi diventeranno il segmento più ampio del mercato dell’intelligenza artificiale fisica in futuro e si è posto l’obiettivo di produrre in serie Atlas, distribuendo unità su larga scala nei siti industriali come robot umanoidi pronti per la produzione. Per raggiungere questo obiettivo, il Gruppo prevede di integrare Atlas nella sua rete globale, compreso lo Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) a Savannah (Georgia), consentendogli di svolgere compiti reali in loco.

Hyundai Motor Group amplierà gradualmente l’impiego dei robot Atlas attraverso una convalida processo per processo. A partire dal 2028, Atlas sarà introdotto nei processi con comprovati vantaggi in termini di sicurezza e qualità, come la sequenzializzazione dei componenti. Entro il 2030, le applicazioni si estenderanno all’assemblaggio di componenti e, nel corso del tempo, Atlas assumerà anche compiti che comportano movimenti ripetitivi, carichi pesanti e altre operazioni complesse, garantendo ambienti di lavoro più sicuri per i dipendenti della fabbrica. Man mano che le sue prestazioni saranno convalidate, il Gruppo estenderà progressivamente l’adozione in tutti i siti di produzione.

Atlas rappresenta la visione del Gruppo di un’automazione incentrata sull’uomo, in cui le persone mantengono il pieno controllo promuovendo al contempo una collaborazione armoniosa tra esseri umani e robot. I robot si occuperanno di compiti laboriosi o ad alto rischio, consentendo alle persone di concentrarsi sulla formazione dei robot e sulla supervisione.

A lungo termine, la robotica basata sull’intelligenza artificiale si integrerà in maniera fluida nella vita quotidiana, generando nuovo valore e arricchendo le esperienze umane. Questo approccio getta le basi per la commercializzazione su larga scala dei robot e creare un futuro in cui esseri umani e robot coesistono e collaborano senza soluzione di continuità.

2. Collaborazione tra la rete di valore del Gruppo e Boston Dynamics: leader nella commercializzazione della robotica basata sull’intelligenza artificiale

Hyundai Motor Group sta costruendo una rete di valore di Gruppo, che sostanzierà la sua strategia di robotica AI, sfruttando le capacità delle sue affiliate.

Al centro di questo network, c’è la catena del valore della robotica AI End-to-End (E2E), che sfrutta l’infrastruttura di produzione automobilistica globale del Gruppo, il know-how in materia di sicurezza e affidabilità e le diverse capacità tecnologiche delle sue affiliate. Questo approccio consente il progresso delle capacità della robotica AI, accelera la produzione di massa ed espande le applicazioni di servizio, sviluppando una strategia fondamentale per il Gruppo per guidare l’era dell’AI fisica.

All’interno di questo quadro, i robot Atlas saranno prima sottoposti a un addestramento approfondito utilizzando l’ambiente di produzione di Hyundai Motor Group per garantire la sicurezza e la prontezza per le applicazioni nel mondo reale. Integrando perfettamente le capacità nella robotica, nei componenti, nella logistica e nel software, il Gruppo è in grado di raggiungere una scala globale e produrre valore tangibile. Questo approccio coeso accelera lo sviluppo e l’implementazione dei robot, migliora i servizi offerti ai clienti e offre un ROI superiore, consolidando ulteriormente la leadership del Gruppo nel settore della robotica AI.

La rete di valore di Hyundai Motor Group

La rete di valore del Gruppo consente il progresso delle capacità di robotica AI, una più rapida espansione della produzione e l’ampliamento dei servizi.

1) Accelerazione delle capacità dei robot: utilizzo di impianti di produzione basati sui dati

· Software-Defined Factory (SDF): una fabbrica intelligente avanzata alimentata da dati e software, che massimizza la flessibilità e l’agilità nell’intero processo di produzione per guidare il futuro dell’innovazione manifatturiera. L’approccio SDF del Gruppo è stato introdotto per la prima volta presso lo Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS), evolvendosi fino a realizzare la più recente piattaforma SDF presso l’HMGMA, con piani di implementazione strategica in tutti gli stabilimenti globali sulla base di un’analisi dettagliata dei diversi ambienti e condizioni.

