Hyundai Motor Group al CES 2026 svelerà Ia sua strategia per la robotica basata sull’AI

Hyundai Motor Group (il Gruppo) ha anticipato i contenuti della sua imminente partecipazione al CES 2026, dove svelerà la sua strategia “AI Robotics Strategy”.

Con il tema ‘Partnering Human Progress’, il Gruppo illustrerà infatti gli sviluppi della tecnologia robotica basata sull’intelligenza artificiale, all’interno del suo network di competenze condivise, e delineerà le strategie per accelerare la commercializzazione di questa innovazione focalizzandosi sulla collaborazione uomo-robot e sull’integrazione tecnologica a livello di Gruppo.

La conferenza stampa si svolgerà lunedì 5 gennaio 2026, dalle 13:00 alle 13:45 PST (22:00-22:45 CET) presso il Mandalay Bay Convention Center di Las Vegas. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Gruppo.

Il debutto del nuovo robot AtlasⓇ di Boston Dynamics

Al CES 2026, Boston Dynamics mostrerà al pubblico il nuovo robot AtlasⓇ, portandolo per la prima volta fuori dai suoi laboratori.

La nuova generazione di questo robot rappresenta un passo concreto verso la commercializzazione della robotica AI, sottolineando l’impegno del Gruppo nello sviluppo di soluzioni di robotica sicure e adattabili.

Formazione, apprendimento e crescita nel campo della robotica AI grazie al network di valore condiviso di Hyundai Motor Group

Il Gruppo svelerà i suoi piani strategici di apprendimento, formazione e sviluppo nel campo della robotica AI, sfruttando il suo network e l’approccio Software-Defined Factory (SDF).

L’approccio SDF di Hyundai Motor Group comprende sia una strategia di produzione innovativa sia una fabbrica intelligente di ultima generazione gestita tramite dati e software, che massimizza la flessibilità e l’agilità dell’intero processo produttivo, gettando le basi dell’innovazione manifatturiera.

Il Gruppo intende, così, gestire l’intera catena del valore, dallo sviluppo della robotica AI all’apprendimento, fino alla formazione e alle operazioni, grazie al ricorso a capacità integrate che spaziano dai componenti robotici alla logistica e al software.

Esperienze interattive di robotica AI al CES 2026

Dal 6 al 9 gennaio, presso il Las Vegas Convention Center, i visitatori potranno accedere all’allestimento immersivo di Hyundai Motor Group dedicato alle applicazioni reali delle tecnologie di robotica AI.

L’esperienza includerà scenari interattivi che illustrano l’impatto positivo della robotica AI negli ambienti di lavoro e nella vita quotidiana, ma anche una ricostruzione dell’ambiente di ricerca robotica del Gruppo per coinvolgere i visitatori nell’innovazione volta al progresso per l’umanità.