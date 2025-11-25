Hyundai Motor Group e Michelin collaborano nello sviluppo di pneumatici di nuova generazione per la mobilità del futuro

Hyundai Motor Group ha siglato un terzo memorandum d’intesa (MOU) con Michelin per accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative per gli pneumatici, destinate a plasmare il mercato della mobilità del futuro. Questo nuovo accordo rinnova e rafforza una collaborazione consolidata tra le due aziende, avviata con i precedenti protocolli d’intesa del 2017 e del 2022.

Nell’ambito della nuova partnership triennale, le due aziende collaboreranno su:

Ricerca e sviluppo congiunta di pneumatici a bassissima resistenza al rotolamento per massimizzare l’efficienza nei consumi, e pneumatici ad alte prestazioni per migliorare sicurezza e tenuta di strada

Perfezionamento delle prestazioni degli pneumatici per veicoli elettrici premium, che richiedono una tecnologia all’avanguardia per elevare prestazioni, sicurezza e autonomia

Creazione di un sistema virtuale di sviluppo di pneumatici per applicazioni fuoristradistiche

Avanzamento della tecnologia SmartGrip per migliorare le prestazioni in frenata e l’efficienza

La collaborazione mira a soddisfare le mutevoli esigenze dei veicoli elettrici e autonomi, tra cui elevata capacità di carico, prestazioni di guida e sostenibilità ambientale.

“Attraverso la terza fase di collaborazione tecnologica con Michelin, prevediamo di realizzare innovazioni nella tecnologia degli pneumatici che guideranno il futuro mercato della mobilità” – ha affermato Yongsuk Shin, Vicepresidente e Responsabile del Genesis Engineering Design Center di Hyundai Motor Group. “Sfruttando le capacità specializzate di entrambe le aziende nelle tecnologie della mobilità e degli pneumatici, utilizzeremo soluzioni avanzate”.

Il memorandum d’intesa siglato nel 2017 ha favorito lo sviluppo delle tecnologie degli pneumatici destinati a IONIQ 5, mentre l’accordo del 2022 ha portato a progressi significativi nella previsione dell’usura e nell’ottimizzazione delle prestazioni in frenata.

Sulla scia di questi risultati, Hyundai Motor Group e Michelin puntano ad accelerare l’innovazione tecnologica e a introdurre soluzioni rivoluzionarie per gli pneumatici destinati alla mobilità del futuro.