L’approccio SDF del Gruppo integra i dati di produzione reali per ottimizzare l’apprendimento e le prestazioni dei robot. In queste piattaforme di produzione intelligente, i robot vengono continuamente aggiornati analizzando vasti set di dati di processo e condividendo le informazioni con gli stabilimenti di produzione.

· Robot Metaplant Application Center (RMAC): funge da “motore” dell’attività di robotica AI del Gruppo. Qui i robot apprendono la collaborazione con gli uomini, mappando movimenti come sollevamenti, rotazioni e recuperi in un addestramento di precisione per compiti ripetitivi e complessi. I set di dati comportamentali che combinano i dati di addestramento dell’RMAC e i dati operativi reali provenienti dalla Software-Defined Factory creano una sinergia ciclica che consente un riaddestramento continuo. Questo processo iterativo garantisce che i robot si evolvano per diventare più veloci, più intelligenti e più sicuri, migliorando costantemente le loro capacità per un’efficace collaborazione uomo-robot.



L’RMAC è il fulcro della roadmap del Gruppo nel campo della robotica AI, con l’apertura della struttura prevista per il 2026 negli Stati Uniti. Entro il 2028, i robot Atlas addestrati presso l’RMAC saranno impiegati per compiti sequenziali altamente ripetitivi, per poi passare a lavori di assemblaggio complessi entro il 2030. Questo processo di addestramento iterativo garantisce che i robot di Hyundai Motor Group abbiano un impatto misurabile in diversi settori, come la logistica, l’edilizia e la gestione dell’energia e delle strutture.

Partnership con NVIDIA: per raggiungere questi obiettivi, Hyundai Motor Group sta stringendo partnership strategiche con aziende leader a livello globale. Dallo scorso gennaio, il Gruppo ha continuato a rafforzare la sua partnership strategica con NVIDIA. Partner ideali per portare la visione di NVIDIA dell’AI fisica nel mondo reale, Hyundai Motor Group intende sfruttare l’infrastruttura AI, le librerie di simulazione e i framework dell’azienda per accelerare l’innovazione e massimizzare lo sviluppo in modo efficiente.



Recentemente, il Ministero della Scienza e delle ICT della Repubblica di Corea, Hyundai Motor Group e NVIDIA hanno firmato un protocollo d’intesa per migliorare le capacità nazionali dell’AI fisica, rafforzando ulteriormente la competitività futura e promuovendo le competenze in materia di AI sulla base di questa partnership esistente.

2) Accelerare la commercializzazione della robotica AI: sfruttare le competenze e le infrastrutture di produzione

Consolidando i punti di forza delle affiliate nell’ambito della sua strategia di robotica AI, il Gruppo mira a creare un approccio unificato che stimoli l’innovazione nel campo della robotica e acceleri la crescita del settore dell’AI fisica. Il Gruppo sta sfruttando la sua vasta competenza nella produzione e sta unendo le affiliate all’interno della sua rete di valore condiviso per applicare le capacità di produzione di massa dal settore automobilistico alla robotica AI.

I contributi delle principali affiliate del Gruppo:

Hyundai Motor Company e Kia Corporation forniscono infrastrutture di produzione, controllo dei processi e dati sulla produzione su larga scala.

e forniscono infrastrutture di produzione, controllo dei processi e dati sulla produzione su larga scala. Hyundai Mobis Company lavora a stretto contatto con Boston Dynamics per sviluppare attuatori ad alte prestazioni e supportare il suo ingresso ufficiale nel mercato globale dei componenti per la robotica. Sfruttando la sua esperienza nella progettazione e nella produzione di massa di componenti automobilistici, Hyundai Mobis standardizzerà i componenti chiave e costruirà una solida catena di fornitura per la piattaforma robotica del Gruppo, ottimizzando i progetti per la producibilità e garantendo vantaggi competitivi in termini di qualità e costi.

lavora a stretto contatto con Boston Dynamics per sviluppare attuatori ad alte prestazioni e supportare il suo ingresso ufficiale nel mercato globale dei componenti per la robotica. Sfruttando la sua esperienza nella progettazione e nella produzione di massa di componenti automobilistici, Hyundai Mobis standardizzerà i componenti chiave e costruirà una solida catena di fornitura per la piattaforma robotica del Gruppo, ottimizzando i progetti per la producibilità e garantendo vantaggi competitivi in termini di qualità e costi. Hyundai Glovis Company ottimizza la logistica e la gestione della catena di fornitura per garantire consegne efficienti.

