Nuova Hyundai NEXO debutta in Italia: design, tecnologia e un innovativo powertrain per 826 km di autonomia a idrogeno

Hyundai annuncia i listini e l’apertura degli ordini di Nuova NEXO, la seconda generazione del SUV elettrico a celle a combustibile a idrogeno del Brand, frutto di quasi 30 anni di esperienza nella tecnologia FCEV, che hanno consacrato il Brand come riferimento globale nella mobilità a idrogeno.

Terza generazione di SUV fuel cell di Hyundai che fa seguito a ix35 Fuel Cell, primo modello a celle a combustibile a idrogeno prodotto in serie al mondo lanciato da Hyundai nel 2013, e alla prima generazione di NEXO, introdotta nel 2016 con innovative caratteristiche e tecnologie, Nuova NEXO rappresenta un significativo passo avanti per la mobilità a idrogeno e per la mobilità sostenibile nel suo complesso.

Questo lancio ribadisce l’impegno dell’azienda nei confronti di una strategia di elettrificazione diversificata, dai veicoli elettrici a batteria fino ai veicoli elettrici a celle a combustibile, passando attraverso le diverse motorizzazioni ibride.

Nuova NEXO consolida così una leadership costruita nel tempo nel mondo della mobilità a idrogeno, capace di offrire efficienza, tempi di rifornimento ridotti e autonomia estesa. Con una nuova architettura tecnica, un design completamente rivoluzionato e un pacchetto tecnologico profondamente evoluto, il modello interpreta la visione Hyundai per una mobilità sostenibile e multi-tecnologica, pensata per rispondere alle esigenze reali delle persone e per anticipare le trasformazioni energetiche del futuro.

Art of Steel: l’essenza più elegante della tecnologia

Nuova NEXO è il primo modello Hyundai ad abbracciare il nuovo e innovativo linguaggio stilistico del Brand, Art of Steel: un approccio distintivo che combina solidità, funzionalità ed estetica in un equilibrio impeccabile, in cui ogni linea è pensata per avere un ruolo preciso.

Le superfici della carrozzeria assumono un ruolo centrale: la scocca è modellata attraverso volumi scolpiti e tensioni visive che trasmettono immediate sensazioni di pulizia formale, innovazione e robustezza strutturale. La firma luminosa HTWO, sviluppata specificamente per i modelli fuel cell, non solo conferisce alla vettura una riconoscibilità immediata, ma diventa parte integrante della sua identità, segnando con decisione il volto di una tecnologia diversa e avanzata.

Il nuovo processo di verniciatura a tre strati amplifica la percezione di qualità percepita. Le tonalità – tra cui le nuove Ocean Indigo Matte e Goyo Copper Pearl – catturano e riflettono la luce in modo dinamico, restituendo alla vettura una presenza scenica sempre diversa in base al contesto. Anche gli elementi funzionali contribuiscono all’eleganza complessiva: le proporzioni equilibrate, la cura aerodinamica di frontale e fiancate e il nuovo disegno dei cerchi – da 18” o 19” – definiscono una vettura moderna, raffinata e sorprendentemente armoniosa.

L’abitacolo riflette gli stessi principi, interpretati però attraverso la lente di una tecnologia intuitiva e del benessere a bordo. Lo spazio è stato ridisegnato per essere ampio e arioso, grazie alla posizione ribassata della plancia e alla continuità visiva creata dal nuovo doppio display curvo da 12,3”, che integra strumentazione e infotainment in un unico arco digitale. I materiali sostenibili, accuratamente selezionati, si combinano a superfici morbide al tatto e a finiture ricercate, generando un ambiente minimalista e accogliente.

L’aumento delle dimensioni e delle possibilità di regolazione dei sedili ha migliorato l’abitabilità per tutti gli occupanti, mentre il bagagliaio – fino a 510 litri – rende la vettura adatta anche ai viaggi più lunghi. I sedili Relaxation completano l’esperienza con una postura pensata per offrire massima ergonomia e sostegno, trasformando ogni spostamento in un momento di comfort.

Tecnologia e dotazioni: un ecosistema connesso e sicuro

Con Nuova NEXO, Hyundai ribadisce la sua visione secondo cui la tecnologia non è un semplice strumento, ma un ecosistema che accompagna il conducente in ogni fase dell’esperienza di guida in maniera naturale e concreta. Il sistema di infotainment con doppio display curvo è pratico e appagante da utilizzare: la qualità grafica, la reattività e la semplicità di navigazione sono ai massimi livelli, mentre l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto wireless consente un collegamento immediato con i dispositivi personali. La gestione delle funzioni avviene tramite un’interfaccia snella e intuitiva, che riduce la distrazione e viene aggiornata tramite tecnologia OTA.

Una delle novità più significative è l’introduzione della Voice Recognition Generative AI, che permette conversazioni più naturali, contestuali e articolate. Il sistema è in grado di comprendere frasi complesse, adattarsi al linguaggio dell’utente e attivare numerose funzioni dell’auto senza distogliere l’attenzione dalla guida. A questo si affiancano l’Head-Up Display da 12” e la Digital Key 2.0, che consente di aprire, chiudere e avviare l’auto tramite smartphone compatibili.

L’esperienza sonora raggiunge livelli elevatissimi grazie all’impianto Bang & Olufsen con 14 altoparlanti, progettato per offrire un audio ricco, preciso e immersivo. L’integrazione di tecnologie come l’Active Road Noise Control contribuisce a creare un abitacolo estremamente silenzioso, valorizzando la naturale quiete del powertrain fuel cell.

