Nuova Hyundai NEXO ottiene le cinque stelle per la sicurezza nei test EuroNCAP

Hyundai continua a dimostrare la propria eccellenza nell’innovazione ottenendo numerosi riconoscimenti a livello globale, grazie all’attenta progettazione dei propri veicoli che pone le persone sempre al centro. Tra questi spicca la valutazione di 5 stelle ottenuta da Nuova Hyundai NEXO nei più recenti test condotti dall’organizzazione indipendente EuroNCAP, sinonimo dei più elevati standard di sicurezza.

Questo importante riconoscimento si aggiunge alle 5 stelle già ottenute in precedenza da IONIQ 5, IONIQ 6 e IONIQ 9.

Valutazioni eccellenti in tutte e quattro le aree chiave

Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) è l’organizzazione indipendente più autorevole in Europa per la valutazione della sicurezza dei veicoli. La valutazione delle auto è divisa in quattro aree chiave: protezione degli occupanti adulti, protezione degli occupanti bambini, protezione degli utenti della strada vulnerabili come pedoni e ciclisti e prestazioni dei sistemi di assistenza alla sicurezza.

Hyundai NEXO ha ottenuto un punteggio elevato in tutte e quattro le categorie. Particolarmente significativa è stata la sua performance nella protezione degli occupanti adulti, con un punteggio del 90%, e nella protezione dei occupanti bambini (85%), cui si aggiungono risultati estremamente positivi in entrambe le restanti categorie. Il raggiungimento della valutazione più alta sottolinea ancora una volta gli ottimi standard di Hyundai in materia di sicurezza e l’elevata qualità dei suoi sistemi di assistenza alla guida.

Sul fronte della sicurezza, NEXO ha sempre rappresentato un’eccellenza: la generazione precedente, infatti, è stata il primo veicolo a celle a combustibile testato da EuroNCAP nel 2018 e, già allora, il modello ha ricevuto la valutazione massima di cinque stelle. Una dimostrazione di come Hyundai sia da tempo un’azienda all’avanguardia, che garantisce i massimi standard di sicurezza e innovazione al servizio delle persone.

Informazioni su Euro NCAP

Euro NCAP organizza crash-test e test di sicurezza sui nuovi veicoli, offendo ai consumatori una valutazione realistica e indipendente delle performance di sicurezza di alcune delle auto più popolari vendute in Europa. Fondata nel 1997 e sostenuta da diversi Governi europei, organizzazioni automobilistiche, dei consumatori e delle assicurazioni, Euro NCAP è rapidamente diventata un catalizzatore per promuovere significativi miglioramenti alla sicurezza nella progettazione delle auto.