ottimizza la logistica e la gestione della catena di fornitura per garantire consegne efficienti. Hyundai Motor Group sfrutterà inoltre la sua ampia rete di affiliate per realizzare appieno la forza della propria rete di valore. Combinando i punti di forza e le specializzazioni uniche delle sue affiliate, il Gruppo costruirà una solida catena del valore E2E che garantirà flessibilità, qualità ed eccellenza in ogni fase del ciclo di vita della robotica, compresi lo sviluppo, l’apprendimento, la convalida, la produzione di massa e le operazioni di assistenza.

Inoltre, il Gruppo si trova una posizione vantaggiosa nell’estendere la sua catena del valore dell’elettrificazione e sfruttare le sue capacità di supply chain, nonché nell’applicazione di software basati sull’intelligenza artificiale, dai Software-Defined Vehicles (SDV) ai robot e ad altri prodotti di intelligenza artificiale fisica.

Entro il 2028, il Gruppo mira a creare un sistema di produzione scalabile in grado di fabbricare 30.000 unità robotiche all’anno. All’interno della rete di valore del Gruppo, la versione del prodotto Atlas supera qualsiasi altro umanoide di livello aziendale, sottolineando l’impegno del Gruppo a portare Atlas su mercati industriali e commerciali più ampi.

3) Espansione dei servizi integrati di gestione dei clienti attraverso ulteriori investimenti e diversificazione in nuovi settori

· Per garantire una user experience sempre più fluida, il Gruppo fornisce un supporto continuo, accanto alla distribuzione. Ciò include aggiornamenti software over-the-air (OTA) e servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) dell’hardware, affiancati da monitoraggio e controllo remoto. Queste funzionalità garantiscono un’affidabilità costante e consentono continui miglioramenti delle prestazioni grazie ai dati operativi in tempo reale.

· RaaS one-stop e piani di espansione: l’innovativo modello Robot-as-a-Service (RaaS) del Gruppo trasforma la robotica da una vendita una tantum a un servizio flessibile e continuativo. Fornito attraverso piani di abbonamento, questo modello riduce i costi iniziali, migliora il flusso di cassa e offre ai clienti un ROI immediato. Gestendo la manutenzione, gli aggiornamenti software, il potenziamento hardware e il monitoraggio remoto, il Gruppo garantisce valore a lungo termine ai propri clienti, mantenendo al contempo i miglioramenti delle prestazioni attraverso l’integrazione dei dati reali.

Il modello RaaS è già stato implementato con partner globali come DHL, Nestlé e Maersk, dimostrando la sua versatilità in diversi settori. Questa strategia RaaS End-to-End posiziona il Gruppo non solo come produttore di robotica AI, ma anche come partner di servizi e operazioni a lungo termine, consentendo ai clienti di diversi settori di beneficiare di soluzioni robotiche sostenibili e reali.

· Hyundai Motor Group intende potenziare l’utilizzo attraverso una commercializzazione tempestiva, implementando una strategia di lancio graduale di Atlas. Grazie alla rete globale del Gruppo, si prevede che ciò genererà una domanda di decine di migliaia di unità Atlas. Attraverso Atlas, il Gruppo mira ad apprendere continuamente dai dati reali accumulati e a migliorare l’usabilità, andando oltre il settore automobilistico per espandersi in altri settori manifatturieri.

I robot Spot e Stretch sono già ampiamente utilizzati e, grazie a questa convalida, saranno estesi a mercati esterni, tra cui la logistica, l’energia, l’edilizia e la gestione delle strutture.

· Inoltre, Hyundai Motor Group ha recentemente annunciato un investimento di 125,2 miliardi di KRW in Corea dal 2026 e per i prossimi cinque anni. Questo investimento si concentrerà principalmente sul progresso della robotica alimentata dalle tecnologie di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di garantire motori di crescita futuri e promuovere un ecosistema robotico innovativo in Corea. Oltre alla robotica, questo investimento su larga scala dovrebbe accelerare lo sviluppo di un ecosistema di energia verde e, in ultima analisi, rafforzare la posizione della Corea come polo globale di innovazione nella mobilità.

