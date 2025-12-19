Un’idea nata da uno studio sull’utilizzo del vetro blu per proteggere e conservare l’olio

Carapelli presenta Carapelli Blu, l’olio extravergine di oliva 100% Italiano confezionato in una bottiglia di vetro blu. Un’ innovazione dirompente nel panorama dell’extravergine: il blu entra in scena da protagonista dove solitamente il verde è di casa.

L’olio EVO è un prodotto vivo e unico, delicato per natura: luce e calore possono accelerarne l’invecchiamento, incidendo su aroma e gusto. Per questo la conservazione è fondamentale e il packaging diventa decisivo lungo tutta la vita del prodotto.

La scelta del vetro blu nasce dai risultati dello studio promosso dall’Istituto Nutrizionale Carapelli – Fondazione ETS con l’Università di Perugia. Per dodici mesi la ricerca ha analizzato il comportamento dell’olio extravergine confezionato in vetri di colore diverso, in condizioni che riproducono l’esposizione a scaffale. Il vetro blu ha dimostrato una maggiore capacità di proteggere dalla luce e rallentare l’ossidazione, preservando più a lungo freschezza,

sapore e aroma dell’olio.

Queste evidenze hanno guidato Carapelli nello sviluppo di un prodotto che esemplifica il modo in cui il brand tutela la qualità in ogni dettaglio: massima cura nella selezione della materia prima, attenzione al profilo sensoriale e scelta di un packaging distintivo e valorizzante ma che non è solo design, bensì strumento di protezione.

La forma evolve, ma l’essenza resta. Carapelli Blu è un olio extravergine 100% italiano, una proposta che si colloca nel mondo degli oli di alta gamma Carapelli: la massima espressione dell’arte olearia del brand e il risultato di un impegno costante nell’innovazione.

È un prodotto che parla a chi cerca la qualità e ama portare in cucina qualcosa di esclusivo e prezioso. Il colore blu aggiunge una nota elegante alla tavola e valorizza l’esperienza d’uso dell’olio, rendendolo perfetto anche come idea regalo, per la tavola delle feste o in generale per una cena, in alternativa alla classica bottiglia di vino.