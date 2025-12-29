Hyundai Motor Group conferma la sua leadership globale nella sicurezza, conquistando 21 premi TOP SAFETY PICK e TOP SAFETY PICK+ nelle valutazioni 2025 dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS). Si tratta del numero più alto di riconoscimenti mai ottenuto da un gruppo automobilistico, confermando Hyundai Motor Group al vertice del settore per il secondo anno consecutivo.

Tra i 21 modelli premiati, 18 hanno ottenuto il massimo riconoscimento TSP+ 2025, segnando un notevole incremento rispetto ai 12 premi TSP+ del 2024 e sottolineando la capacità del Gruppo di soddisfare requisiti di sicurezza sempre più rigorosi.

Tra i vincitori del TOP SAFETY PICK+ 2025, i SUV elettrici di punta del Gruppo (la nuova Hyundai IONIQ 9 2026 e la Kia EV9 2025-26) hanno ottenuto ottime valutazioni in tutte le categorie, conquistando il massimo punteggio in tutti i test di resistenza agli urti e di prevenzione delle collisioni.

I risultati confermano i solidi principi di sicurezza della piattaforma Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group, che supporta un numero crescente di veicoli elettrici in diversi segmenti.

Diversi modelli basati su E-GMP hanno ottenuto il premio TOP SAFETY PICK+ 2025 secondo i più severi criteri IIHS, dimostrando l’approccio a livello di piattaforma del Gruppo nella protezione dei passeggeri, nella solidità strutturale e nelle tecnologie avanzate di sicurezza nell’era dell’elettrificazione.

I nuovi requisiti IIHS

Rispetto agli anni precedenti, nel 2025 l’IIHS ha infatti innalzato significativamente i requisiti per l’assegnazione del TOP SAFETY PICK+, ponendo un’attenzione ancora maggiore alla protezione dei passeggeri dei sedili posteriori.

Il test di sovrapposizione anteriore moderata, aggiornato secondo i nuovi standard, introduce manichini posteriori che rappresentano passeggeri di corporatura più piccola, come bambini o adulti di bassa statura, consentendo una valutazione ancora più realistica e rigorosa del rischio di lesioni in caso di incidente.

Per ottenere il TOP SAFETY PICK 2025, un veicolo deve ricevere valutazioni “good” nei test di sovrapposizione frontale ridotta e nei test laterali aggiornati e una valutazione “acceptable” nel test di sovrapposizione frontale moderata aggiornato, oltre a ottenere valutazioni “acceptable” o “good” nella prevenzione degli urti frontali con pedoni e avere fari di serie con punteggio “acceptable” o “good”.

Per il TOP SAFETY PICK+ 2025, il veicolo deve ricevere valutazioni “good” nei test di sovrapposizione frontale ridotta, sovrapposizione frontale moderata aggiornata e test laterali aggiornati, oltre a soddisfare i requisiti di prevenzione degli urti frontali con pedoni e dei fari.

IIHS e leadership nel settore della sicurezza

L’IIHS è un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro che mira a ridurre gli incidenti stradali attraverso ricerca, valutazione e informazione ai consumatori. I premi TSP e TSP+ sono riconosciuti come tra le valutazioni di sicurezza più rigorose e affidabili nel settore automobilistico mondiale.

Ottenendo per il secondo anno consecutivo il maggior numero di premi TSP e TSP+, Hyundai Motor Group conferma ancora una volta la propria leadership nella protezione dei passeggeri e nella prevenzione degli incidenti, ribadendo l’impegno a lungo termine per la sicurezza dei clienti in tutto il mondo.