· Il Gruppo ha previsto anche di investire 26 miliardi di dollari negli Stati Uniti in quattro anni a partire dal 2025. Ciò consentirà di ampliare la collaborazione con le principali aziende statunitensi nei settori della robotica, dell’intelligenza artificiale, della guida autonoma e di altre tecnologie del futuro. Nell’ambito di questa iniziativa, sarà realizzato un nuovo stabilimento di robotica con una capacità produttiva annua di 30.000 unità, che diventerà un importante polo produttivo per il crescente ecosistema della robotica. Il Gruppo prevede che questi investimenti rafforzeranno la cooperazione economica tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti, stimoleranno la crescita economica in entrambi i paesi e creeranno nuove opportunità di business in vari settori, rafforzando la competitività del Gruppo nella mobilità e nelle tecnologie del futuro.

3. Collaborazione con le aziende leader nel campo dell’AI: apertura di un nuovo capitolo nell’innovazione della robotica basata sull’intelligenza artificiale

Nell’ottica di andare oltre i confini del network di valore condiviso del Gruppo, Boston Dynamics ha annunciato una partnership strategica con Google DeepMind per accelerare lo sviluppo tecnologico dei robot umanoidi di nuova generazione.

Questa collaborazione integrerà le competenze all’avanguardia di Boston Dynamic nella robotica con i modelli di base dell’intelligenza artificiale robotica di Google DeepMind, promuovendo lo sviluppo di tecnologie innovative.

Boston Dynamics è leader mondiale nella robotica e vanta competenze di livello mondiale in questo settore, nel quale ha sempre rivestito un ruolo pionieristico.

Google DeepMind è uno dei laboratori all’avanguardia del settore e negli ultimi anni ha sviluppato i suoi modelli di base di intelligenza artificiale per robot, tra cui Gemini Robotics, basati sul potente modello di intelligenza artificiale generativa multimodale su larga scala Gemini. I suoi modelli sono progettati per consentire a robot di qualsiasi forma e dimensione di percepire, ragionare, utilizzare strumenti e interagire con gli esseri umani.

Boston Dynamics e Google DeepMind inaugureranno una nuova era nella ricerca di questo settore, integrando la robotica all’avanguardia con tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Questa partnership strategica è destinata a diventare una forza trainante nella trasformazione del futuro della mobilità.

Insieme, i due partner mirano ad accelerare la ricerca sui modelli di intelligenza artificiale per controllare robot complessi, per compiti ad alto impatto e per scalare l’adozione dei robot in modo sicuro ed efficiente.

“La convergenza tra robotica e intelligenza artificiale rappresenta più di un progresso tecnologico. Si tratta di un’innovazione trasformativa che renderà la vita umana più sicura e più ricca. Integrando le capacità di Boston Dynamics e Google DeepMind, stiamo compiendo un passo significativo verso la ridefinizione del paradigma futuro del settore”. – Zachary Jackowski, Vice President e General Manager di Atlas di Boston Dynamics.

“Siamo entusiasti di iniziare a lavorare con il team di Boston Dynamics per esplorare le possibilità offerte dal loro nuovo robot Atlas, mentre sviluppiamo nuovi modelli per ampliare l’impatto della robotica e la diffusione dei robot in modo sicuro ed efficiente”. – Carolina Parada, Senior Director of Robotics di Google DeepMind.

Le esperienze interattive di robotica AI presenti allo stand espositivo del Gruppo Hyundai Motor al CES 2026

Dal 6 al 9 gennaio 2026, presso il Las Vegas Convention Center, i visitatori dello stand di Hyundai Motor Group possono esplorare le capacità all’avanguardia della sua robotica AI attraverso dimostrazioni dal vivo ed esperienze immersive che presentano la robotica AI nella vita quotidiana e nelle applicazioni industriali.

Saranno in esposizione Spot, Stretch e Atlas di Boston Dynamics; X-ble Shoulder, ACR (Automatic Charging Robot) e MobED (Mobile Eccentric Droid) di Hyundai Motor Group Robotics LAB, che hanno vinto il premio Best of Innovation Award al CES 2026. Accanto a questi, IONIQ 5 Robotaxi di Motional; e AMR (Autonomous Mobile Robot), Cobot (Collaborative Robot) e Parking Robot di Hyundai WIA.

Cosa sarà presente allo stand: