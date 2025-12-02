Hyundai Motor Group ribadisce la sua leadership nell’idrogeno all’Hydrogen Council Global CEO Summit di Seoul

Hyundai Motor Group è pronto a co-ospitare l’Hydrogen Council Global CEO Summit, in programma a Seoul dal 2 al 4 dicembre, riunendo leader internazionali per discutere il futuro dell’idrogeno come pilastro chiave della transizione energetica globale.

Sarà il primo summit internazionale a garantire spostamenti esclusivamente con veicoli a idrogeno, una scelta che testimonia l’impegno concreto del Gruppo nel guidare la mobilità sostenibile e nell’accelerare il passaggio verso una vera economia dell’idrogeno.

L’Hydrogen Council, lanciato durante il World Economic Forum di Davos del 2017, è un’iniziativa globale guidata dai CEO che riunisce aziende di tutto il mondo con una visione condivisa e un’ambizione di lungo termine: accelerare la transizione verso l’energia pulita attraverso l’idrogeno. In qualità di co-presidente, Hyundai Motor Group contribuisce in modo attivo e determinante allo sviluppo e alla diffusione di un ecosistema dell’idrogeno realmente globale.

“Come co-presidente dell’Hydrogen Council, siamo onorati di ospitare il Global CEO Summit 2025 e orgogliosi di accogliere i leader internazionali in Corea del Sud, dove siamo lieti di mostrare la solidità e i progressi dell’industria coreana dell’idrogeno” –ha dichiarato Jaehoon Chang, Vice Chair di Hyundai Motor Group. “Questo Summit non solo evidenzia l’impegno del settore verso la tecnologia a idrogeno, ma rafforza anche la nostra volontà collettiva di trasformare la visione in azione. Con la crescita della domanda come prossima grande sfida, la collaborazione pubblico-privato sarà essenziale per realizzare il pieno potenziale dell’idrogeno nella prossima fase di scale-up”.

L’appuntamento che guida il cammino globale dell’idrogeno

Al CEO Summit prenderanno parte oltre 200 CEO e senior executive di quasi 100 aziende dell’idrogeno, insieme a rappresentanti istituzionali provenienti da Corea, Francia, Germania e Australia.

In qualità di co-presidente dell’Hydrogen Council, il Gruppo garantirà il supporto logistico completamente a emissioni zero con una flotta composta da 50 Hyundai NEXO a celle a combustibile e 6 autobus fuel cell UNIVERSE, stabilendo un nuovo standard di sostenibilità nell’organizzazione degli eventi.

I delegati avranno inoltre l’opportunità di conoscere da vicino l’ecosistema coreano della mobilità a idrogeno, grazie a una sessione Ride & Drive con i SUV NEXO e a visite ai principali siti infrastrutturali per l’idrogeno, inclusa la stazione di rifornimento dell’Assemblea Nazionale.

Promuovere l’ecosistema dell’idrogeno

L’agenda del CEO Summit si concentrerà su roadmap concrete per scalare progetti e soluzioni legate all’idrogeno, in linea con gli obiettivi globali della transizione energetica. Tra i punti chiave:

Discussione collaborativa : il Summit sarà dedicato a guidare la prossima fase di sviluppo dell’idrogeno, affrontando priorità come la crescita della domanda, i sistemi regolatori, l’espansione delle infrastrutture e la standardizzazione.

: il Summit sarà dedicato a guidare la prossima fase di sviluppo dell’idrogeno, affrontando priorità come la crescita della domanda, i sistemi regolatori, l’espansione delle infrastrutture e la standardizzazione. Tecnologie alimentate a idrogeno : verrà presentato un video realizzato dal drone a idrogeno di Doosan Mobility Innovation, a testimonianza della leadership tecnologica della Corea nell’innovazione a idrogeno.

: verrà presentato un video realizzato dal drone a idrogeno di Doosan Mobility Innovation, a testimonianza della leadership tecnologica della Corea nell’innovazione a idrogeno. Korea Market Session: il Gruppo ospiterà una sessione dedicata al mercato coreano, in collaborazione con le principali aziende del Paese, per mettere in luce le loro pratiche avanzate nel mercato dell’idrogeno in Corea.

Pioniere della mobilità a idrogeno, Hyundai Motor Group conferma così il proprio impegno nel guidare la transizione energetica globale attraverso soluzioni alimentate a idrogeno. Con il proprio brand e piattaforma di business dedicati, HTWO, il Gruppo valorizza un know-how che copre l’intera catena del valore – dalla produzione e stoccaggio fino alle applicazioni – per accelerare l’innovazione. HTWO sta inoltre evolvendo come piattaforma aperta alla collaborazione, agli investimenti e alle partnership, consolidando il ruolo del Gruppo nella costruzione di un’economia dell’idrogeno sostenibile.