Hyundai e Healthy Seas: cinque anni di partnership globale all’insegna della tutela degli oceani e dell’educazione ambientale

Hyundai celebra il quinto anniversario della collaborazione con la Healthy Seas Foundation, organizzazione non profit impegnata nella rimozione dei rifiuti marini e nel ripristino degli ecosistemi oceanici.

Una partnership diventata un punto di riferimento per una crescita responsabile e per il coinvolgimento delle comunità a livello globale, capace di raggiungere traguardi significativi e di fissare obiettivi ancora più ambiziosi per il futuro.

La collaborazione affonda le sue radici nella vision Progress for Humanity di Hyundai e si inserisce nella strategia di CSV dell’azienda strutturata attorno ai tre pilastri Earth, Hope e Mobility, che guidano numerose iniziative dell’azienda. I primi due pilastri rivestono un ruolo fondamentale nel lavoro con Healthy Seas, generando un impatto ambientale diretto e offrendo attività educative che portano speranza alle nuove generazioni.

“Siamo orgogliosi di celebrare cinque anni di risultati insieme a Healthy Seas e restiamo pienamente impegnati in questa collaborazione dal grande valore. Insieme non solo stiamo ripristinando gli ecosistemi, ma stiamo anche educando e ispirando le comunità di tutto il mondo a costruire un futuro più sostenibile” – dichiara Dongchul Hwang, Vice President e Head of Future Business & Sustainability Group di Hyundai Motor Company.

Una missione condivisa per mari più puliti, sani e protetti

Healthy Seas opera per proteggere gli ecosistemi marini rimuovendo reti da pesca abbandonate e altri rifiuti dannosi. Iniziata nel 2021 in Europa, la partnership si è estesa globalmente toccando anche Corea e Stati Uniti.

Le attività si concentrano su operazioni di pulizia — da riva, in acqua e tramite immersioni in profondità — con benefici immediati per la biodiversità e per le comunità locali. I rifiuti recuperati vengono poi selezionati: le reti da pesca idonee vengono inviate ad Aquafil, dove vengono rigenerate insieme ad altri materiali in nylon dismessi in filato ECONYL®. Questo filato è utilizzato per realizzare prodotti più sostenibili, come i tappetini presenti nella maggior parte delle IONIQ 5, IONIQ 6, IONIQ 9, INSTER, SANTA FE e NEXO destinate al mercato europeo.

Tra i risultati più rilevanti: la rimozione di 320 tonnellate di rifiuti marini in 10 Paesi. Le operazioni “Ghost Farms”, sostenute esclusivamente da Hyundai, hanno permesso di recuperare habitat interi attraverso la bonifica di siti di acquacoltura abbandonati, che nel tempo diventano fonti di inquinamento rilasciando detriti, plastica e altre sostanze nocive.

Educare le nuove generazioni alla tutela dell’ambiente

In linea con la strategia CSV e con il pilastro Hope di Hyundai, l’educazione rappresenta un elemento chiave della partnership. Workshop, attività interattive ed esperienze in realtà virtuale (VR) hanno coinvolto finora 4.861 partecipanti in tutto il mondo.

Un esempio significativo è la collaborazione avviata con Hyundai, Healthy Seas e la Technical University of Munich (TUM), che ha portato alla realizzazione di un programma educativo basato sullo ‘SVan’: un laboratorio di robotica mobile integrato in una Hyundai STARIA. L’iniziativa ha permesso a studenti e insegnanti di esplorare soluzioni per la conservazione marina e scoprire come la tecnologia — inclusi i robot sviluppati dalla TUM — possa contribuire in modo concreto.

Un impatto cresciuto nel tempo

La partnership tra Hyundai e la Healthy Seas Foundation ha continuato a evolvere, ampliando la propria presenza globale e moltiplicando l’impatto delle iniziative sul territorio e sugli oceani.

Tra le tappe più significative:

2021: Avvio della collaborazione in sette Paesi europei; prima operazione di pulizia in un allevamento ittico abbandonato a Itaca, Grecia;

Avvio della collaborazione in sette Paesi europei; prima operazione di pulizia in un allevamento ittico abbandonato a Itaca, Grecia; 2022: Ritorno a Itaca per un intervento su larga scala; estensione delle attività alla Corea; primi eventi educativi in collaborazione con la Tate nel Regno Unito;

Ritorno a Itaca per un intervento su larga scala; estensione delle attività alla Corea; primi eventi educativi in collaborazione con la Tate nel Regno Unito; 2023: Avvio delle attività negli Stati Uniti; prima operazione di pulizia nel sito UNESCO del Lago di Ocrida;

Avvio delle attività negli Stati Uniti; prima operazione di pulizia nel sito UNESCO del Lago di Ocrida; 2024: Bonifica di tre allevamenti ittici abbandonati in Grecia; lancio di programmi universitari dedicati alle ghost farms;

Bonifica di tre allevamenti ittici abbandonati in Grecia; lancio di programmi universitari dedicati alle ghost farms; 2025: Partecipazione alla Ocean Conference e riconoscimento dell’iniziativa in una sessione virtuale della UN Ocean Conference.

“In questi cinque anni, la nostra collaborazione con Hyundai è diventata un modello olistico di tutela degli oceani, combinando operazioni di pulizia su larga scala, innovazione circolare, collaborazione con le comunità di pescatori ed educazione delle future generazioni. Questa partnership dimostra cosa sia possibile quando industria e organizzazioni ambientaliste lavorano insieme: risultati concreti oggi e un cambiamento significativo per il futuro dei nostri mari” – dichiara Veronika Mikos, Direttrice di Healthy Seas.

Un impegno sul territorio, anche italiano

Insieme a Healthy Seas, Hyundai ha recentemente promosso sul territorio una giornata di sensibilizzazione e pulizia sulle rive del Lago di Pusiano, nel cuore della Brianza, coinvolgendo oltre 100 studenti dell’Istituto Comprensivo G.D. Romagnosi di Carate Brianza. L’iniziativa – realizzata con il supporto di TourInCanoa Club ASD – ha offerto ai ragazzi un’esperienza concreta di cura dell’ambiente, combinando laboratori pratici, giochi educativi, momenti di confronto e un’uscita in canoa. Un’occasione unica per sensibilizzare le nuove generazioni sul valore della biodiversità e sui rischi delle ghost nets. Questo progetto riflette appieno lo spirito della partnership tra Hyundai e Healthy Seas Foundation: unire formazione, partecipazione attiva e innovazione circolare per ispirare i giovani e promuovere un futuro più sostenibile, partendo dai territori in cui vivono.

Una partnership che si rafforza e guarda con determinazione al futuro

La partnership tra Hyundai e la Healthy Seas Foundation incarna la determinazione dell’azienda nell’affrontare le grandi sfide globali attraverso soluzioni innovative, concrete e durature, in piena coerenza con i pilastri CSV Earth, Hope e Mobility.

Integrando la tutela degli ecosistemi marini con la valorizzazione delle comunità, Hyundai conferma e rafforza il proprio impegno nel proteggere l’ambiente e nel sostenere le generazioni future, contribuendo a costruire un domani più sano, consapevole e resiliente.