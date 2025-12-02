Nuovi prodotti Pernigotti per Natale

Numerose novità da Pernigotti SpA per le prossime festività di fine anno. La storica azienda dolciaria, controllata da JP Morgan e Invitalia, ha infatti distribuito i nuovi prodotti per Avvento, Natale e Epifania. Innanzitutto, è già in vendita il nuovissimo Gianduiotto al Pistacchio, una raffinata interpretazione dell’iconica pralina dove la dolcezza del gianduia al latte si arricchisce del gusto intenso dei pistacchi tostati. Arrivati sugli scaffali anche le nuove Scatole Regalo, tra cui quella particolarmente ricca con 16 gianduiotti assortiti nei gusti classico, fondente, caramello salato e anche pistacchio. L’azienda di Novi Ligure ha inoltre lanciato la Gemma Lampone e la Gemma Biscotto, composte da un guscio croccante di cioccolato che avvolge un morbido ripieno al frutto rosso o arricchito da una granella di biscotto. Disponibili pure le nuove linee di Torroni e Torroncini, nei gusti classico, morbido alla nocciola e mandorla, al caramello salato o anche ricoperti di cioccolato fondente. Novità di quest’anno sono i torroni e i torroncini morbidi agli agrumi ricoperti di cioccolato bianco.

Per quanto riguarda i prodotti Walcor, uno dei brand di Pernigotti SpA, è in vendita la nuova gamma di Calendari dell’Avvento, realizzati in collaborazione con Warner Bros e Fondazione Milano Cortina 2026, caratterizzati da un’originale forma “a casetta”: sono dedicati ai personaggi più amati dei Looney Tunes nella versione “Squadra Olimpica Team Italia” e contano 24 cioccolatini sagomati al cioccolato finissimo, oltre ad una sorpresa personalizzata. Sugli scaffali sono disponibili pure due nuovissimi Calendari dell’Avvento dedicati a Batman e Superman, i mitici supereroi di DC Comics. In arrivo, inoltre, un’ampia selezione di Monete di cioccolato al latte, anche con licenze prestigiose come Barbie, Hello Kitty, Hot Weels, Peanuts, Minions e 44 Gatti. Per il Natale, sono disponibili i pupazzetti Gnomo e Pan di Zenzero e le Sfere di metallo contenenti monete di cioccolato, oltre ai nuovi Sacchetti delle Feste con tanti dolcetti. Infine, per l’Epifania è in arrivo una nuova linea di Calze della Befana, che comprende le due nuove licenze Looney Tunes e Nerf, la property Le Principesse Incantate e le Calze classiche ski-patch a forma di scarpone da neve.

“In un mercato sempre più competitivo e segnato dai continui rincari delle materie prime, abbiamo affrontato le sfide degli ultimi mesi con un grande lavoro di squadra, determinazione e senso di responsabilità”, ha dichiarato Gianluca Cazzulo, direttore commerciale di Pernigotti SpA. “Tante le novità per le prossime festività di fine anno, frutto di un intenso processo di ascolto del consumatore e di una costante attenzione alla qualità, alla ricerca dei gusti e alla distintività delle nostre proposte. Il nostro obiettivo rimane quello di celebrare la tradizione italiana del cioccolato e del torrone con prodotti capaci di rispondere alle esigenze di un pubblico ampio, dai grandi appassionati ai più piccoli, valorizzando il carattere storico del brand che compie 165 anni, attraverso un’offerta moderna, curata e riconoscibile. Per garantire la massima visibilità a sostegno del sell-out, la distribuzione sarà accompagnata da una presenza dedicata all’interno dei punti vendita, con espositori brandizzati, isole tematiche e iniziative nei mall, così da valorizzare ogni referenza e rafforzare il legame con i consumatori durante il periodo più importante dell’anno”.