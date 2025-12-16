Salvatore Santucci is back

Nel cuore del Vomero un poker di impasti



Finalmente Salvatore Santucci è tornato. Nel cuore pulsante del Vomero, tra tradizione, ricerca e passione autentica, il maestro dell’impasto firma un nuovo capitolo della sua storia gastronomica e lo fa con una proposta innovativa: un poker di impasti che raccontano anni di studio, sperimentazione e amore per l’arte bianca ridefinendo l’esperienza della pizza contemporanea. “Eccomi qua nuovamente con la farina tra le dite al posto di comando ovvero accanto al forno” dichiara Salvatore “inizia per me una nuova avventura in uno dei posti più calorosi e popolosi di Napoli”. Il poker di impasti proposto dal maestro Santucci prevede quello al carbone vegetale leggero, fragrante e altamente alveolato, con una consistenza morbida e un morso pulito, l’impasto integrale dal profilo aromatico intenso, ricco di fibre e dal gusto rustico. E poi quello alla curcuma spezia antica e preziosa, utilizzata non solo per il suo colore dorato e inconfondibile, ma per il contributo aromatico e la sua naturale leggerezza al palato ed infine forse quello più famoso ovvero il verace risultato di equilibrio e curiosità, un connubio tra classicità e innovazione. La pizzeria Salvatore Santucci, punto di riferimento per gli amanti della vera pizza napoletana evoluta, ha una visione chiara e ambiziosa ovvero quella di mettere l’impasto al centro, valorizzandolo come elemento identitario e narrativo.



“C’è necessità di proteggere la pizza, dal 2017 Patrimonio UNESCO, e io cerco di farlo tutti i giorni attraverso la mia filosofia del buono sano bello rispettando gli impasti, le cotture e i tempi di lievitazioni”. Buono perché nasce da ingredienti veri e tecniche corrette, sano perché rispettoso dell’organismo e della materia, bello perché ogni gesto deve avere armonia e senso ecco le parole chiave di Salvatore Santucci che vi aspetta tutti i giorni nel cuore del Vomero per degustare percorsi gastronomici fatti non solo di pizza ma anche di pizza fritta, sfizi e una selezione di drink.