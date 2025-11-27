Zuppe fresche pronte da gustare

Gusto e benessere sulla tavola d’inverno, con le pregiate zuppe OrtoRomi



OrtoRomi invita a provare le due ricette più amate della linea Tradizione: la Zuppa Contadina e la Zuppa di Verza e Patate. Pronte in pochi minuti, sono fatte con ingredienti 100% naturali provenienti da filiera controllata e prive di conservanti e glutammato.

L’inverno è alle porte, le temperature scendono e non c’è nulla di più confortante di una zuppa fumante: gustosa e salutare, è perfetta per una pausa pranzo ricaricante in ufficio o per una cena calda e appagante, dopo una lunga giornata fuori casa. Ma non sempre c’è il tempo o la possibilità di prepararle in casa.



Le zuppe fresche OrtoRomi, pronte da gustare, sono deliziose come quelle fatte in casa e rappresentano una soluzione nutriente, invitante e pratica per il pranzo o la cena, quando si ha poco tempo per cucinare, ma si desidera qualcosa di gustoso e bilanciato. Una volta tolte dal frigorifero dove si conservano, basta infatti riscaldarle per 5 minuti in pentola o 4 minuti al microonde a 900 W, mescolando a metà cottura.

Tutte le ricette prevedono verdure selezionate provenienti da filiera controllata e pochi semplici ingredienti di qualità. Chi desidera personalizzare il piatto con un tocco speciale, può trovare i preziosi consigli dello chef sulla confezione.



Tra le ricette della linea Tradizione, pensata per chi ama i sapori tipici e regionali e adatte anche a chi segue un’alimentazione vegetariana, OrtoRomi propone:

ZUPPA CONTADINA



Genuina e ricca di sapore, la Zuppa Contadina è un piatto nutriente, salutare e completo. La varietà di legumi presenti al suo interno si combina armoniosamente al mix di verdure selezionate ed al delizioso farro perlato, per un pieno di gusto e di benessere. Fatta con ingredienti di prima qualità, è ricca di proteine vegetali, fonte di fibre ed è priva di glutammato e conservanti. Pronta in pochi minuti, è disponibile nel formato da 310g (monoporzione) o 620g (due porzioni), in confezione interamente riciclabile.

ZUPPA VERZA E PATATE



La Zuppa di Verza e Patate conquista fin dal primo assaggio chi ama i sapori rustici e autentici, con un piacevole gioco di contrasti tra croccantezza e morbidezza, tra intensità e dolcezza; e con una leggera nota piccante data dal pepe. Preparata con verdure di prima qualità e pochissimi altri semplici ingredienti, è priva di glutammato e conservanti. Pronta in pochi minuti, è disponibile nel formato da 310g (monoporzione) o 620g (due porzioni), in confezione interamente riciclabile.

Per andare incontro alle esigenze e ai gusti di tutti, alla Linea Tradizione si affiancano la Linea Benessere, perfetta per chi pone al centro l’equilibrio nella propria alimentazione quotidiana e la Linea Gourmet, per chi ricerca oltre alla genuinità un pizzico di creatività.



Disponibili nel banco frigo del reparto ortofrutta dei supermercati, tutte le zuppe sono confezionate in vaschette di plastica 100% riciclabile, senza cartoncino esterno: per ridurre gli sprechi e minimizzare l’uso di imballaggi superflui, a vantaggio dell’ambiente.