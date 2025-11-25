Eminente gran reserva edition numero due

Eminente è il rum prodotto da César Martì, il più giovane Maestro Ronero di Cuba, affettuosamente chiamata dai suoi abitanti “La Isla del Cocodrilo” per la sua forma, che ricorda proprio un coccodrillo.



Ed è proprio a questo animale, venerato dalla popolazione locale, che Eminente rende omaggio con la sua bottiglia. Un rum cubano ricco,corposo, che trae ispirazione dalla complessità delle eaux de vie cubane del XIX secolo.

CÉSAR MARTÍ, L’ENOLOGO DEL RUM



Cresciuto tra le piantagioni di canna da zucchero, César Martí ha appreso i segreti del mestiere dai nonni materni, che gli hanno messo a disposizione una conoscenza tramandatasi da generazioni.

César Martí ha dedicato la sua vita alla ricerca della massima qualità possibile per il rum cubano, padroneggiando l’arte dell’invecchiamento e dell’assemblaggio delle aguardientes. Definite “l’anima del rum cubano”, queste sono le acquaviti di canna da zucchero più aromatiche e complesse prodotte nell’isola, che vengono lasciate invecchiare separatamente e poi assemblate con rum ligeros. Grazie al suo genio visionario, César è diventato il più giovane Maestro Ronero di Cuba, status raggiunto in soli nove anni, un’impresa tuttora ineguagliata. Nel 2021 gli è stato anche conferito dai suoi pari il titolo di “Primer Maestro del ron cubano”, la massima onorificenza per un Maestro Ronero. Le conoscenze “protette” da questi speciali custodi dell’arte della distillazione del rum cubano sono state inserite tra i Patrimoni Culturali Immateriali Unesco.

Per capire cosa renda il talento di César così singolare, è necessario comprendere quanto sia unico e diverso il suo approccio alla distillazione del rum. Adotta infatti un metodo che deriva dalla sua formazione accademica in chimica, per la quale ha conseguito un dottorato di ricerca con specializzazione nell’interazione tra legno e alcol.

La sua competenza e il suo bagaglio di conoscenze, derivanti dai suoi studi e dal suo background familiare, lo portano ad approfondire tutto il processo che porta dalla terra al rum. Studia il liquido alla stregua di un enologo. La sua curiosità e la sua visione del rum lo portano a sperimentare costantemente con le aguardientes: diversi tipi di invecchiamento, in ambienti e botti differenti.

Eminente Gran Reserva è il risultato di questo incredibile processo di ricerca.

EMINENTE GRAN RESERVA EDITION N°2



Emiente Gran Reserva Edition N°2 è un rum cubano lasciato invecchiare 10 anni, frutto di un sapiente assemblaggio tra rum ligero e aguardiente, affinato poi in botti di Sauternes, che gli conferiscono un profilo aromatico unico.

Composto per l’80% da aguardientes, ha una gradazione alcolica del 43,2%, ed è perfetto da gustare liscio o con un grande cubo di ghiaccio.

UN RUM CUBANO AFFINATO IN BOTTI DI SAUTERNES

Da servire preferibilmente liscio o su un cubo di ghiaccio, Eminente Gran Reserva possiede una grande complessità aromatica.

Con il suo colore dorato intenso e i riflessi luminosi, il liquido rivela al naso un bouquet sofisticato e complesso. L’aroma iniziale di frutta secca, miele, albicocca e frutta tropicale è completato da sentori floreali. Infine, emergono note leggere di caramello e vaniglia, arricchite dal finish in Sauternes.

Al palato è rotondo, morbido e deliziosamente equilibrato, con una complessità stratificata. Le note di frutta candita e albicocca si fondono armoniosamente con delicate spezie e accenti legnosi.

Il finale è lungo, setoso ed elegante, in perfetto equilibrio tra la dolcezza conferita dal Sauternes e il carattere speziato tipico dei rum cubani invecchiati.

ART OF PAIRING

Per esaltare l’esperienza degustativa, Eminente Gran Reserva Edition N°2 si abbina magnificamente a piatti gourmet. Il foie gras, condito con pepe Timut dalle note agrumate, esalta la rotondità e la ricchezza mielata del rum. Il formaggio erborinato crea un contrasto sorprendente per la sua intensa salinità, mentre il salmone grigliato, con la sua delicata affumicatura, si armonizza perfettamente con le note tropicali e floreali del distillato, rendendo ogni abbinamento raffinato e memorabile.