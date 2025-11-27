Arriva a dicembre in Italia Beefeater Black

La nuova referenza premium di Beefeater



Elegante, sofisticato e perfettamente equilibrato, questo gin omaggia le sue origini londinesi con una ricetta nuova realizzata dal genio di Desmond Payne



Novembre 2025 – Beefeater, il gin più premiato al mondo*, presenta Beefeater Black, la sua ultima espressione, con un evento di lancio esclusivo al Volt, a Milano, il prossimo 4 dicembre. Con una ricetta creata da Desmond Payne, il Master Distiller di gin più esperto al mondo, Beefeater Black omaggia la ricetta originale del più classico London dry partendo dalle 9 botaniche di Beefeater Dry, a cui Payne aggiunge un twist inedito attraverso due ingredienti selezionati con cura: timo, e verbena al limone, a donare una nuova sfumatura al profilo agrumato del gin.



Beefeater Black è un gin premium che combina equilibrio, freschezza e personalità e celebra le sue origini con una nuova referenza elegante e sofisticata, perfetta per elevare l’esperienza di gusto in ogni occasione.



La nuova referenza di Beefeater è un gin London dry perfettamente bilanciato, che continua ad incarnare lo spirito urban di Londra che lo ha reso iconico. Al naso presenta note agrumate e classiche di ginepro, accompagnate dai sentori più erbacei e aromatici di coriandolo fresco, pino e lavanda. Il gusto è fresco, elegante e leggero, con una dolcezza floreale conferita dagli agrumi e dalle note di angelica e violetta, mantenendo l’inconfondibile carattere del London dry gin. Perfetto per elevare ogni momento, Beefeater Black innalza l’esperienza Beefeater al livello superiore.



Beefeater Black si distingue anche per la sua veste inedita: il classico mattone londinese a cui si ispira la silhouette della bottiglia come tributo alla città di Londra, incontra una sofisticata etichetta nera e oro, simbolo di eleganza e raffinatezza, richiamando tra antico e moderno il fascino senza tempo della capitale inglese.



Disponibile in Italia a partire da dicembre 2025, la nuova referenza verrà presentata con un evento di lancio a Milano. L’appuntamento è presso il Volt (Via Molino delle Armi, 16), il prossimo 4 dicembre. Questo evento darà avvio ad un calendario di serate dedicate – le Beefeater Black Nights – che proseguirà fino ad agosto del prossimo anno, per portare in tutta Italia lo spirito ed il gusto del distillato che ha fatto la storia del gin.