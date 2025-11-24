Genesis svela Magma GT Concept, uno studio che anticipa ad elevate prestazioni del brand

Genesis ha tolto il velo a Magma GT Concept, una concept car destinata ad alzare l’asticella delle performance e che definirà il perimetro ad alte prestazioni del Brand per il prossimo decennio. Non si tratta infatti di un mero esercizio di stile, ma di un modello concettuale che incarna chiaramente la visione e l’impegno di Genesis verso un futuro ad elevate performance.

Magma GT Concept rappresenta un passo importante all’interno della roadmap presentata lo scorso settembre a New York, attraverso cui il Brand ha anticipato la volontà di entrare in futuro nelle competizioni di classe GT e si posiziona come manifesto delle ambizioni di Genesis.

Luc Donckerwolke, Presidente e Chief Creative Officer di Genesis, ha dichiarato: “Magma GT Concept rappresenta l’apice della nostra visione nelle elevate prestazioni e il nostro impegno verso le competizioni motoristiche. Non è definita da aggressività pura o velocità senza compromessi, ma dall’equilibrio. È un’auto con cui il guidatore sente una connessione istintiva, stabile sotto pressione e messa a punto con precisione, affinché ogni componente serva un unico scopo: rendere naturale la performance, senza sforzo. Magma GT non chiede al guidatore di dimostrare le proprie capacità, le esalta. Non è semplicemente una Genesis più veloce. È l’espressione più completa della performance secondo Genesis”.

Una nuova icona

Prima sportiva pura del Brand, Magma GT Concept segna un momento storico nella transizione di Genesis come brand premium dalla spiccata connotazione ad elevate performance. Per questo non è una semplice concept car: incarna l’essenza della “Effortless Performance” esprimendo equilibrio e potenza, più che aggressività e ostentazione.

L’obiettivo di Magma GT Concept va ben oltre la velocità: questa Concept unisce raffinatezza e autentico carattere motoristico, incarnando la visione più completa e ambiziosa delle Genesis ad alte prestazioni del futuro. Basata su un’architettura che prevede un motore centrale-posteriore, Magma GT Concept strizza l’occhio all’ambizione del Brand di esplorare le competizioni GT.

Emblema della visione a lungo termine del Brand

Magma GT Concept è al contempo un manifesto di design e un punto di riferimento strategico per il Brand. Racchiude, visivamente e concettualmente, ciò che Genesis vuole realizzare con il proprio ingresso nell’arena motorsport e nell’espansione della gamma ad alte prestazioni. Modello guida dell’identità ad elevate performance di Genesis per il prossimo decennio, Magma GT Concept è fondamento e guida di una nuova era di modelli ad alte prestazioni, massima aspirazione tecnica, stilistica e sportiva del Brand.