Sul fronte della sicurezza, il pacchetto Hyundai SmartSense – ulteriormente evoluto – copre l’intero spettro delle funzioni di assistenza alla guida più avanzate: per supportare il conducente e garantire sicurezza e comfort in ogni contesto.

Prestazioni, autonomia e sistema fuel cell: un nuovo riferimento per la mobilità a idrogeno

l cuore tecnologico della Nuova NEXO è la sua avanzata architettura fuel cell, che rappresenta un ulteriore passo avanti nel panorama della mobilità a idrogeno. La nuova cella a combustibile è stata ottimizzata per migliorare l’efficienza termica e la capacità di conversione dell’idrogeno in energia, mentre il motore elettrico eroga 204 CV (150 kW) e 350 Nm di coppia per una guida fluida e sorprendentemente reattiva. L’accelerazione 0–100 km/h in 7,8 secondi e la velocità massima di 176 km/h sottolineano la maturità raggiunta dalla tecnologia FCEV, che combina la prontezza tipica dell’elettrico con una continuità di erogazione naturale e progressiva.

Uno dei principali punti di forza di Nuova NEXO è la straordinaria autonomia: con serbatoi capaci di immagazzinare 6,69 kg di idrogeno, la vettura raggiunge fino a 826 km nel ciclo misto WLTP, posizionandosi tra le percorrenze più alte nel panorama dei veicoli elettrici a zero emissioni allo scarico. Il rifornimento, completabile in circa cinque minuti nelle stazioni dedicate, restituisce la praticità e immediatezza di un’auto tradizionale, rendendo l’idrogeno una soluzione concreta, versatile e facilmente integrabile anche per gli utilizzi più intensivi.

La nuova generazione introduce inoltre una capacità di traino fino a 1.000 kg, un risultato importante per una vettura fuel cell e una prova ulteriore della sua maturità tecnica. Le tecnologie e-Handling e Smart Regenerative System lavorano insieme per modulare la risposta del veicolo in base alle condizioni della strada, migliorando stabilità, fluidità e recupero energetico.

Allestimenti e listino

La gamma italiana della Nuova Hyundai NEXO si articola in due allestimenti, entrambi concepiti per offrire un livello di dotazioni estremamente ricco. La base della gamma è la Business, con un listino di € 72.600. Pensata per offrire già un equipaggiamento completo, si distingue per i cerchi in lega da 18”, fari Full LED Wide Projection, luci di posizione e posteriori a LED, maniglie a scomparsa automatiche e portellone posteriore elettrico. La praticità quotidiana è garantita anche dagli specchietti laterali regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente, oltre alla funzionalità Vehicle-to-Load, disponibile sia all’interno sia all’esterno, per alimentare dispositivi elettrici tramite l’auto. L’abitacolo accoglie con un ambiente moderno e high-tech: il nuovo Cluster SuperVision da 12,3” si integra con il sistema di navigazione touchscreen da 12,3”, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, aggiornamenti OTA, servizi telematici Bluelink®, ricarica wireless per smartphone e connessioni USB-C dedicate. Il comfort è assicurato da dotazioni come climatizzatore automatico bi-zona, volante riscaldabile, sensore pioggia, retrovisore elettrocromico, sedili anteriori a regolazione elettrica e riscaldati e sedili posteriori abbattibili 60:40.

La guida beneficia del cambio Shift-by-Wire, delle palette al volante, del Drive Mode Select e del freno di stazionamento elettrico EPB. Sul fronte della sicurezza, l’allestimento Business offre una dotazione Hyundai SmartSense completa, che include la frenata automatica con riconoscimento avanzato anche agli incroci (FCA 2.0), il mantenimento al centro della corsia (LKA 2.0), il Cruise Control Adattivo con Stop & Go (SCC 2.0), il monitoraggio dell’angolo cieco (BCA) e il Rear Occupant Alert con sensore (ROA), oltre al Surround View Monitor (SVM) per una visibilità a 360°. Si aggiungono anche funzionalità come il Blind-Spot View Monitor (BVM), Highway Driving Assist 2.0 (HDA 2.0), Remote Smart Parking Assist (RSPA 2.0), il Parking Collision Avoidance Assist (PCA), attivo anche con sensori posteriori, anteriori e laterali, l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) e il Manual Speed Limit Assist (MSLA).

Al vertice della gamma si colloca l’allestimento XClass, che ha un listino di € 80.500 e porta con sé un livello ulteriore di esclusività. Sul piano estetico introduce cerchi in lega leggera da 19” e dettagli esclusivi, mentre all’interno l’abitacolo si veste di sedili in pelle, con funzione di ventilazione per quelli anteriori e riscaldamento anche per la seconda fila. Il sedile del guidatore integra inoltre la funzione Memory, mentre la pedaliera in metallo sottolinea il carattere premium dell’allestimento. Dal punto di vista tecnologico, XClass aggiunge la Digital Key 2.0 – che consente di aprire, chiudere e avviare l’auto tramite smartphone compatibili, semplificando la quotidianità – l’Head-Up Display da 12” – che proietta informazioni chiave sul parabrezza, e un sistema audio Bang & Olufsen Sound System con amplificatore e 14 altoparlanti, progettato per offrire un’esperienza sonora immersiva.

Per i clienti che desiderano il massimo della tecnologia, Nuova NEXO può essere ulteriormente arricchita con il Tech Pack, disponibile in abbinamento a XClass, che include il tetto panoramico, gli specchietti retrovisori digitali, il retrovisore interno digitale e i sedili Relaxation per la prima fila.