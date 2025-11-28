Il panettone di Manuel Maiorano parla toscano Dal dolce al salato una scelta per tutti i gusti

Un’idea che fonde tradizione e innovazione, sapore e creatività, tra dolce e salato tornano i panettoni di Manuel Maiorano. Dalla dolcezza dell’albicocca dark al salato della cinta senese DOP quest’anno il founder di La Fenice Pizzeria Contemporanea e Crunch Pizza di Strada, propone la linea di panettoni artigianali che si distinguono per la qualità degli ingredienti, l’innovazione delle ricette e l’attenzione al dettaglio. I panettoni firmati Maiorano sono frutto di una preparazione lenta e meticolosa, con una lievitazione che può durare fino a 72 ore. Ma come sempre accade Manuel Maiorano ama sorprendere e per questo accanto al classico dolce natalizio prende parte il Lievitato Salato, una sorprendente alternativa capace di conquistare i palati più raffinati e avventurosi.



Una creazione che parla toscano e si distingue per la sua sofficità e leggerezza, caratteristiche che richiamano la tradizione del panettone lievitato, ma con un inaspettato twist salato L’impasto riprende quello del panettone classico ma con un pre fermento e un innesto di pasta madre acida con un precisissimo bilanciamento tra sale e zucchero. La sapidità è data dagli ingredienti: al posto dei classici canditi Maiorano opta per una pancetta di Cinta Senese DOP, pecorino Metello, stagionato nell’azienda Busti e poi maturato nei monti della Garfagnana e infine marroni del Mugello IGP glassati che donando al lievitato salato una nota esterna dolce caramellata. Un prodotto gastronomico innovativo che celebra la tradizione e la qualità dei sapori della Toscana portando sulla tavola un nuovo modo di gustare la tradizione.



«Ogni fetta è un omaggio alla mia terra, alla sua storia culinaria e alla passione che ogni giorno metto nel mio lavoro» racconta Manuel. Dal 2023 il suo Lievitato Salato non è solo una proposta gastronomica, ma rappresenta un gesto di solidarietà attraverso l’evento benefico “I panettoni degli altri” che anche quest’anno annovera tra i protagonisti lo chef pistoiese.



Un appuntamento che unisce beneficenza e arte bianca, dalla pasticceria alla panificazione, e che si terrà lunedì 1° dicembre al Grand Hotel Baglioni di Firenze dove Manuel proporrà la propria visione creativa del Lievitato Salato, in un’interpretazione che rompe con la tradizione per esplorare nuovi sapori, consistenze e suggestioni natalizie.



Il ricavato dell’evento sarà interamente devoluto alla Fondazione ANT per contribuire a sostenere i servizi di assistenza domiciliare oncologica gratuita, da anni punto di riferimento per pazienti e famiglie. «Il Natale è un momento speciale in cui è ancora più importante fare la differenza nella vita degli altri» afferma Maiorano «sapere che la mia arte culinaria possa fare del bene per me è motivo di grande onore». Dopo la nuova apertura di Crunch Pizza di Strada e il lancio del nuovo menu Asimmetrie del La Fenice Pizzeria Contemporanea, l’estro creativo del re dell’arte bianca pistoiese sembra non arrestarsi mai.